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Распространение коронавируса
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Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта COVID-19
Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта COVID-19
Вакцина от коронавируса Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта коронавируса и 86,3% против британского штамма, говорится в заявлении... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T00:36
2021-03-12T10:33
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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в мире
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Вакцина от коронавируса Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта коронавируса и 86,3% против британского штамма, говорится в заявлении американской биотехнологической компании.Третья фаза испытания вакцины NVX CoV2373 проходила в Великобритании. Исследование охватывало более 15 тысяч участников в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет.Компания также заявила, что, если речь идет о тяжелом течении болезни, препарат продемонстрировал 100% эффективности.
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта COVID-19

00:36 12.03.2021 (обновлено: 10:33 12.03.2021)
 
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Пункт вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Вакцина от коронавируса Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта коронавируса и 86,3% против британского штамма, говорится в заявлении американской биотехнологической компании.
Третья фаза испытания вакцины NVX CoV2373 проходила в Великобритании. Исследование охватывало более 15 тысяч участников в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет.
Компания также заявила, что, если речь идет о тяжелом течении болезни, препарат продемонстрировал 100% эффективности.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
 
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