https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600859844.html

Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта COVID-19

Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта COVID-19

Вакцина от коронавируса Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта коронавируса и 86,3% против британского штамма, говорится в заявлении... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T00:36

2021-03-12T00:36

2021-03-12T10:33

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Вакцина от коронавируса Novavax показала эффективность 96,4% против исходного варианта коронавируса и 86,3% против британского штамма, говорится в заявлении американской биотехнологической компании.Третья фаза испытания вакцины NVX CoV2373 проходила в Великобритании. Исследование охватывало более 15 тысяч участников в возрасте от 18 до 84 лет, 27% из них были старше 65 лет.Компания также заявила, что, если речь идет о тяжелом течении болезни, препарат продемонстрировал 100% эффективности.

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2021

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коронавирус covid-19, великобритания, в мире