https://ria.ru/20210312/ukraina-1601032210.html

Экс-спикер Рады прокомментировал дело из-за "харьковских соглашений"

Экс-спикер Рады прокомментировал дело из-за "харьковских соглашений"

Экс-спикер Верховной рады Украины Владимир Литвин, голосовавший в 2010 году за ратификацию парламентом харьковских соглашений о пребывании Черноморского флота... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T22:53

2021-03-12T22:53

2021-03-12T22:53

алексей данилов

владимир литвин

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КИЕВ, 12 мар - РИА Новости. Экс-спикер Верховной рады Украины Владимир Литвин, голосовавший в 2010 году за ратификацию парламентом харьковских соглашений о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму, заявил, что не считает госизменой ратификацию этого соглашения, это была вынужденная необходимость.Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Службе безопасности Украины поручено проверить обстоятельства ратификации харьковских соглашений от 2010 года о пребывании Черноморского флота в Крыму, против голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить дело по статье "госизмена".Оценивая юридическую перспективу привлечения к ответственности депутатов Рады, голосовавших за ратификацию соглашений, Литвин заявил, что это закончится тем, что "немного потреплют нервы"."Я вижу, что будут таскать меня (на допросы – ред.) по поводу того, что происходило в Раде. Но если строго придерживаться правил парламентской жизни, то оснований (для уголовных дел – ред.) абсолютно нет", - заявил экс-спикер.В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон. В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. Верховная рада 27 апреля 2010 года ратифицировала соглашения, решение поддержали 236 депутатов. Согласно Конституции Украины, депутаты Рады не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

https://ria.ru/20210312/poroshenko-1600953716.html

https://ria.ru/20210209/ukraina-1596746321.html

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алексей данилов, владимир литвин, верховная рада украины, харьков, украина, в мире