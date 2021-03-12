https://ria.ru/20210312/ukraina-1601027658.html

МИД прокомментировал ситуацию с правами человека на Украине

МИД прокомментировал ситуацию с правами человека на Украине

Москва разделяет выводы экспертов о значительном ухудшении ситуации с правами человека на Украине в условиях пандемии, обострились проявления дискриминации,... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T21:40

2021-03-12T21:40

2021-03-12T21:55

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

оон

в мире

украина

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва разделяет выводы экспертов о значительном ухудшении ситуации с правами человека на Украине в условиях пандемии, обострились проявления дискриминации, неравенства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя очередной доклад Наблюдательной миссии ООН по правам человека.Она добавила, что ооновские эксперты "справедливо бьют тревогу" и в отношении продолжающегося ущемления прав национальных меньшинств, включая венгров, русских, цыган. В этом контексте Москва приветствует содержащуюся в докладе рекомендацию украинским властям незамедлительно принять закон о национальных меньшинствах, направленный на защиту языковых прав населения Украины в контексте вступления закона "О функционировании украинского языка как государственного".Кроме того, по ее словам, вызывает тревогу печальная статистика, приведенная в докладе Миссии: несмотря на достигнутые в июле прошлого года договоренности о прекращении огня, продолжают гибнуть и получать ранения люди, проживающие на юго-востоке Украины, наносятся удары по гражданским объектам, в первую очередь по объектам водоснабжения.

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

https://ria.ru/20210312/krym-1600945058.html

москва

украина

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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, оон, в мире, украина