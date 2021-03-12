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МИД прокомментировал ситуацию с правами человека на Украине
МИД прокомментировал ситуацию с правами человека на Украине
Москва разделяет выводы экспертов о значительном ухудшении ситуации с правами человека на Украине в условиях пандемии, обострились проявления дискриминации,... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T21:40
2021-03-12T21:55
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
оон
в мире
украина
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва разделяет выводы экспертов о значительном ухудшении ситуации с правами человека на Украине в условиях пандемии, обострились проявления дискриминации, неравенства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя очередной доклад Наблюдательной миссии ООН по правам человека.Она добавила, что ооновские эксперты "справедливо бьют тревогу" и в отношении продолжающегося ущемления прав национальных меньшинств, включая венгров, русских, цыган. В этом контексте Москва приветствует содержащуюся в докладе рекомендацию украинским властям незамедлительно принять закон о национальных меньшинствах, направленный на защиту языковых прав населения Украины в контексте вступления закона "О функционировании украинского языка как государственного".Кроме того, по ее словам, вызывает тревогу печальная статистика, приведенная в докладе Миссии: несмотря на достигнутые в июле прошлого года договоренности о прекращении огня, продолжают гибнуть и получать ранения люди, проживающие на юго-востоке Украины, наносятся удары по гражданским объектам, в первую очередь по объектам водоснабжения.
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, оон, в мире, украина

МИД прокомментировал ситуацию с правами человека на Украине

21:40 12.03.2021 (обновлено: 21:55 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИДа в Москве
Здание МИДа в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Москва разделяет выводы экспертов о значительном ухудшении ситуации с правами человека на Украине в условиях пандемии, обострились проявления дискриминации, неравенства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя очередной доклад Наблюдательной миссии ООН по правам человека.

"С сожалением разделяем выводы экспертов о значительном ухудшении ситуации с правами человека на Украине в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Обострились проявления дискриминации и неравенства. Обеспокоены содержащимися в докладе сведениями о широко распространенной практике применения насилия, пыток и произвольных задержаний со стороны представителей правоохранительных органов и силовых структур", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном портале МИД России.

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Она добавила, что ооновские эксперты "справедливо бьют тревогу" и в отношении продолжающегося ущемления прав национальных меньшинств, включая венгров, русских, цыган. В этом контексте Москва приветствует содержащуюся в докладе рекомендацию украинским властям незамедлительно принять закон о национальных меньшинствах, направленный на защиту языковых прав населения Украины в контексте вступления закона "О функционировании украинского языка как государственного".

"Рассчитываем, что Киев, наконец, внемлет призывам Наблюдательной миссии, а также учтет рекомендации, изложенные в заключении Венецианской комиссии Совета Европы по упомянутому закону, и пересмотрит свои подходы в отношении национальных меньшинств, проживающих на территории Украины", - пояснила официальный представитель МИД.

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Кроме того, по ее словам, вызывает тревогу печальная статистика, приведенная в докладе Миссии: несмотря на достигнутые в июле прошлого года договоренности о прекращении огня, продолжают гибнуть и получать ранения люди, проживающие на юго-востоке Украины, наносятся удары по гражданским объектам, в первую очередь по объектам водоснабжения.

"Вновь напоминаем, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются полноправными субъектами Российской Федерации. Очередная попытка включить оценку правозащитной ситуации в этих российских регионах в доклад НМПЧУ является неправомерной", - говорится в комментарии Захаровой.

 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваООНВ миреУкраина
 
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