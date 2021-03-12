https://ria.ru/20210312/ukraina-1600865626.html
Эксперт рассказал о последствиях национализации Украиной "Мотор Сич"
Эксперт рассказал о последствиях национализации Украиной "Мотор Сич"
Национализация предприятия "Мотор Сич" будет серьезным ударом по инвестклимату на Украине и вызовет резкую реакцию со стороны Китая, заявил в интервью "Деловой... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T04:28
2021-03-12T04:28
2021-03-12T10:05
давид арахамия
мотор сич
мид кнр
владимир зеленский
китай
украина
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Национализация предприятия "Мотор Сич" будет серьезным ударом по инвестклимату на Украине и вызовет резкую реакцию со стороны Китая, заявил в интервью "Деловой столице" директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.Так он прокомментировал сообщения о том, что Совет национальной безопасности и обороны решил вернуть "Мотор Сич" в госсобственность. Законопроект о национализации планируется вскоре внести в Верховную раду."Это нереально. Мы уже видели опыт национализации на Украине. У нас это было с "Криворожсталью", хотя там немного другая была причина и настроения. Особенность национализации "Мотор Сич" в том, что она жестко ударит по инвестклимату на Украине", — считает Амелин.По его словам, после такого шага любая страна будет защищать своих инвесторов и "Украине никогда больше руку не подаст". "Такая же история с Китаем. Мы, начиная процесс блокировки инвестиционной сделки, не учитываем вопросы национальной безопасности", — предупредил эксперт.По его мнению, можно было бы иначе выстроить взаимодействие с китайскими инвесторами, ограничить доступ или обращение технологий. Но попытка забрать собственность создаст прецедент, который в будущем остановит любых инвесторов, желающих участвовать в приватизации на Украине."Это очень большие риски для Украины. Что касается принятия такого закона, я сомневаюсь, что в парламенте хватит голосов для этого", — заключил эксперт.В конце января Киев ввел санкции против акционеров "Мотор Сич", в том числе четырех компаний из Китая. Китайские инвесторы обратились в международный арбитраж и наняли три международные юридические компании, чтобы взыскать Украины три с половиной миллиарда долларов."Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.
https://ria.ru/20210213/udar-1597337807.html
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давид арахамия, мотор сич, мид кнр, владимир зеленский, китай, украина, в мире
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Национализация предприятия "Мотор Сич
" будет серьезным ударом по инвестклимату на Украине и вызовет резкую реакцию со стороны Китая
, заявил в интервью "Деловой столице
" директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.
Так он прокомментировал сообщения о том, что Совет национальной безопасности и обороны решил вернуть "Мотор Сич" в госсобственность. Законопроект о национализации планируется вскоре внести в Верховную раду.
"Это нереально. Мы уже видели опыт национализации на Украине. У нас это было с "Криворожсталью", хотя там немного другая была причина и настроения. Особенность национализации "Мотор Сич" в том, что она жестко ударит по инвестклимату на Украине", — считает Амелин.
По его словам, после такого шага любая страна будет защищать своих инвесторов и "Украине никогда больше руку не подаст".
"Такая же история с Китаем. Мы, начиная процесс блокировки инвестиционной сделки, не учитываем вопросы национальной безопасности", — предупредил эксперт.
По его мнению, можно было бы иначе выстроить взаимодействие с китайскими инвесторами, ограничить доступ или обращение технологий. Но попытка забрать собственность создаст прецедент, который в будущем остановит любых инвесторов, желающих участвовать в приватизации на Украине.
"Это очень большие риски для Украины. Что касается принятия такого закона, я сомневаюсь, что в парламенте хватит голосов для этого", — заключил эксперт.
В конце января Киев ввел санкции против акционеров "Мотор Сич", в том числе четырех компаний из Китая. Китайские инвесторы обратились в международный арбитраж и наняли три международные юридические компании, чтобы взыскать Украины три с половиной миллиарда долларов.
"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.