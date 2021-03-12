Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600865626.html
Эксперт рассказал о последствиях национализации Украиной "Мотор Сич"
Эксперт рассказал о последствиях национализации Украиной "Мотор Сич"
Национализация предприятия "Мотор Сич" будет серьезным ударом по инвестклимату на Украине и вызовет резкую реакцию со стороны Китая, заявил в интервью "Деловой... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T04:28
2021-03-12T10:05
давид арахамия
мотор сич
мид кнр
владимир зеленский
китай
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148780/78/1487807873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_855c5648504b4daf73225d364fb41047.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Национализация предприятия "Мотор Сич" будет серьезным ударом по инвестклимату на Украине и вызовет резкую реакцию со стороны Китая, заявил в интервью "Деловой столице" директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.Так он прокомментировал сообщения о том, что Совет национальной безопасности и обороны решил вернуть "Мотор Сич" в госсобственность. Законопроект о национализации планируется вскоре внести в Верховную раду."Это нереально. Мы уже видели опыт национализации на Украине. У нас это было с "Криворожсталью", хотя там немного другая была причина и настроения. Особенность национализации "Мотор Сич" в том, что она жестко ударит по инвестклимату на Украине", — считает Амелин.По его словам, после такого шага любая страна будет защищать своих инвесторов и "Украине никогда больше руку не подаст". "Такая же история с Китаем. Мы, начиная процесс блокировки инвестиционной сделки, не учитываем вопросы национальной безопасности", — предупредил эксперт.По его мнению, можно было бы иначе выстроить взаимодействие с китайскими инвесторами, ограничить доступ или обращение технологий. Но попытка забрать собственность создаст прецедент, который в будущем остановит любых инвесторов, желающих участвовать в приватизации на Украине."Это очень большие риски для Украины. Что касается принятия такого закона, я сомневаюсь, что в парламенте хватит голосов для этого", — заключил эксперт.В конце января Киев ввел санкции против акционеров "Мотор Сич", в том числе четырех компаний из Китая. Китайские инвесторы обратились в международный арбитраж и наняли три международные юридические компании, чтобы взыскать Украины три с половиной миллиарда долларов."Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.
https://ria.ru/20210213/udar-1597337807.html
https://ria.ru/20210227/ukraina-1599154900.html
китай
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148780/78/1487807873_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a7ff665078d56d0cd122a2f14687255.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
давид арахамия, мотор сич, мид кнр, владимир зеленский, китай, украина, в мире

Эксперт рассказал о последствиях национализации Украиной "Мотор Сич"

04:28 12.03.2021 (обновлено: 10:05 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкВ цеху ОАО "Мотор Сич" в Запорожье, Украина
В цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье, Украина - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Национализация предприятия "Мотор Сич" будет серьезным ударом по инвестклимату на Украине и вызовет резкую реакцию со стороны Китая, заявил в интервью "Деловой столице" директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.
Так он прокомментировал сообщения о том, что Совет национальной безопасности и обороны решил вернуть "Мотор Сич" в госсобственность. Законопроект о национализации планируется вскоре внести в Верховную раду.
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 15:30
Украину предупредили о "мощнейшем ударе" от Китая
"Это нереально. Мы уже видели опыт национализации на Украине. У нас это было с "Криворожсталью", хотя там немного другая была причина и настроения. Особенность национализации "Мотор Сич" в том, что она жестко ударит по инвестклимату на Украине", — считает Амелин.
По его словам, после такого шага любая страна будет защищать своих инвесторов и "Украине никогда больше руку не подаст".
"Такая же история с Китаем. Мы, начиная процесс блокировки инвестиционной сделки, не учитываем вопросы национальной безопасности", — предупредил эксперт.
По его мнению, можно было бы иначе выстроить взаимодействие с китайскими инвесторами, ограничить доступ или обращение технологий. Но попытка забрать собственность создаст прецедент, который в будущем остановит любых инвесторов, желающих участвовать в приватизации на Украине.
"Это очень большие риски для Украины. Что касается принятия такого закона, я сомневаюсь, что в парламенте хватит голосов для этого", — заключил эксперт.
В конце января Киев ввел санкции против акционеров "Мотор Сич", в том числе четырех компаний из Китая. Китайские инвесторы обратились в международный арбитраж и наняли три международные юридические компании, чтобы взыскать Украины три с половиной миллиарда долларов.
"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 08:00
Украина поднимет экономику за счет ограбления "предателей"
 
Давид АрахамияМотор СичМИД КНРВладимир ЗеленскийКитайУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:25В ВОЗ рекомендовали продолжить использование вакцины AstraZeneca
13:25Рогозин рассказал о конкуренции с США и Китаем в космосе
13:21"Радио Свобода"* планирует обратиться в ЕСПЧ из-за штрафов
13:20Уралец, убивший отца троих детей за замечание, получил 9,5 года колонии
13:18В Дагестане более 111 тысяч человек остались без электричества
13:10Турция не уступит США по С-400, считает глава ФСВТС
13:06При назначении выплат на детей планируют учитывать имущество и вклады
13:05Болгария приостановила использование вакцины AstraZeneca
13:05Яровая разработала проект о правовом статусе детской онкологии
13:03Ъ: в России нашли более шести тысяч камер наблюдения с уязвимостью
13:01На Камчатке будут судить родителей, моривших голодом двойняшек
12:58В Омске будут судить студентку, убившую пенсионерку табуреткой
12:57В МИД оценили заявление Минобороны Германии о "российской угрозе"
12:57В Ивановской области пьяная мать напала на полицейского в детсаду
12:49В компьютерах Apple Mac найдена серьезная уязвимость для хакерских атак
12:49В Совфеде оценили стратегию Украины по "деоккупации" Крыма
12:43Астрономы нашли экзопланету со второй атмосферой
12:42В ВКС поступили новые истребители МиГ-35С
12:41Инфекционист назвал возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа
12:38МИД осудил действия Литвы в ситуации с россиянином Мелем
Лента новостейМолния