https://ria.ru/20210312/ugroza-1600918844.html

В МИД оценили заявление Минобороны Германии о "российской угрозе"

В МИД оценили заявление Минобороны Германии о "российской угрозе"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления министерства обороны ФРГ "о российской угрозе", заявила, что Москва учитывает изложенные... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T12:57

2021-03-12T12:57

2021-03-12T12:57

мария захарова

министерство обороны германии

нато

москва

китай

берлин (город)

в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления министерства обороны ФРГ "о российской угрозе", заявила, что Москва учитывает изложенные реалии в отношениях с Берлином.Ранее издание Welt am Sonntag писало, что внутренний документ министерства обороны ФРГ оценивает действия РФ как преследующие цель "дестабилизировать и ослабить НАТО". Китай, согласно тому же документу, стремится "сформировать международный порядок в соответствии со своими интересами". Как сообщает издание, министерство предупреждает о растущей угрозе из-за претензий на власть и новых военных возможностей Китая и России.Как сказала представитель МИД РФ на брифинге, немецкие спецслужбы зачастую организовывают "утечки" неких конфиденциальных документов в СМИ для формирования нужного общественного мнения в Германии."Немцам насаждается мысль о том, что Россия является некой реальной угрозой для стран НАТО....Антироссийское видение закрепляется сейчас в германском государстве на доктринально-стратегическом уровне. Соответствующие заявления звучат со стороны немецких должностных лиц, политиков первой лиги", - сказала она на брифинге."Скажу кратко: российская сторона учитывает изложенные реалии в отношениях с ФРГ", - подчеркнула она.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат от западных политиков. В Кремле заявляли, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва также в свою очередь выражала обеспокоенность усилением инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20210309/ugroza-1600440751.html

https://ria.ru/20210208/norvegiya-1596550066.html

москва

китай

берлин (город)

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мария захарова, министерство обороны германии, нато, москва, китай, берлин (город), в мире