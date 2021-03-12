Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210312/ugroza-1600918844.html
В МИД оценили заявление Минобороны Германии о "российской угрозе"
В МИД оценили заявление Минобороны Германии о "российской угрозе"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления министерства обороны ФРГ "о российской угрозе", заявила, что Москва учитывает изложенные... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T12:57
2021-03-12T12:57
мария захарова
министерство обороны германии
нато
москва
китай
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_108:0:3036:1647_1920x0_80_0_0_6a864c8b69646fe8cfe7350b0e2a6979.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления министерства обороны ФРГ "о российской угрозе", заявила, что Москва учитывает изложенные реалии в отношениях с Берлином.Ранее издание Welt am Sonntag писало, что внутренний документ министерства обороны ФРГ оценивает действия РФ как преследующие цель "дестабилизировать и ослабить НАТО". Китай, согласно тому же документу, стремится "сформировать международный порядок в соответствии со своими интересами". Как сообщает издание, министерство предупреждает о растущей угрозе из-за претензий на власть и новых военных возможностей Китая и России.Как сказала представитель МИД РФ на брифинге, немецкие спецслужбы зачастую организовывают "утечки" неких конфиденциальных документов в СМИ для формирования нужного общественного мнения в Германии."Немцам насаждается мысль о том, что Россия является некой реальной угрозой для стран НАТО....Антироссийское видение закрепляется сейчас в германском государстве на доктринально-стратегическом уровне. Соответствующие заявления звучат со стороны немецких должностных лиц, политиков первой лиги", - сказала она на брифинге."Скажу кратко: российская сторона учитывает изложенные реалии в отношениях с ФРГ", - подчеркнула она.Заявления о "российской угрозе" периодически звучат от западных политиков. В Кремле заявляли, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва также в свою очередь выражала обеспокоенность усилением инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20210309/ugroza-1600440751.html
https://ria.ru/20210208/norvegiya-1596550066.html
москва
китай
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_8a3ddc9421c556cef9d5c44e1eaa0eaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, министерство обороны германии, нато, москва, китай, берлин (город), в мире

В МИД оценили заявление Минобороны Германии о "российской угрозе"

12:57 12.03.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления министерства обороны ФРГ "о российской угрозе", заявила, что Москва учитывает изложенные реалии в отношениях с Берлином.
Ранее издание Welt am Sonntag писало, что внутренний документ министерства обороны ФРГ оценивает действия РФ как преследующие цель "дестабилизировать и ослабить НАТО". Китай, согласно тому же документу, стремится "сформировать международный порядок в соответствии со своими интересами". Как сообщает издание, министерство предупреждает о растущей угрозе из-за претензий на власть и новых военных возможностей Китая и России.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 12:35
Эксперт оценил заявления военного командования США о российской угрозе
Как сказала представитель МИД РФ на брифинге, немецкие спецслужбы зачастую организовывают "утечки" неких конфиденциальных документов в СМИ для формирования нужного общественного мнения в Германии.
"Немцам насаждается мысль о том, что Россия является некой реальной угрозой для стран НАТО....Антироссийское видение закрепляется сейчас в германском государстве на доктринально-стратегическом уровне. Соответствующие заявления звучат со стороны немецких должностных лиц, политиков первой лиги", - сказала она на брифинге.
Осло - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 17:01
В Норвегии заявили об угрозе со стороны российской разведки
"Скажу кратко: российская сторона учитывает изложенные реалии в отношениях с ФРГ", - подчеркнула она.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат от западных политиков. В Кремле заявляли, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва также в свою очередь выражала обеспокоенность усилением инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.
 
Мария ЗахароваМинистерство обороны ГерманииНАТОМоскваКитайБерлин (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:25В ВОЗ рекомендовали продолжить использование вакцины AstraZeneca
13:25Рогозин рассказал о конкуренции с США и Китаем в космосе
13:21"Радио Свобода"* планирует обратиться в ЕСПЧ из-за штрафов
13:20Уралец, убивший отца троих детей за замечание, получил 9,5 года колонии
13:18В Дагестане более 111 тысяч человек остались без электричества
13:10Турция не уступит США по С-400, считает глава ФСВТС
13:06При назначении выплат на детей планируют учитывать имущество и вклады
13:05Болгария приостановила использование вакцины AstraZeneca
13:05Яровая разработала проект о правовом статусе детской онкологии
13:03Ъ: в России нашли более шести тысяч камер наблюдения с уязвимостью
13:01На Камчатке будут судить родителей, моривших голодом двойняшек
12:58В Омске будут судить студентку, убившую пенсионерку табуреткой
12:57В МИД оценили заявление Минобороны Германии о "российской угрозе"
12:57В Ивановской области пьяная мать напала на полицейского в детсаду
12:49В компьютерах Apple Mac найдена серьезная уязвимость для хакерских атак
12:49В Совфеде оценили стратегию Украины по "деоккупации" Крыма
12:43Астрономы нашли экзопланету со второй атмосферой
12:42В ВКС поступили новые истребители МиГ-35С
12:41Инфекционист назвал возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа
12:38МИД осудил действия Литвы в ситуации с россиянином Мелем
Лента новостейМолния