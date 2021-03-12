В МИД оценили заявление Минобороны Германии о "российской угрозе"
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления министерства обороны ФРГ "о российской угрозе", заявила, что Москва учитывает изложенные реалии в отношениях с Берлином.
Ранее издание Welt am Sonntag писало, что внутренний документ министерства обороны ФРГ оценивает действия РФ как преследующие цель "дестабилизировать и ослабить НАТО". Китай, согласно тому же документу, стремится "сформировать международный порядок в соответствии со своими интересами". Как сообщает издание, министерство предупреждает о растущей угрозе из-за претензий на власть и новых военных возможностей Китая и России.
Как сказала представитель МИД РФ на брифинге, немецкие спецслужбы зачастую организовывают "утечки" неких конфиденциальных документов в СМИ для формирования нужного общественного мнения в Германии.
"Немцам насаждается мысль о том, что Россия является некой реальной угрозой для стран НАТО....Антироссийское видение закрепляется сейчас в германском государстве на доктринально-стратегическом уровне. Соответствующие заявления звучат со стороны немецких должностных лиц, политиков первой лиги", - сказала она на брифинге.
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"Скажу кратко: российская сторона учитывает изложенные реалии в отношениях с ФРГ", - подчеркнула она.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат от западных политиков. В Кремле заявляли, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва также в свою очередь выражала обеспокоенность усилением инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.