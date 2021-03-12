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https://ria.ru/20210312/turtsiya-1600943390.html
В Турции въезжающим иностранцам будут присваивать цифровой код
В Турции въезжающим иностранцам будут присваивать цифровой код
Прибывающие в Турцию иностранцы с 15 марта после заполнения электронной анкеты будут получать цифровой код, который был ранее введен только для граждан... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T15:26
2021-03-12T15:26
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АНКАРА, 12 мар — РИА Новости. Прибывающие в Турцию иностранцы с 15 марта после заполнения электронной анкеты будут получать цифровой код, который был ранее введен только для граждан республики, сообщается на сайте турецкого Минздрава.Ранее представитель ведомства сообщил РИА Новости, что авиапассажирам будет необходимо заполнять не бумажную, а электронную анкету по контролю за COVID-19. За 72 часа до вылета они должны вписать данные в форму на сайте министерства и скачать ее на электронное устройство.Анкета содержит те же вопросы, что и в бумажной версии, которую пассажиры заполняли ранее в самолете: фамилия, паспортные данные, номер рейса, адрес пребывания, а также страны, которые они посещали за последние десять дней. После внесения этих данных в документ туристу будет присвоен персональный цифровой код (HES-код), который уже имеют все граждане Турции. Он необходим для перемещения по стране, посещения госучреждений, торговых центров, заселения в отели, в ряде провинций его требуют также для посещения кафе, ресторанов, парикмахерских, спортзалов и при пользовании общественным транспортом."Мы сможем связаться с вами в случае контакта с больным COVID-19 во время вашего путешествия благодаря HES-коду", — сообщается на сайте Минздрава. При предоставлении неверных данных, нарушителю может грозить административное наказание или запрет на въезд в Турцию в будущем.
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туристы, самолеты, отдых, туризм, новости - туризм, турция

В Турции въезжающим иностранцам будут присваивать цифровой код

15:26 12.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей ФинтисовГранд-базар в Стамбуле
Гранд-базар в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Читать ria.ru в
АНКАРА, 12 мар — РИА Новости. Прибывающие в Турцию иностранцы с 15 марта после заполнения электронной анкеты будут получать цифровой код, который был ранее введен только для граждан республики, сообщается на сайте турецкого Минздрава.
Ранее представитель ведомства сообщил РИА Новости, что авиапассажирам будет необходимо заполнять не бумажную, а электронную анкету по контролю за COVID-19. За 72 часа до вылета они должны вписать данные в форму на сайте министерства и скачать ее на электронное устройство.
Анкета содержит те же вопросы, что и в бумажной версии, которую пассажиры заполняли ранее в самолете: фамилия, паспортные данные, номер рейса, адрес пребывания, а также страны, которые они посещали за последние десять дней. После внесения этих данных в документ туристу будет присвоен персональный цифровой код (HES-код), который уже имеют все граждане Турции. Он необходим для перемещения по стране, посещения госучреждений, торговых центров, заселения в отели, в ряде провинций его требуют также для посещения кафе, ресторанов, парикмахерских, спортзалов и при пользовании общественным транспортом.
"Мы сможем связаться с вами в случае контакта с больным COVID-19 во время вашего путешествия благодаря HES-коду", — сообщается на сайте Минздрава. При предоставлении неверных данных, нарушителю может грозить административное наказание или запрет на въезд в Турцию в будущем.
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