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Турция не уступит США по С-400, считает глава ФСВТС
Турция не уступит США по С-400, считает глава ФСВТС
Директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев полагает, что Турция не поддастся на давление США в вопросе дальнейших... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T13:10
2021-03-12T13:10
дмитрий шугаев
с-400 «триумф»
турция
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев полагает, что Турция не поддастся на давление США в вопросе дальнейших закупок комплексов С-400.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://ria.ru/20210209/turtsiya-1596696558.html
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дмитрий шугаев, с-400 «триумф», турция, вашингтон (город), сша

Турция не уступит США по С-400, считает глава ФСВТС

13:10 12.03.2021
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Фото : Turkish Defence Ministry
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев полагает, что Турция не поддастся на давление США в вопросе дальнейших закупок комплексов С-400.

"Они [американцы] противодействуют всячески поставкам в какую-либо страну. В частности, у них проблемы с Турцией на сегодняшний день… И слава богу, турецкие наши партнеры сохраняют стойкость и понимают, что это вопрос их национальной безопасности. Я полагаю, что мы будем двигаться дальше", - рассказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 16:07
В Турции предложили решение проблемы с С-400
 
Дмитрий ШугаевС-400 «Триумф»ТурцияВашингтон (город)США
 
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