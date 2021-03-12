https://ria.ru/20210312/turtsiya-1600922198.html

Турция не уступит США по С-400, считает глава ФСВТС

Турция не уступит США по С-400, считает глава ФСВТС

Директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев полагает, что Турция не поддастся на давление США в вопросе дальнейших... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T13:10

2021-03-12T13:10

2021-03-12T13:10

дмитрий шугаев

с-400 «триумф»

турция

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев полагает, что Турция не поддастся на давление США в вопросе дальнейших закупок комплексов С-400.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

https://ria.ru/20210209/turtsiya-1596696558.html

турция

вашингтон (город)

сша

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дмитрий шугаев, с-400 «триумф», турция, вашингтон (город), сша