https://ria.ru/20210312/tsvet-1600862344.html

Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего

Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего

Лучше всего на рынке продаются автомобили черного и серебристого цветов, об этом Ura.ru рассказал президент Федерации автовладельцев России в Свердловской... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T01:33

2021-03-12T01:33

2021-03-12T01:33

кирилл форманчук

авто

общество

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Лучше всего на рынке продаются автомобили черного и серебристого цветов, об этом Ura.ru рассказал президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области и автоэксперт Кирилл Форманчук."По исследованиям, самые плохо продающиеся машины — это коричневые. Самые хорошо продающиеся — черные и серебристые. Черный оттеняет, на нем не видно различные геометрические особенности автомобиля, он скрывает рельефность машины", — пояснил он.По его словам, автомобиль черного цвета необходимо надо мыть чаще, так как на нем хорошо видно грязь, однако такой оттенок - это классический цвет автомобиля.При этом другие цвета могут иметь некоторые преимущества перед черным, добавил эксперт."Синий и красный цвет удачно подчеркивают рельефность машины. Грязь хуже всего видно на белом цвете. Потому что грязь сероватая, а не ярко-черная. А сероватый — это оттенок белого, и белую машину реже надо мыть", — добавил Форманчук.

https://ria.ru/20210209/akkumulyator-1596609026.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл форманчук, авто, общество