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Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего
Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего
Лучше всего на рынке продаются автомобили черного и серебристого цветов, об этом Ura.ru рассказал президент Федерации автовладельцев России в Свердловской... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T01:33
2021-03-12T01:33
кирилл форманчук
авто
общество
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Лучше всего на рынке продаются автомобили черного и серебристого цветов, об этом Ura.ru рассказал президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области и автоэксперт Кирилл Форманчук."По исследованиям, самые плохо продающиеся машины — это коричневые. Самые хорошо продающиеся — черные и серебристые. Черный оттеняет, на нем не видно различные геометрические особенности автомобиля, он скрывает рельефность машины", — пояснил он.По его словам, автомобиль черного цвета необходимо надо мыть чаще, так как на нем хорошо видно грязь, однако такой оттенок - это классический цвет автомобиля.При этом другие цвета могут иметь некоторые преимущества перед черным, добавил эксперт."Синий и красный цвет удачно подчеркивают рельефность машины. Грязь хуже всего видно на белом цвете. Потому что грязь сероватая, а не ярко-черная. А сероватый — это оттенок белого, и белую машину реже надо мыть", — добавил Форманчук.
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кирилл форманчук, авто, общество

Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего

01:33 12.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители в автосалоне
Посетители в автосалоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Лучше всего на рынке продаются автомобили черного и серебристого цветов, об этом Ura.ru рассказал президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области и автоэксперт Кирилл Форманчук.
"По исследованиям, самые плохо продающиеся машины — это коричневые. Самые хорошо продающиеся — черные и серебристые. Черный оттеняет, на нем не видно различные геометрические особенности автомобиля, он скрывает рельефность машины", — пояснил он.
По его словам, автомобиль черного цвета необходимо надо мыть чаще, так как на нем хорошо видно грязь, однако такой оттенок - это классический цвет автомобиля.
При этом другие цвета могут иметь некоторые преимущества перед черным, добавил эксперт.
"Синий и красный цвет удачно подчеркивают рельефность машины. Грязь хуже всего видно на белом цвете. Потому что грязь сероватая, а не ярко-черная. А сероватый — это оттенок белого, и белую машину реже надо мыть", — добавил Форманчук.
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Кирилл ФорманчукАвтоОбщество
 
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