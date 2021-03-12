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Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего
Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего
Лучше всего на рынке продаются автомобили черного и серебристого цветов, об этом Ura.ru рассказал президент Федерации автовладельцев России в Свердловской... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T01:33
2021-03-12T01:33
2021-03-12T01:33
кирилл форманчук
авто
общество
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Лучше всего на рынке продаются автомобили черного и серебристого цветов, об этом Ura.ru рассказал президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области и автоэксперт Кирилл Форманчук."По исследованиям, самые плохо продающиеся машины — это коричневые. Самые хорошо продающиеся — черные и серебристые. Черный оттеняет, на нем не видно различные геометрические особенности автомобиля, он скрывает рельефность машины", — пояснил он.По его словам, автомобиль черного цвета необходимо надо мыть чаще, так как на нем хорошо видно грязь, однако такой оттенок - это классический цвет автомобиля.При этом другие цвета могут иметь некоторые преимущества перед черным, добавил эксперт."Синий и красный цвет удачно подчеркивают рельефность машины. Грязь хуже всего видно на белом цвете. Потому что грязь сероватая, а не ярко-черная. А сероватый — это оттенок белого, и белую машину реже надо мыть", — добавил Форманчук.
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кирилл форманчук, авто, общество
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости.
Лучше всего на рынке продаются автомобили черного и серебристого цветов, об этом Ura.ru
рассказал президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области
и автоэксперт Кирилл Форманчук
.
"По исследованиям, самые плохо продающиеся машины — это коричневые. Самые хорошо продающиеся — черные и серебристые. Черный оттеняет, на нем не видно различные геометрические особенности автомобиля, он скрывает рельефность машины", — пояснил он.
По его словам, автомобиль черного цвета необходимо надо мыть чаще, так как на нем хорошо видно грязь, однако такой оттенок - это классический цвет автомобиля.
При этом другие цвета могут иметь некоторые преимущества перед черным, добавил эксперт.
"Синий и красный цвет удачно подчеркивают рельефность машины. Грязь хуже всего видно на белом цвете. Потому что грязь сероватая, а не ярко-черная. А сероватый — это оттенок белого, и белую машину реже надо мыть", — добавил Форманчук.