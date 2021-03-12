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Минэнерго связало подорожание бензина с сезонным спросом и морозами
Минэнерго связало подорожание бензина с сезонным спросом и морозами
Причиной роста цен на нефтепродукты в рознице в первую неделю марта стали несколько факторов, включая возросший сезонный спрос на топливо, а также морозы,... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T13:50
2021-03-12T18:20
россия
цены на нефть
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Причиной роста цен на нефтепродукты в рознице в первую неделю марта стали несколько факторов, включая возросший сезонный спрос на топливо, а также морозы, заявили в Минэнерго.Ранее Росстат сообщил, что средняя розничная цена на бензин в России за период с 1 по 9 марта увеличилась на 12 копеек, до 47,09 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 7 копеек, до 49,25 рубля.В ведомстве повышение стоимости бензина объяснили следующими причинами:В министерстве отметили, что следят за тем, чтобы ни в одном из регионов не возникало дефицита, а подорожание топлива оставалось на близком к инфляции уровне. Так, правительство рекомендовало нефтекомпаниям увеличить загрузки НПЗ сырьем, чтобы нарастить запасы к маю 2021 года. В Минэнерго подчеркнули, что повышение квоты России в рамках ОПЕК+ должно облегчить эту задачу.В заявлении указывается, что этому также должен помочь совместный приказ министерства и ФАС по увеличению минимальной величины продаваемых на бирже бензинов до уровня 11процентов и дизельного топлива до 7,5 процента.В ведомстве также добавили, что решение правительства о корректировке параметров специального демпферного механизма должно поддержать экономическую эффективность нефтепереработки и продаже топлива на АЗС.Ранее страны ОПЕК+ договорились оставить добычу нефти на прежнем уровне, исключение составили Россия и Казахстан, которые повысят ее на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно. Вице-премьер Алекснадр Новак заявил, что это позволит обеспечить сезонный спрос внутри страны.
https://ria.ru/20210114/benzin-1592959293.html
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россия, цены на нефть, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика

Минэнерго связало подорожание бензина с сезонным спросом и морозами

13:50 12.03.2021 (обновлено: 18:20 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкДеньги на оплату топлива в руке мужчины на АЗС сети "ННК" в Хабаровске
Деньги на оплату топлива в руке мужчины на АЗС сети ННК в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Причиной роста цен на нефтепродукты в рознице в первую неделю марта стали несколько факторов, включая возросший сезонный спрос на топливо, а также морозы, заявили в Минэнерго.
Ранее Росстат сообщил, что средняя розничная цена на бензин в России за период с 1 по 9 марта увеличилась на 12 копеек, до 47,09 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 7 копеек, до 49,25 рубля.
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Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году
В ведомстве повышение стоимости бензина объяснили следующими причинами:
  • изменение индекса потребительских цен;
  • колебания оптовых цен на нефтепродукты на внутреннем рынке из-за сезонного спроса;
  • рост спроса на топливо из-за заморозков.
В министерстве отметили, что следят за тем, чтобы ни в одном из регионов не возникало дефицита, а подорожание топлива оставалось на близком к инфляции уровне. Так, правительство рекомендовало нефтекомпаниям увеличить загрузки НПЗ сырьем, чтобы нарастить запасы к маю 2021 года. В Минэнерго подчеркнули, что повышение квоты России в рамках ОПЕК+ должно облегчить эту задачу.
В заявлении указывается, что этому также должен помочь совместный приказ министерства и ФАС по увеличению минимальной величины продаваемых на бирже бензинов до уровня 11процентов и дизельного топлива до 7,5 процента.
В ведомстве также добавили, что решение правительства о корректировке параметров специального демпферного механизма должно поддержать экономическую эффективность нефтепереработки и продаже топлива на АЗС.
Ранее страны ОПЕК+ договорились оставить добычу нефти на прежнем уровне, исключение составили Россия и Казахстан, которые повысят ее на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно. Вице-премьер Алекснадр Новак заявил, что это позволит обеспечить сезонный спрос внутри страны.
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РоссияЦены на нефтьФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
 
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