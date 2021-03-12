https://ria.ru/20210312/tseny-1600929890.html

Минэнерго связало подорожание бензина с сезонным спросом и морозами

Минэнерго связало подорожание бензина с сезонным спросом и морозами

Причиной роста цен на нефтепродукты в рознице в первую неделю марта стали несколько факторов, включая возросший сезонный спрос на топливо, а также морозы,... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T13:50

2021-03-12T13:50

2021-03-12T18:20

россия

цены на нефть

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Причиной роста цен на нефтепродукты в рознице в первую неделю марта стали несколько факторов, включая возросший сезонный спрос на топливо, а также морозы, заявили в Минэнерго.Ранее Росстат сообщил, что средняя розничная цена на бензин в России за период с 1 по 9 марта увеличилась на 12 копеек, до 47,09 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 7 копеек, до 49,25 рубля.В ведомстве повышение стоимости бензина объяснили следующими причинами:В министерстве отметили, что следят за тем, чтобы ни в одном из регионов не возникало дефицита, а подорожание топлива оставалось на близком к инфляции уровне. Так, правительство рекомендовало нефтекомпаниям увеличить загрузки НПЗ сырьем, чтобы нарастить запасы к маю 2021 года. В Минэнерго подчеркнули, что повышение квоты России в рамках ОПЕК+ должно облегчить эту задачу.В заявлении указывается, что этому также должен помочь совместный приказ министерства и ФАС по увеличению минимальной величины продаваемых на бирже бензинов до уровня 11процентов и дизельного топлива до 7,5 процента.В ведомстве также добавили, что решение правительства о корректировке параметров специального демпферного механизма должно поддержать экономическую эффективность нефтепереработки и продаже топлива на АЗС.Ранее страны ОПЕК+ договорились оставить добычу нефти на прежнем уровне, исключение составили Россия и Казахстан, которые повысят ее на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно. Вице-премьер Алекснадр Новак заявил, что это позволит обеспечить сезонный спрос внутри страны.

https://ria.ru/20210114/benzin-1592959293.html

https://ria.ru/20201222/toplivo-1590378531.html

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россия, цены на нефть, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика