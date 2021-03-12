https://ria.ru/20210312/tromby-1600986503.html

AstraZeneca прокомментировала данные об угрозе тромбов от вакцины

AstraZeneca прокомментировала данные об угрозе тромбов от вакцины

Британо-шведская фармацевтическая компании AstraZeneca после решения нескольких стран о приостановке применения вакцины от коронавируса заявила, что... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T17:37

2021-03-12T17:37

2021-03-12T17:55

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

коронавирусы

astrazeneca

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Британо-шведская фармацевтическая компании AstraZeneca после решения нескольких стран о приостановке применения вакцины от коронавируса заявила, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от препарата нет, сообщает телеканал CNN.Компания также подчеркнула, что "в действительности", по ее данным, "число таких случаев среди вакцинированных значительно ниже, чем можно было бы ожидать среди населения в целом". AstraZeneca готова поддержать любое текущее расследование в отношении ее препаратов.Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург и Латвия. В четверг использование препарата приостановили также Дания, Норвегия и Исландия.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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