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Суд арестовал главу Троицка в Челябинской области
Суд арестовал главу Троицка в Челябинской области
Суд в пятницу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца главе города Троицк Челябинской области Александру Виноградову, обвиняемому в... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T19:05
2021-03-12T19:46
следственный комитет россии (ск рф)
троицк
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 мар – РИА Новости. Суд в пятницу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца главе города Троицк Челябинской области Александру Виноградову, обвиняемому в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского суда.По версии следствия, в 2019 году Виноградов инициировал передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта. Следственными органами СКРФ по Челябинской области главе Троицка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)."Суд избрал в пятницу Виноградову меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 мая 2021 года", - сказала собеседница агентства.Как сообщало СУСК, в Троицке в декабре 2020 года был задержан замглавы администрации по городскому хозяйству Вадим Герман. По данным СК, в 2019 году обвиняемый, выходя за пределы должностных полномочий, незаконно передал в аренду третьим лицам имущество ЗАО "Теплосервис", установленного в здании центральных тепловых пунктов, с установленным в них технологическим оборудованием "Теплосервис". Это повлекло причинение ущерба ЗАО "Теплосервис" в размере более 9 миллионов рублей. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что Виноградов был задержан в рамках расследуемого уголовного дела в отношении Германа. По данным источника, Виноградов, действуя в сговоре с Германом, организовал незаконное изъятие и передачу вышеуказанных помещений с имуществом в ООО "Перспектива".
https://ria.ru/20210222/zloupotreblenie-1598556440.html
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следственный комитет россии (ск рф), троицк, челябинская область, происшествия

Суд арестовал главу Троицка в Челябинской области

19:05 12.03.2021 (обновлено: 19:46 12.03.2021)
 
© Fotolia / Africa StudioСудебный процесс
Судебный процесс - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Fotolia / Africa Studio
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ЧЕЛЯБИНСК, 12 мар – РИА Новости. Суд в пятницу избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца главе города Троицк Челябинской области Александру Виноградову, обвиняемому в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского суда.
По версии следствия, в 2019 году Виноградов инициировал передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта. Следственными органами СКРФ по Челябинской области главе Троицка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
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"Суд избрал в пятницу Виноградову меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 мая 2021 года", - сказала собеседница агентства.
Как сообщало СУСК, в Троицке в декабре 2020 года был задержан замглавы администрации по городскому хозяйству Вадим Герман. По данным СК, в 2019 году обвиняемый, выходя за пределы должностных полномочий, незаконно передал в аренду третьим лицам имущество ЗАО "Теплосервис", установленного в здании центральных тепловых пунктов, с установленным в них технологическим оборудованием "Теплосервис". Это повлекло причинение ущерба ЗАО "Теплосервис" в размере более 9 миллионов рублей. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что Виноградов был задержан в рамках расследуемого уголовного дела в отношении Германа. По данным источника, Виноградов, действуя в сговоре с Германом, организовал незаконное изъятие и передачу вышеуказанных помещений с имуществом в ООО "Перспектива".
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