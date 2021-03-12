https://ria.ru/20210312/tochilin-1600868451.html

Умер гендиректор Сибирского химического комбината

Умер гендиректор Сибирского химического комбината

Генеральный директор Сибирского химического комбината (СХК) и бывший заместитель губернатора Томской области Сергей Точилин скончался после продолжительной... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T07:17

2021-03-12T07:17

2021-03-12T10:45

россия

сергей точилин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 12 мар — РИА Новости. Генеральный директор Сибирского химического комбината (СХК) и бывший заместитель губернатора Томской области Сергей Точилин скончался после продолжительной болезни, сообщается на сайте предприятия.Ему было 65 лет. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.Точилин начал работать на СХК в 1977 году, после окончания Томского политехнического университета, и прошел путь от мастера-механика до директора завода. В 2005 году стал главой администрации ЗАТО Северск, а затем — заместителем губернатора Томской области. В 2012 году возглавил АО "СХК".Сибирский химический комбинат входит в государственную корпорацию "Росатом". Он расположен в городе Северске (Томская область), его производственное ядро составляют четыре завода по обращению с ядерными материалами.

https://ria.ru/20210310/raketa-1600545519.html

россия

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россия, сергей точилин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия