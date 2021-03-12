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Умер гендиректор Сибирского химического комбината
Умер гендиректор Сибирского химического комбината
Генеральный директор Сибирского химического комбината (СХК) и бывший заместитель губернатора Томской области Сергей Точилин скончался после продолжительной... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T07:17
2021-03-12T10:45
россия
сергей точилин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 12 мар — РИА Новости. Генеральный директор Сибирского химического комбината (СХК) и бывший заместитель губернатора Томской области Сергей Точилин скончался после продолжительной болезни, сообщается на сайте предприятия.Ему было 65 лет. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.Точилин начал работать на СХК в 1977 году, после окончания Томского политехнического университета, и прошел путь от мастера-механика до директора завода. В 2005 году стал главой администрации ЗАТО Северск, а затем — заместителем губернатора Томской области. В 2012 году возглавил АО "СХК".Сибирский химический комбинат входит в государственную корпорацию "Росатом". Он расположен в городе Северске (Томская область), его производственное ядро составляют четыре завода по обращению с ядерными материалами.
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россия, сергей точилин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия

Умер гендиректор Сибирского химического комбината

07:17 12.03.2021 (обновлено: 10:45 12.03.2021)
 
© Фото : АО "СХК" Генеральный директор Сибирского химического комбината Сергей Точилин
Генеральный директор Сибирского химического комбината Сергей Точилин - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Фото : АО "СХК"
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НОВОСИБИРСК, 12 мар — РИА Новости. Генеральный директор Сибирского химического комбината (СХК) и бывший заместитель губернатора Томской области Сергей Точилин скончался после продолжительной болезни, сообщается на сайте предприятия.
Ему было 65 лет. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.
Точилин начал работать на СХК в 1977 году, после окончания Томского политехнического университета, и прошел путь от мастера-механика до директора завода. В 2005 году стал главой администрации ЗАТО Северск, а затем — заместителем губернатора Томской области. В 2012 году возглавил АО "СХК".
Сибирский химический комбинат входит в государственную корпорацию "Росатом". Он расположен в городе Северске (Томская область), его производственное ядро составляют четыре завода по обращению с ядерными материалами.
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РоссияСергей ТочилинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Происшествия
 
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