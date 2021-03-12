https://ria.ru/20210312/tochilin-1600868451.html
Умер гендиректор Сибирского химического комбината
Умер гендиректор Сибирского химического комбината
Генеральный директор Сибирского химического комбината (СХК) и бывший заместитель губернатора Томской области Сергей Точилин скончался после продолжительной... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T07:17
2021-03-12T07:17
2021-03-12T10:45
россия
сергей точилин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600875935_0:43:800:493_1920x0_80_0_0_f78b7fc25945a4194e3123a8a7e674aa.jpg
НОВОСИБИРСК, 12 мар — РИА Новости. Генеральный директор Сибирского химического комбината (СХК) и бывший заместитель губернатора Томской области Сергей Точилин скончался после продолжительной болезни, сообщается на сайте предприятия.Ему было 65 лет. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.Точилин начал работать на СХК в 1977 году, после окончания Томского политехнического университета, и прошел путь от мастера-механика до директора завода. В 2005 году стал главой администрации ЗАТО Северск, а затем — заместителем губернатора Томской области. В 2012 году возглавил АО "СХК".Сибирский химический комбинат входит в государственную корпорацию "Росатом". Он расположен в городе Северске (Томская область), его производственное ядро составляют четыре завода по обращению с ядерными материалами.
https://ria.ru/20210310/raketa-1600545519.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600875935_91:0:800:532_1920x0_80_0_0_7f5092c929495dd6dbe8114451fe0261.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей точилин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия