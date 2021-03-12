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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210312/titov-1600995164.html
Титов: переход к "двойной циркуляции" – закономерный этап развития Китая
Титов: переход к "двойной циркуляции" – закономерный этап развития Китая
Переход к модели "двойной циркуляции" – это закономерный этап развития для Китая, заявил в интервью санкт-петербургскому Radio Metro председатель российской... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T18:14
2021-03-12T18:14
россия-китай: главное
борис титов
пекин
китай
экономика
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МОСКВА, 12 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Переход к модели "двойной циркуляции" – это закономерный этап развития для Китая, заявил в интервью санкт-петербургскому Radio Metro председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы мира и сотрудничества, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.Он подробно ответил на ряд актуальных вопросов по развитию китайской экономики и торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Китаем.О "двойной циркуляции"Как отметил Титов, "Китайцы любят звучные формулы – "двойная циркуляция", "Две сессии", "Пояс и Путь" и др. Но важно то, что за этими формулами стоят реальные процессы и реальные дела, а не "бумажные тигры"".Титов заявил, что Китай не собирается отгораживаться Великой стеной и переставать торговать с внешним миром. По его словам, "Внешняя циркуляция" остаётся очень важной. Китай стремительно превращается в "мировой супермаркет", в самый большой рынок сбыта различных товаров из других стран и регионов мира. Китай продолжит активно интегрироваться в глобальную систему многосторонней торговли. С 2013 по 2019 гг. товарооборот между Китаем и его партнёрами по проекту интеграционного развития "Один пояс, один путь" вырос с 1,04 триллиона долларов до 1,34 триллиона долларов. В 2020 году, несмотря на пандемию, этот показатель увеличился на 1,5%.О торговом сотрудничестве между Россией и КитаемТитов сказал, что "Россия и Китай развивают торговлю и экономическое сотрудничество на здоровых началах взаимной выгоды. КНР уже не первый год является главным торговым партнёром России. Согласно плану, страны увеличат объёмы двусторонней торговли к 2024 году до отметки в 200 млрд. долл. США".По его мнению, огромный потенциал для сотрудничества между Россией и Китаем имеется в сельскохозяйственной отрасли. "Резкий рост показал экспорт продукции агропромышленного комплекса в Китай (+24%). В КНР есть большой платежеспособный рынок, у нас – то, что мы можем этому рынку предложить", – говорится в интервью.Титов считает, что в двусторонней торговле необходимо наращивать долю малого и среднего предпринимательства, активней налаживать контакты между многими тысячами предпринимателей России и Китая.О "Двух сессиях"Титов в интервью поделился своими впечатлениями об итогах "Двух сессий". Он отметил большое количество озвученных в Пекине впечатляющих цифр. Пандемия коронавируса поставила в прошлом году под сомнения возможность выполнить планы 13-й пятилетки. Но набранные за предыдущие годы темпы развития и накопленные резервы позволили Китаю пройти этот "крэш-тест".Он указал, что Китай быстрее всех восстановился от последствий пандемии. Уже в третьем квартале минувшего года экономика КНР продемонстрировала позитивные показатели, а по итогам года ВВП увеличился на 2,3%. На 2021 год запланирован рост около 6%. В 2020 году было создано более 11 миллионов рабочих мест, столько же планируется создать в текущем 2021 году, в то время как общая налоговая нагрузка будет уменьшена на сумму более чем 2,6 триллиона юаней."Минувший 2020 год стал для Китая годом побед – над вирусом, над экономическим кризисом, и, самое главное, – над бедностью", - констатировал Титов.
https://ria.ru/20210309/sotrudnichestvo-1600426115.html
https://ria.ru/20210128/tovarooborot-1595007142.html
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борис титов, пекин, китай, экономика

Титов: переход к "двойной циркуляции" – закономерный этап развития Китая

18:14 12.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Переход к модели "двойной циркуляции" – это закономерный этап развития для Китая, заявил в интервью санкт-петербургскому Radio Metro председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы мира и сотрудничества, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Он подробно ответил на ряд актуальных вопросов по развитию китайской экономики и торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и Китаем.
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О "двойной циркуляции"

Как отметил Титов, "Китайцы любят звучные формулы – "двойная циркуляция", "Две сессии", "Пояс и Путь" и др. Но важно то, что за этими формулами стоят реальные процессы и реальные дела, а не "бумажные тигры"".
"ВВП Китая уже превысил 100 триллионов юаней. На прошедших "Двух сессиях" депутаты парламента (Всекитайского собрания народных представителей) обсудили и утвердили план очередной 14-й пятилетки и определили контуры развития на 15 лет, до 2035 года. К этому рубежу ВВП КНР должен снова удвоиться, удвоятся и душевые доходы населения", – говорится в интервью.
Титов заявил, что Китай не собирается отгораживаться Великой стеной и переставать торговать с внешним миром. По его словам, "Внешняя циркуляция" остаётся очень важной. Китай стремительно превращается в "мировой супермаркет", в самый большой рынок сбыта различных товаров из других стран и регионов мира. Китай продолжит активно интегрироваться в глобальную систему многосторонней торговли. С 2013 по 2019 гг. товарооборот между Китаем и его партнёрами по проекту интеграционного развития "Один пояс, один путь" вырос с 1,04 триллиона долларов до 1,34 триллиона долларов. В 2020 году, несмотря на пандемию, этот показатель увеличился на 1,5%.
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О торговом сотрудничестве между Россией и Китаем

Титов сказал, что "Россия и Китай развивают торговлю и экономическое сотрудничество на здоровых началах взаимной выгоды. КНР уже не первый год является главным торговым партнёром России. Согласно плану, страны увеличат объёмы двусторонней торговли к 2024 году до отметки в 200 млрд. долл. США".
По его мнению, огромный потенциал для сотрудничества между Россией и Китаем имеется в сельскохозяйственной отрасли. "Резкий рост показал экспорт продукции агропромышленного комплекса в Китай (+24%). В КНР есть большой платежеспособный рынок, у нас – то, что мы можем этому рынку предложить", – говорится в интервью.
Титов считает, что в двусторонней торговле необходимо наращивать долю малого и среднего предпринимательства, активней налаживать контакты между многими тысячами предпринимателей России и Китая.
"Кроме того необходимо, чтобы российские региональные администрации дополнительно рассказывали китайским инвесторам о мерах поддержки инвестиционных проектов в их регионах. Это придаёт уверенность и инвесторам, и государственным регуляторам, которые регулируют зарубежные инвестиции", – сообщил Титов, подчеркнув, что точками роста двусторонней торговли могут стать высокотехнологическое производство, искусственный интеллект, интернет вещей и прочие высокотехнологические направления.

О "Двух сессиях"

Титов в интервью поделился своими впечатлениями об итогах "Двух сессий". Он отметил большое количество озвученных в Пекине впечатляющих цифр. Пандемия коронавируса поставила в прошлом году под сомнения возможность выполнить планы 13-й пятилетки. Но набранные за предыдущие годы темпы развития и накопленные резервы позволили Китаю пройти этот "крэш-тест".
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Как Китай победил бедность
Он указал, что Китай быстрее всех восстановился от последствий пандемии. Уже в третьем квартале минувшего года экономика КНР продемонстрировала позитивные показатели, а по итогам года ВВП увеличился на 2,3%. На 2021 год запланирован рост около 6%. В 2020 году было создано более 11 миллионов рабочих мест, столько же планируется создать в текущем 2021 году, в то время как общая налоговая нагрузка будет уменьшена на сумму более чем 2,6 триллиона юаней.
"Минувший 2020 год стал для Китая годом побед – над вирусом, над экономическим кризисом, и, самое главное, – над бедностью", - констатировал Титов.
 
Россия-Китай: ГлавноеБорис ТитовПекинКитайЭкономика
 
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