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https://ria.ru/20210312/tigrenok-1600940240.html
В Москве вылечили изъятого из незаконной продажи тигренка
В Москве вылечили изъятого из незаконной продажи тигренка
Сотрудники Центра реабилитации диких животных московского департамента природопользования и охраны окружающей среды вылечили бенгальского тигренка, которого... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T14:31
2021-03-12T16:35
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россия
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Сотрудники Центра реабилитации диких животных московского департамента природопользования и охраны окружающей среды вылечили бенгальского тигренка, которого изъяли из незаконной продажи. Об этом рассказал РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия Сергей Бурмистров.По его словам, тигренка передали в центр полицейские.Он отметил, что вначале тигренок вел себя очень беспокойно, к тому же страдал от лишая.В пресс-службе департамента сообщили, что за тигренка предлагали 300 тысяч рублей. Его почти не кормили, а тесную клетку накрывали тряпкой, пропитанной бензином, чтобы хищник вел себя спокойней."Когда тигренок попал в Центр реабилитации, удивились даже бывалые сотрудники, настолько животное выглядело болезненным, измученным и истощенным, места живого не было от лишая. Зверек засыпал на еде: никак не мог поверить, что теперь ее достаточно и можно не бояться, что угощение вдруг унесут", — рассказали в пресс-службе.Там добавили, что в процессе лечения клетку обрабатывали ультрафиолетом, чтобы восполнить нехватку солнца. Теперь тигренок встречает людей радостным рыком и дружелюбно относится ко всем, даже к незнакомцам. Но его дальнейшая судьба пока не определена, поскольку тигренок фигурирует в уголовном деле.
https://ria.ru/20210312/kosulya-1600884200.html
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сергей бурмистров, россия

В Москве вылечили изъятого из незаконной продажи тигренка

14:31 12.03.2021 (обновлено: 16:35 12.03.2021)
 
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды города МосквыСотрудники центра реабилитации диких животных выходили полуживого бенгальского тигрёнка, изъятого из незаконной продажи
Сотрудники центра реабилитации диких животных выходили полуживого бенгальского тигрёнка, изъятого из незаконной продажи - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Фото : Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Сотрудники Центра реабилитации диких животных московского департамента природопользования и охраны окружающей среды вылечили бенгальского тигренка, которого изъяли из незаконной продажи. Об этом рассказал РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия Сергей Бурмистров.
По его словам, тигренка передали в центр полицейские.

"К нам он поступил 24 октября по звонку полиции, ему было месяца полтора, он был в ужаснейшем состоянии, у него была куча болячек. Ветеринары центра очень долго его лечили, у него был лишай и много еще болезней, проблемы с пищеварением. Методично лечили его, откармливали. Только сейчас он пришел в себя. Он вырос раза в три от того, что было", — сказал Бурмистров.

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Он отметил, что вначале тигренок вел себя очень беспокойно, к тому же страдал от лишая.

"А сейчас он уже в порядке, нормально играет с сотрудниками, общается, играется. <...> Сейчас тепло будет, он, может, на улицу выйдет, для тигренка подготовили летний вольер, а то, пока болел, мы его не пускали", — добавил Бурмистров.

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В пресс-службе департамента сообщили, что за тигренка предлагали 300 тысяч рублей. Его почти не кормили, а тесную клетку накрывали тряпкой, пропитанной бензином, чтобы хищник вел себя спокойней.
"Когда тигренок попал в Центр реабилитации, удивились даже бывалые сотрудники, настолько животное выглядело болезненным, измученным и истощенным, места живого не было от лишая. Зверек засыпал на еде: никак не мог поверить, что теперь ее достаточно и можно не бояться, что угощение вдруг унесут", — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что в процессе лечения клетку обрабатывали ультрафиолетом, чтобы восполнить нехватку солнца. Теперь тигренок встречает людей радостным рыком и дружелюбно относится ко всем, даже к незнакомцам. Но его дальнейшая судьба пока не определена, поскольку тигренок фигурирует в уголовном деле.
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