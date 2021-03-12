https://ria.ru/20210312/tigrenok-1600940240.html

В Москве вылечили изъятого из незаконной продажи тигренка

В Москве вылечили изъятого из незаконной продажи тигренка

Сотрудники Центра реабилитации диких животных московского департамента природопользования и охраны окружающей среды вылечили бенгальского тигренка, которого... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T14:31

2021-03-12T14:31

2021-03-12T16:35

хорошие новости

сергей бурмистров

россия

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Сотрудники Центра реабилитации диких животных московского департамента природопользования и охраны окружающей среды вылечили бенгальского тигренка, которого изъяли из незаконной продажи. Об этом рассказал РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия Сергей Бурмистров.По его словам, тигренка передали в центр полицейские.Он отметил, что вначале тигренок вел себя очень беспокойно, к тому же страдал от лишая.В пресс-службе департамента сообщили, что за тигренка предлагали 300 тысяч рублей. Его почти не кормили, а тесную клетку накрывали тряпкой, пропитанной бензином, чтобы хищник вел себя спокойней."Когда тигренок попал в Центр реабилитации, удивились даже бывалые сотрудники, настолько животное выглядело болезненным, измученным и истощенным, места живого не было от лишая. Зверек засыпал на еде: никак не мог поверить, что теперь ее достаточно и можно не бояться, что угощение вдруг унесут", — рассказали в пресс-службе.Там добавили, что в процессе лечения клетку обрабатывали ультрафиолетом, чтобы восполнить нехватку солнца. Теперь тигренок встречает людей радостным рыком и дружелюбно относится ко всем, даже к незнакомцам. Но его дальнейшая судьба пока не определена, поскольку тигренок фигурирует в уголовном деле.

https://ria.ru/20210312/kosulya-1600884200.html

https://ria.ru/20210312/spasenie-1600880090.html

https://ria.ru/20210310/politsiya-1600650421.html

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сергей бурмистров, россия