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В сгоревшем доме в Архангельской области нашли тело мужчины

В сгоревшем доме в Архангельской области нашли тело мужчины

Тело мужчины найдено в сгоревшем частном доме у деревни Ижма Приморского района Архангельской области, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T18:31

2021-03-12T18:31

2021-03-12T18:32

россия

следственный комитет россии (ск рф)

архангельская область

приморский район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Тело мужчины найдено в сгоревшем частном доме у деревни Ижма Приморского района Архангельской области, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба областного управления СК.По предварительной информации, очаг возгорания находился внутри дома.Как сообщают местные СМИ, на месте происшествия найдено тело известного адвоката Леонида Кожевникова, а коллеги Леонида считают, что причиной возгорания мог быть поджог из-за профессиональной деятельности юриста.

https://ria.ru/20210312/volgograd-1600906386.html

россия

архангельская область

приморский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), архангельская область, приморский район, происшествия