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В сгоревшем доме в Архангельской области нашли тело мужчины
В сгоревшем доме в Архангельской области нашли тело мужчины
Тело мужчины найдено в сгоревшем частном доме у деревни Ижма Приморского района Архангельской области, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T18:31
2021-03-12T18:32
россия
следственный комитет россии (ск рф)
архангельская область
приморский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Тело мужчины найдено в сгоревшем частном доме у деревни Ижма Приморского района Архангельской области, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба областного управления СК.По предварительной информации, очаг возгорания находился внутри дома.Как сообщают местные СМИ, на месте происшествия найдено тело известного адвоката Леонида Кожевникова, а коллеги Леонида считают, что причиной возгорания мог быть поджог из-за профессиональной деятельности юриста.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), архангельская область, приморский район, происшествия

В сгоревшем доме в Архангельской области нашли тело мужчины

18:31 12.03.2021 (обновлено: 18:32 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Тело мужчины найдено в сгоревшем частном доме у деревни Ижма Приморского района Архангельской области, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба областного управления СК.

"Сегодня ночью в частном деревянном доме у деревни Ижма Приморского района произошло возгорание. После тушения пожара на месте происшествия обнаружены останки мужчины. Проводится доследственная проверка", - сказано в сообщении.

Подвал - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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По предварительной информации, очаг возгорания находился внутри дома.
Как сообщают местные СМИ, на месте происшествия найдено тело известного адвоката Леонида Кожевникова, а коллеги Леонида считают, что причиной возгорания мог быть поджог из-за профессиональной деятельности юриста.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Архангельская областьПриморский районПроисшествия
 
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