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В сгоревшем доме в Архангельской области нашли тело мужчины
В сгоревшем доме в Архангельской области нашли тело мужчины
Тело мужчины найдено в сгоревшем частном доме у деревни Ижма Приморского района Архангельской области, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T18:31
2021-03-12T18:31
2021-03-12T18:32
россия
следственный комитет россии (ск рф)
архангельская область
приморский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Тело мужчины найдено в сгоревшем частном доме у деревни Ижма Приморского района Архангельской области, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба областного управления СК.По предварительной информации, очаг возгорания находился внутри дома.Как сообщают местные СМИ, на месте происшествия найдено тело известного адвоката Леонида Кожевникова, а коллеги Леонида считают, что причиной возгорания мог быть поджог из-за профессиональной деятельности юриста.
https://ria.ru/20210312/volgograd-1600906386.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), архангельская область, приморский район, происшествия