https://ria.ru/20210312/telo-1600863954.html
В Приморье полиция нашла тело убитого мужчины благодаря анонимному письму
В Приморье полиция нашла тело убитого мужчины благодаря анонимному письму
Полицейские в Приморье нашли тело убитого мужчины и задержали подозреваемого в преступлении благодаря анонимному письму, которое получил один из жителей поселка РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T02:35
2021-03-12T02:35
2021-03-12T11:02
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Полицейские в Приморье нашли тело убитого мужчины и задержали подозреваемого в преступлении благодаря анонимному письму, которое получил один из жителей поселка Славянка, сообщает краевое УМВД РФ.Полицейские прибыли на место и обнаружили в подвале дома тело 43-летнего местного жителя с колото-резаными ранами. Там они изъяли вещественные доказательства, которые вывели на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель поселка Славянка. Мужчина сознался в содеянном. По предварительной версии, в квартире родителей задержанного в ходе конфликта он ударил ножом потерпевшего, и тот скончался."Испугавшись содеянного, мужчина решил спрятать тело, а также скрыть следы преступления. Он вынес тело в подвал и спрятал в одном из шкафов для одежды в надежде, что в ближайшее время его там не найдут. Вернувшись в квартиру, злоумышленник провел генеральную уборку, чтобы отвести от себя подозрения", - отмечает полиция.Возбуждено дело об убийстве. В краевом УМВД РИА Новости уточнили, что пока не установлено, кто прислал анонимное письмо.
https://ria.ru/20210307/novosibirsk-1600270744.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости.
Полицейские в Приморье
нашли тело убитого мужчины и задержали подозреваемого в преступлении благодаря анонимному письму, которое получил один из жителей поселка Славянка, сообщает краевое УМВД РФ
.
"В дежурную часть отдела МВД России по Хасанскому району Приморского края поступило сообщение жителя поселка Славянка. Заявитель рассказал, что его знакомый обнаружил в своем почтовом ящике анонимное письмо. В письме сообщалось о трупе, спрятанном в подвале жилого многоквартирного дома", - говорится в сообщении.
Полицейские прибыли на место и обнаружили в подвале дома тело 43-летнего местного жителя с колото-резаными ранами. Там они изъяли вещественные доказательства, которые вывели на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель поселка Славянка. Мужчина сознался в содеянном. По предварительной версии, в квартире родителей задержанного в ходе конфликта он ударил ножом потерпевшего, и тот скончался.
"Испугавшись содеянного, мужчина решил спрятать тело, а также скрыть следы преступления. Он вынес тело в подвал и спрятал в одном из шкафов для одежды в надежде, что в ближайшее время его там не найдут. Вернувшись в квартиру, злоумышленник провел генеральную уборку, чтобы отвести от себя подозрения", - отмечает полиция.
Возбуждено дело об убийстве. В краевом УМВД РИА Новости уточнили, что пока не установлено, кто прислал анонимное письмо.