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В Приморье полиция нашла тело убитого мужчины благодаря анонимному письму
В Приморье полиция нашла тело убитого мужчины благодаря анонимному письму
Полицейские в Приморье нашли тело убитого мужчины и задержали подозреваемого в преступлении благодаря анонимному письму, которое получил один из жителей поселка РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T02:35
2021-03-12T11:02
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Полицейские в Приморье нашли тело убитого мужчины и задержали подозреваемого в преступлении благодаря анонимному письму, которое получил один из жителей поселка Славянка, сообщает краевое УМВД РФ.Полицейские прибыли на место и обнаружили в подвале дома тело 43-летнего местного жителя с колото-резаными ранами. Там они изъяли вещественные доказательства, которые вывели на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель поселка Славянка. Мужчина сознался в содеянном. По предварительной версии, в квартире родителей задержанного в ходе конфликта он ударил ножом потерпевшего, и тот скончался."Испугавшись содеянного, мужчина решил спрятать тело, а также скрыть следы преступления. Он вынес тело в подвал и спрятал в одном из шкафов для одежды в надежде, что в ближайшее время его там не найдут. Вернувшись в квартиру, злоумышленник провел генеральную уборку, чтобы отвести от себя подозрения", - отмечает полиция.Возбуждено дело об убийстве. В краевом УМВД РИА Новости уточнили, что пока не установлено, кто прислал анонимное письмо.
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приморский край, происшествия

В Приморье полиция нашла тело убитого мужчины благодаря анонимному письму

02:35 12.03.2021 (обновлено: 11:02 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Полицейские в Приморье нашли тело убитого мужчины и задержали подозреваемого в преступлении благодаря анонимному письму, которое получил один из жителей поселка Славянка, сообщает краевое УМВД РФ.
"В дежурную часть отдела МВД России по Хасанскому району Приморского края поступило сообщение жителя поселка Славянка. Заявитель рассказал, что его знакомый обнаружил в своем почтовом ящике анонимное письмо. В письме сообщалось о трупе, спрятанном в подвале жилого многоквартирного дома", - говорится в сообщении.
Полицейские прибыли на место и обнаружили в подвале дома тело 43-летнего местного жителя с колото-резаными ранами. Там они изъяли вещественные доказательства, которые вывели на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель поселка Славянка. Мужчина сознался в содеянном. По предварительной версии, в квартире родителей задержанного в ходе конфликта он ударил ножом потерпевшего, и тот скончался.
"Испугавшись содеянного, мужчина решил спрятать тело, а также скрыть следы преступления. Он вынес тело в подвал и спрятал в одном из шкафов для одежды в надежде, что в ближайшее время его там не найдут. Вернувшись в квартиру, злоумышленник провел генеральную уборку, чтобы отвести от себя подозрения", - отмечает полиция.
Возбуждено дело об убийстве. В краевом УМВД РИА Новости уточнили, что пока не установлено, кто прислал анонимное письмо.
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