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В Приморье полиция нашла тело убитого мужчины благодаря анонимному письму

В Приморье полиция нашла тело убитого мужчины благодаря анонимному письму

Полицейские в Приморье нашли тело убитого мужчины и задержали подозреваемого в преступлении благодаря анонимному письму, которое получил один из жителей поселка РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T02:35

2021-03-12T02:35

2021-03-12T11:02

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Полицейские в Приморье нашли тело убитого мужчины и задержали подозреваемого в преступлении благодаря анонимному письму, которое получил один из жителей поселка Славянка, сообщает краевое УМВД РФ.Полицейские прибыли на место и обнаружили в подвале дома тело 43-летнего местного жителя с колото-резаными ранами. Там они изъяли вещественные доказательства, которые вывели на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель поселка Славянка. Мужчина сознался в содеянном. По предварительной версии, в квартире родителей задержанного в ходе конфликта он ударил ножом потерпевшего, и тот скончался."Испугавшись содеянного, мужчина решил спрятать тело, а также скрыть следы преступления. Он вынес тело в подвал и спрятал в одном из шкафов для одежды в надежде, что в ближайшее время его там не найдут. Вернувшись в квартиру, злоумышленник провел генеральную уборку, чтобы отвести от себя подозрения", - отмечает полиция.Возбуждено дело об убийстве. В краевом УМВД РИА Новости уточнили, что пока не установлено, кто прислал анонимное письмо.

https://ria.ru/20210307/novosibirsk-1600270744.html

приморский край

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приморский край, происшествия