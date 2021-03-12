https://ria.ru/20210312/telegram-1600904313.html
В Telegram появится новая возможность для голосового общения
В Telegram появится новая возможность для голосового общения
Популярный мессенджер Telegram получит крупное нововведение, которое облегчит голосовое общение. Об этом со ссылкой на разработчиков сообщает инсайдерский канал РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:51
2021-03-12T11:51
2021-03-12T11:51
наука
clubhouse
telegram (приложение)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_57a5e210a5224b8934f330ef08b2959b.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Популярный мессенджер Telegram получит крупное нововведение, которое облегчит голосовое общение. Об этом со ссылкой на разработчиков сообщает инсайдерский канал "Крот Дурова".В сервисе появится поддержка голосовых чатов с участием неограниченного количество пользователей. Раньше такая опция была доступна только в группах и действовало ограничение в 5000 человек.Для новых голосовых чатов администраторы канала смогут сохранять записи в виде подкаста. Слушатели смогут "поднимать руку", чтобы включаться в живое обсуждение. Как утверждают инсайдеры, нововведение не повлияет на анонимность, которой так озабочены в Telegram.Опция появится в одном из ближайших обновлений Telegram — старт тестирования запланирован на эту неделю. Расширение функций голосового общения в мессенджере явно связано с успехом соцсети Clubhouse, основанной исключительно на голосовом общении, но имеющей множество ограничений.
https://ria.ru/20210311/clubhouse-1600694166.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_162:0:1137:731_1920x0_80_0_0_5142fb68756af188ef0f2ab62c230fb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
clubhouse, telegram (приложение), технологии
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Популярный мессенджер Telegram получит крупное нововведение, которое облегчит голосовое общение. Об этом со ссылкой на разработчиков сообщает
инсайдерский канал "Крот Дурова".
В сервисе появится поддержка голосовых чатов с участием неограниченного количество пользователей. Раньше такая опция была доступна только в группах и действовало ограничение в 5000 человек.
Для новых голосовых чатов администраторы канала смогут сохранять записи в виде подкаста. Слушатели смогут "поднимать руку", чтобы включаться в живое обсуждение. Как утверждают инсайдеры, нововведение не повлияет на анонимность, которой так озабочены в Telegram.
Опция появится в одном из ближайших обновлений Telegram — старт тестирования запланирован на эту неделю. Расширение функций голосового общения в мессенджере явно связано с успехом соцсети Clubhouse, основанной исключительно на голосовом общении, но имеющей множество ограничений.