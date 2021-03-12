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Наука
https://ria.ru/20210312/telegram-1600904313.html
В Telegram появится новая возможность для голосового общения
В Telegram появится новая возможность для голосового общения
Популярный мессенджер Telegram получит крупное нововведение, которое облегчит голосовое общение. Об этом со ссылкой на разработчиков сообщает инсайдерский канал РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:51
2021-03-12T11:51
наука
clubhouse
telegram (приложение)
технологии
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Популярный мессенджер Telegram получит крупное нововведение, которое облегчит голосовое общение. Об этом со ссылкой на разработчиков сообщает инсайдерский канал "Крот Дурова".В сервисе появится поддержка голосовых чатов с участием неограниченного количество пользователей. Раньше такая опция была доступна только в группах и действовало ограничение в 5000 человек.Для новых голосовых чатов администраторы канала смогут сохранять записи в виде подкаста. Слушатели смогут "поднимать руку", чтобы включаться в живое обсуждение. Как утверждают инсайдеры, нововведение не повлияет на анонимность, которой так озабочены в Telegram.Опция появится в одном из ближайших обновлений Telegram — старт тестирования запланирован на эту неделю. Расширение функций голосового общения в мессенджере явно связано с успехом соцсети Clubhouse, основанной исключительно на голосовом общении, но имеющей множество ограничений.
https://ria.ru/20210311/clubhouse-1600694166.html
РИА Новости
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clubhouse, telegram (приложение), технологии

В Telegram появится новая возможность для голосового общения

11:51 12.03.2021
 
© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Популярный мессенджер Telegram получит крупное нововведение, которое облегчит голосовое общение. Об этом со ссылкой на разработчиков сообщает инсайдерский канал "Крот Дурова".
В сервисе появится поддержка голосовых чатов с участием неограниченного количество пользователей. Раньше такая опция была доступна только в группах и действовало ограничение в 5000 человек.
Для новых голосовых чатов администраторы канала смогут сохранять записи в виде подкаста. Слушатели смогут "поднимать руку", чтобы включаться в живое обсуждение. Как утверждают инсайдеры, нововведение не повлияет на анонимность, которой так озабочены в Telegram.
Опция появится в одном из ближайших обновлений Telegram — старт тестирования запланирован на эту неделю. Расширение функций голосового общения в мессенджере явно связано с успехом соцсети Clubhouse, основанной исключительно на голосовом общении, но имеющей множество ограничений.
Приложение Clubhouse на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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НаукаClubhouseTelegram (приложение)Технологии
 
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