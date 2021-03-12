https://ria.ru/20210312/telegram-1600904313.html

В Telegram появится новая возможность для голосового общения

В Telegram появится новая возможность для голосового общения

Популярный мессенджер Telegram получит крупное нововведение, которое облегчит голосовое общение. Об этом со ссылкой на разработчиков сообщает инсайдерский канал РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T11:51

2021-03-12T11:51

2021-03-12T11:51

наука

clubhouse

telegram (приложение)

технологии

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Популярный мессенджер Telegram получит крупное нововведение, которое облегчит голосовое общение. Об этом со ссылкой на разработчиков сообщает инсайдерский канал "Крот Дурова".В сервисе появится поддержка голосовых чатов с участием неограниченного количество пользователей. Раньше такая опция была доступна только в группах и действовало ограничение в 5000 человек.Для новых голосовых чатов администраторы канала смогут сохранять записи в виде подкаста. Слушатели смогут "поднимать руку", чтобы включаться в живое обсуждение. Как утверждают инсайдеры, нововведение не повлияет на анонимность, которой так озабочены в Telegram.Опция появится в одном из ближайших обновлений Telegram — старт тестирования запланирован на эту неделю. Расширение функций голосового общения в мессенджере явно связано с успехом соцсети Clubhouse, основанной исключительно на голосовом общении, но имеющей множество ограничений.

https://ria.ru/20210311/clubhouse-1600694166.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

clubhouse, telegram (приложение), технологии