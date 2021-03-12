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Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
Администрация президента США Джо Байдена может избрать тактику "длительной осады" России. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале российский сенатор... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T02:28
2021-03-12T02:28
2021-03-12T02:28
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алексей пушков
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена может избрать тактику "длительной осады" России. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.Парламентарий отметил, что Вашингтон мог взять "сознательную паузу" в действиях в отношении Москвы, поскольку в новой администрации осознали, что практически все "плохое" американские власти сделали еще при предыдущем президенте Дональде Трампе. Как полагает Пушков, у Белого дома остаются три возможности В их числе: введение "санкций из ада", подталкивание Украины к новой войне в Донбассе, а также наращивание военного контингента в Польше и других граничащих с Россией странах, входящих в НАТО."Но это является лишь продолжением прежней линии США при Трампе. По этим причинам жесткость Байдена в отношении России пока носит в основном риторический характер", - отметил сенатор.Ранее СМИ сообщили, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов.Стало также известно, что группа республиканцев в палате представителей США написали письмо государственному секретарю Энтони Блинкену, в котором выразили обеспокоенность из-за политики администрации Джо Байдена в отношении "Северного потока — 2".Авторы послания обеспокоены тем, что публичные заявления Белого дома, направленные против проекта газопровода, тем не менее, не подкреплены такими же реальными действиями.
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россия, алексей пушков, джо байден, сша, в мире