https://ria.ru/20210312/statya-1600909835.html

В Кремле прокомментировали статью FT о "влиянии" силовиков на Путина

В Кремле прокомментировали статью FT о "влиянии" силовиков на Путина

У источников англо-саксонских СМИ существенно понизились квалификация и понимание реальных процессов в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T12:13

2021-03-12T12:13

2021-03-12T12:23

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. У источников англо-саксонских СМИ существенно понизились квалификация и понимание реальных процессов в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Таким образом он прокомментировал появившуюся в Financial Times статью, где, в частности, говорилось об усилении влияния силового блока на президента РФ Владимира Путина, и о том, что в целом в Кремле якобы считают, что правоохранители слишком жестко реагировали на ситуацию с несогласованными акциями."В целом мы констатируем сейчас, что, конечно, у источников англо-саксонских СМИ, в том числе и Financial Times, существенно понизилась квалификация специалистов по нашей стране. Они продолжают свою работу, они высказывают мнения, но их квалификация сейчас существенно понизилась. И, к нашему сожалению, понизилась, наверное, степень понимания реальных процессов в нашей стране", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что Россия готова "терпеливо рассказывать и объяснять желающим то, что у нас происходит".

https://ria.ru/20200923/razgovor-1577647177.html

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2021

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дмитрий песков, владимир путин, в мире