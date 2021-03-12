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В Москве бизнесмен получил срок за убийство компаньона по дороге к шаману
В Москве бизнесмен получил срок за убийство компаньона по дороге к шаману
Суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима москвича, застрелившего компаньона за вознаграждение в 50 миллионов рублей во время поездки к шаману в... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T17:01
2021-03-12T17:01
россия
следственный комитет россии (ск рф)
домодедово (аэропорт)
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима москвича, застрелившего компаньона за вознаграждение в 50 миллионов рублей во время поездки к шаману в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.Установлено, что в августе 2019 года женщина обратилась к осужденному с предложением убить ее мужа - его компаньона - за 50 миллионов рублей. Москвич согласился и привлек к преступлению знакомого, который согласился помочь за 3 миллиона рублей. В сентябре 2019 года мужчины купили переделанное самодельное оружие, боеприпасы, а также накладную бороду. Помимо прочего, именно супруга убитого оплатила "датчик движения" для слежки за автомобилем мужа.Позднее осужденный решил отказаться от "услуг" соучастника. 10 декабря 2019 года женщина, обманув мужа, убедила его съездить с осужденным в городской округ Домодедово якобы к шаману, чтобы снять порчу. Когда мужчины доехали, киллер выстрелил в голову потерпевшему."Уголовные дела в отношении соучастников убийства выделены в отдельно производство", - добавила Врадий.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, у осужденного и убитого был общий бизнес в сфере такси.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), домодедово (аэропорт), москва, московская область (подмосковье), происшествия

В Москве бизнесмен получил срок за убийство компаньона по дороге к шаману

17:01 12.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима москвича, застрелившего компаньона за вознаграждение в 50 миллионов рублей во время поездки к шаману в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.
"Собранные... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему москвичу. Он признан виновным в убийстве по найму, группой лиц по предварительному сговору и незаконном обороте оружия группой лиц по предварительному сговору... Приговором суда мужчине назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказала Врадий журналистам.
Установлено, что в августе 2019 года женщина обратилась к осужденному с предложением убить ее мужа - его компаньона - за 50 миллионов рублей. Москвич согласился и привлек к преступлению знакомого, который согласился помочь за 3 миллиона рублей. В сентябре 2019 года мужчины купили переделанное самодельное оружие, боеприпасы, а также накладную бороду. Помимо прочего, именно супруга убитого оплатила "датчик движения" для слежки за автомобилем мужа.
Позднее осужденный решил отказаться от "услуг" соучастника. 10 декабря 2019 года женщина, обманув мужа, убедила его съездить с осужденным в городской округ Домодедово якобы к шаману, чтобы снять порчу. Когда мужчины доехали, киллер выстрелил в голову потерпевшему.
"Уголовные дела в отношении соучастников убийства выделены в отдельно производство", - добавила Врадий.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, у осужденного и убитого был общий бизнес в сфере такси.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 11:31
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Домодедово (аэропорт)МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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