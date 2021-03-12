Уралец, убивший отца троих детей за замечание, получил 9,5 года колонии
13:20 12.03.2021 (обновлено: 13:22 12.03.2021)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Первоуральский городской суд приговорил к 9,5 годам колонии жителя поселка Прогресс, который убил "розочкой" прохожего за сделанное замечание, сообщает в пятницу прокуратура Свердловской области.
"В Первоуральске на основании вердикта коллегии присяжных заседателей молодой человек приговорен к 9,5 годам лишения свободы за убийство случайного прохожего", - говорится в сообщении.
Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. В ходе судебного рассмотрения дела подсудимый вину признал частично. Приговор не вступил в законную силу.
По данным СУСК РФ по Свердловской области, вечером 21 февраля 2020 года у одного из домов по улице Партизан в поселке Новоуткинск Первоуральска повздорили двое молодых людей, один из которых впоследствии оказался подсудимым. Конфликт, происходивший в общественном месте, привлек внимание оказавшегося неподалеку мужчины 1983 года рождения. Он решил призвать дебоширов к порядку и сделал им замечание.
Подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил вмешавшегося в конфликт гражданина стеклянной бутылкой, а когда она разбилась, злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов "розочкой", считает следствие. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.
Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых, погибший - отец троих детей.