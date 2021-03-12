https://ria.ru/20210312/srok-1600923995.html

Уралец, убивший отца троих детей за замечание, получил 9,5 года колонии

Уралец, убивший отца троих детей за замечание, получил 9,5 года колонии

Первоуральский городской суд приговорил к 9,5 годам колонии жителя поселка Прогресс, который убил "розочкой" прохожего за сделанное замечание, сообщает в... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T13:20

2021-03-12T13:20

2021-03-12T13:22

валерий горелых

гумвд

первоуральск

свердловская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Первоуральский городской суд приговорил к 9,5 годам колонии жителя поселка Прогресс, который убил "розочкой" прохожего за сделанное замечание, сообщает в пятницу прокуратура Свердловской области.Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. В ходе судебного рассмотрения дела подсудимый вину признал частично. Приговор не вступил в законную силу.По данным СУСК РФ по Свердловской области, вечером 21 февраля 2020 года у одного из домов по улице Партизан в поселке Новоуткинск Первоуральска повздорили двое молодых людей, один из которых впоследствии оказался подсудимым. Конфликт, происходивший в общественном месте, привлек внимание оказавшегося неподалеку мужчины 1983 года рождения. Он решил призвать дебоширов к порядку и сделал им замечание.Подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил вмешавшегося в конфликт гражданина стеклянной бутылкой, а когда она разбилась, злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов "розочкой", считает следствие. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых, погибший - отец троих детей.

https://ria.ru/20210309/ubiystvo-1600496964.html

первоуральск

свердловская область

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валерий горелых, гумвд, первоуральск, свердловская область, происшествия