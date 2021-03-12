Азербайджан одобрил вакцину "Спутник V"
15:24 12.03.2021 (обновлено: 17:40 12.03.2021)
БАКУ, 12 мар – РИА Новости. Минздрав Азербайджана утвердил для использования российскую вакцину "Спутник V", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Вакцина российского производства Спутник V утверждена для использования министерством здравоохранения Азербайджана. В ближайшее время эта вакцина будет доставлена в Азербайджан", - сообщили в ведомстве.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил одобрение применения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Азербайджанской Республики. "Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 51 стране с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире", - отметили в фонде.
"Решение об одобрении применения вакцины "Спутник V" в Азербайджане принято на основании всесторонней оценки препарата специалистами Министерства здравоохранения. Российская вакцина станет эффективным средством для профилактики коронавируса и позволит приблизить отмену ограничений, связанных с пандемией", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.