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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210312/sputnik-1600949438.html
Азербайджан одобрил вакцину "Спутник V"
Азербайджан одобрил вакцину "Спутник V"
Минздрав Азербайджана утвердил для использования российскую вакцину "Спутник V", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T15:24
2021-03-12T17:40
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
минздрав азербайджана
азербайджан
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БАКУ, 12 мар – РИА Новости. Минздрав Азербайджана утвердил для использования российскую вакцину "Спутник V", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Вакцина российского производства Спутник V утверждена для использования министерством здравоохранения Азербайджана. В ближайшее время эта вакцина будет доставлена в Азербайджан", - сообщили в ведомстве.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил одобрение применения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Азербайджанской Республики. "Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 51 стране с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире", - отметили в фонде.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, минздрав азербайджана, азербайджан

Азербайджан одобрил вакцину "Спутник V"

15:24 12.03.2021 (обновлено: 17:40 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БАКУ, 12 мар – РИА Новости. Минздрав Азербайджана утвердил для использования российскую вакцину "Спутник V", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Вакцина российского производства Спутник V утверждена для использования министерством здравоохранения Азербайджана. В ближайшее время эта вакцина будет доставлена в Азербайджан", - сообщили в ведомстве.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил одобрение применения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Азербайджанской Республики. "Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 51 стране с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире", - отметили в фонде.
"Решение об одобрении применения вакцины "Спутник V" в Азербайджане принято на основании всесторонней оценки препарата специалистами Министерства здравоохранения. Российская вакцина станет эффективным средством для профилактики коронавируса и позволит приблизить отмену ограничений, связанных с пандемией", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Минздрав АзербайджанаАзербайджан
 
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