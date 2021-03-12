https://ria.ru/20210312/sputnik-1600949438.html

Азербайджан одобрил вакцину "Спутник V"

Азербайджан одобрил вакцину "Спутник V"

Минздрав Азербайджана утвердил для использования российскую вакцину "Спутник V", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T15:24

2021-03-12T15:24

2021-03-12T17:40

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

минздрав азербайджана

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_0:1:3078:1732_1920x0_80_0_0_ab03972819e733d0f7a7ce58268f665b.jpg

БАКУ, 12 мар – РИА Новости. Минздрав Азербайджана утвердил для использования российскую вакцину "Спутник V", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."Вакцина российского производства Спутник V утверждена для использования министерством здравоохранения Азербайджана. В ближайшее время эта вакцина будет доставлена в Азербайджан", - сообщили в ведомстве.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил одобрение применения российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Азербайджанской Республики. "Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 51 стране с общим населением свыше 1,3 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире", - отметили в фонде.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, минздрав азербайджана, азербайджан