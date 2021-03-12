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В Приморье спасли застрявшего на льду изюбря
В Приморье спасли застрявшего на льду изюбря
Инспекторы Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье спасли изюбря, который застрял на наледи и не мог двинуться с места. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T09:59
2021-03-12T09:59
2021-03-12T12:09
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар — РИА Новости. Инспекторы Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье спасли изюбря, который застрял на наледи и не мог двинуться с места.Сейчас в горах Сихотэ-Алиня еще много снега, а из-за перепадов температуры образуются наледи, что затрудняет передвижение копытных.Так, инспекторы обнаружили на наледи изюбря."У животного не было сил ни подняться, ни подползти к спасительному снегу, где бы оно могло устойчиво стоять на ногах. Сотрудники заповедника поспешили бедолаге на помощь и сняли процесс на видео", — говорится в сообщении.На видео, опубликованном на странице заповедника в фейсбуке, видно, как инспекторы подталкивают распластавшегося на льду изюбря под задние копыта, подставляя ему в качестве опоры палку и собственные ноги. В итоге он смог выбраться на снег.
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россия, приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 12 мар — РИА Новости.
Инспекторы Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье
спасли изюбря, который застрял на наледи и не мог двинуться с места.
Сейчас в горах Сихотэ-Алиня еще много снега, а из-за перепадов температуры образуются наледи, что затрудняет передвижение копытных.
Так, инспекторы обнаружили на наледи изюбря.
"У животного не было сил ни подняться, ни подползти к спасительному снегу, где бы оно могло устойчиво стоять на ногах. Сотрудники заповедника поспешили бедолаге на помощь и сняли процесс на видео", — говорится в сообщении.
На видео, опубликованном на странице заповедника в фейсбуке
, видно, как инспекторы подталкивают распластавшегося на льду изюбря под задние копыта, подставляя ему в качестве опоры палку и собственные ноги. В итоге он смог выбраться на снег.