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В Приморье спасли застрявшего на льду изюбря

В Приморье спасли застрявшего на льду изюбря

Инспекторы Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье спасли изюбря, который застрял на наледи и не мог двинуться с места. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T09:59

2021-03-12T09:59

2021-03-12T12:09

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар — РИА Новости. Инспекторы Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье спасли изюбря, который застрял на наледи и не мог двинуться с места.Сейчас в горах Сихотэ-Алиня еще много снега, а из-за перепадов температуры образуются наледи, что затрудняет передвижение копытных.Так, инспекторы обнаружили на наледи изюбря."У животного не было сил ни подняться, ни подползти к спасительному снегу, где бы оно могло устойчиво стоять на ногах. Сотрудники заповедника поспешили бедолаге на помощь и сняли процесс на видео", — говорится в сообщении.На видео, опубликованном на странице заповедника в фейсбуке, видно, как инспекторы подталкивают распластавшегося на льду изюбря под задние копыта, подставляя ему в качестве опоры палку и собственные ноги. В итоге он смог выбраться на снег.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, приморский край