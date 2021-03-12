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В Сочи прогнозируют ухудшение погоды, заморозки и усиление ветра
В Сочи прогнозируют ухудшение погоды, заморозки и усиление ветра
Заморозки и усиление ветра ожидаются на побережье в Сочи в эти выходные, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Специализированный центр... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:03
2021-03-12T16:03
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азовское море
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сочи
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СОЧИ, 12 мар — РИА Новости. Заморозки и усиление ветра ожидаются на побережье в Сочи в эти выходные, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Специализированный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей.Ранее власти предупредили об ухудшении погоды в горных и предгорных районах курорта из-за сильного снегопада."Ночью и утром 13 марта 2021 года на территории Сочи ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра. Местами порывы составят от 17 до 22 метров в секунду. В ночные и утренние часы на побережье ожидаются заморозки. Температура воздуха опустится до минус 1 — минус 3 градусов, на дорогах местами возможна гололедица", — сказали в пресс-службе.Прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с ухудшением погодных условий. Оперативные и дорожные службы города переведены в усиленный режим работы. Населению рекомендовано не выезжать на автомобилях, не оборудованных зимней резиной.
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погода, туризм, азовское море, новости - туризм, сочи

В Сочи прогнозируют ухудшение погоды, заморозки и усиление ветра

16:03 12.03.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСнегопад в Сочи
Снегопад в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 12 мар — РИА Новости. Заморозки и усиление ветра ожидаются на побережье в Сочи в эти выходные, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Специализированный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей.
Ранее власти предупредили об ухудшении погоды в горных и предгорных районах курорта из-за сильного снегопада.
"Ночью и утром 13 марта 2021 года на территории Сочи ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра. Местами порывы составят от 17 до 22 метров в секунду. В ночные и утренние часы на побережье ожидаются заморозки. Температура воздуха опустится до минус 1 — минус 3 градусов, на дорогах местами возможна гололедица", — сказали в пресс-службе.
Прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с ухудшением погодных условий. Оперативные и дорожные службы города переведены в усиленный режим работы. Населению рекомендовано не выезжать на автомобилях, не оборудованных зимней резиной.
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