https://ria.ru/20210312/sochi-1600942602.html
В Сочи прогнозируют ухудшение погоды, заморозки и усиление ветра
В Сочи прогнозируют ухудшение погоды, заморозки и усиление ветра
Заморозки и усиление ветра ожидаются на побережье в Сочи в эти выходные, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Специализированный центр... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:03
2021-03-12T16:03
2021-03-12T16:03
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СОЧИ, 12 мар — РИА Новости. Заморозки и усиление ветра ожидаются на побережье в Сочи в эти выходные, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Специализированный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей.Ранее власти предупредили об ухудшении погоды в горных и предгорных районах курорта из-за сильного снегопада."Ночью и утром 13 марта 2021 года на территории Сочи ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра. Местами порывы составят от 17 до 22 метров в секунду. В ночные и утренние часы на побережье ожидаются заморозки. Температура воздуха опустится до минус 1 — минус 3 градусов, на дорогах местами возможна гололедица", — сказали в пресс-службе.Прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с ухудшением погодных условий. Оперативные и дорожные службы города переведены в усиленный режим работы. Населению рекомендовано не выезжать на автомобилях, не оборудованных зимней резиной.
https://ria.ru/20210312/goroda-1600654976.html
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РИА Новости
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погода, туризм, азовское море, новости - туризм, сочи
СОЧИ, 12 мар — РИА Новости. Заморозки и усиление ветра ожидаются на побережье в Сочи в эти выходные, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Специализированный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей.
Ранее власти предупредили об ухудшении погоды в горных и предгорных районах курорта из-за сильного снегопада.
"Ночью и утром 13 марта 2021 года на территории Сочи ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра. Местами порывы составят от 17 до 22 метров в секунду. В ночные и утренние часы на побережье ожидаются заморозки. Температура воздуха опустится до минус 1 — минус 3 градусов, на дорогах местами возможна гололедица", — сказали в пресс-службе.
Прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с ухудшением погодных условий. Оперативные и дорожные службы города переведены в усиленный режим работы. Населению рекомендовано не выезжать на автомобилях, не оборудованных зимней резиной.