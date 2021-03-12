https://ria.ru/20210312/sochi-1600942602.html

В Сочи прогнозируют ухудшение погоды, заморозки и усиление ветра

В Сочи прогнозируют ухудшение погоды, заморозки и усиление ветра

Заморозки и усиление ветра ожидаются на побережье в Сочи в эти выходные, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Специализированный центр... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:03

2021-03-12T16:03

2021-03-12T16:03

туризм

погода

туризм

азовское море

новости - туризм

сочи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593684209_0:23:3002:1711_1920x0_80_0_0_bb4a07d56b41ea6cf04593c74472c99d.jpg

СОЧИ, 12 мар — РИА Новости. Заморозки и усиление ветра ожидаются на побережье в Сочи в эти выходные, сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на Специализированный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей.Ранее власти предупредили об ухудшении погоды в горных и предгорных районах курорта из-за сильного снегопада."Ночью и утром 13 марта 2021 года на территории Сочи ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра. Местами порывы составят от 17 до 22 метров в секунду. В ночные и утренние часы на побережье ожидаются заморозки. Температура воздуха опустится до минус 1 — минус 3 градусов, на дорогах местами возможна гололедица", — сказали в пресс-службе.Прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с ухудшением погодных условий. Оперативные и дорожные службы города переведены в усиленный режим работы. Населению рекомендовано не выезжать на автомобилях, не оборудованных зимней резиной.

https://ria.ru/20210312/goroda-1600654976.html

азовское море

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, туризм, азовское море, новости - туризм, сочи