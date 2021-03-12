https://ria.ru/20210312/sochi-1600889963.html
Власти Сочи назвали срок окончания горнолыжного сезона
Власти Сочи назвали срок окончания горнолыжного сезона
Горнолыжный сезон в Сочи, согласно предварительным прогнозам, может продлиться до конца апреля, сообщил в соцсети глава города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:56
2021-03-12T10:56
2021-03-12T10:56
куда можно лететь
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куда поехать в выходные
туристы
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туризм
красная поляна
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СОЧИ, 12 мар — РИА Новости. Горнолыжный сезон в Сочи, согласно предварительным прогнозам, может продлиться до конца апреля, сообщил в соцсети глава города Алексей Копайгородский."Сейчас на трассах курортов Красной Поляны сформировался устойчивый снежный покров, да и погода позволит кататься на лыжах и сноубордах еще как минимум месяц", — сказал он.Глава Сочи отметил, что уже сейчас есть предварительные данные по итогам зимнего сезона."Три горнолыжных курорта приняли примерно 200 тысяч гостей, это выше показателей прошлых лет. Продажа ски-пассов увеличилась на 20 процентов. Рекордное число туристов было зафиксировано на февральских праздничных выходных. Сочи в целом принял уже более миллиона отдыхающих", — говорится в сообщении.По словам Копайгородского, загрузка средств размещения не только в горном, но и прибрежном кластерах по-прежнему остается высокой. Небольшие частные отели и гостиницы заселены на 85 процентов."Судя по спросу на путевки, в предстоящие школьные каникулы Сочи вновь станет главным местом притяжения туристов. Для семей с детьми и на курортах, и во всех районах города готовится специальная развлекательная программа", — сообщил мэр.
https://ria.ru/20210308/bliny-1600059835.html
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СОЧИ, 12 мар — РИА Новости. Горнолыжный сезон в Сочи, согласно предварительным прогнозам, может продлиться до конца апреля, сообщил в соцсети глава города Алексей Копайгородский.
"Сейчас на трассах курортов Красной Поляны сформировался устойчивый снежный покров, да и погода позволит кататься на лыжах и сноубордах еще как минимум месяц", — сказал он.
Глава Сочи отметил, что уже сейчас есть предварительные данные по итогам зимнего сезона.
"Три горнолыжных курорта приняли примерно 200 тысяч гостей, это выше показателей прошлых лет. Продажа ски-пассов увеличилась на 20 процентов. Рекордное число туристов было зафиксировано на февральских праздничных выходных. Сочи в целом принял уже более миллиона отдыхающих", — говорится в сообщении.
По словам Копайгородского, загрузка средств размещения не только в горном, но и прибрежном кластерах по-прежнему остается высокой. Небольшие частные отели и гостиницы заселены на 85 процентов.
"Судя по спросу на путевки, в предстоящие школьные каникулы Сочи вновь станет главным местом притяжения туристов. Для семей с детьми и на курортах, и во всех районах города готовится специальная развлекательная программа", — сообщил мэр.