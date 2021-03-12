https://ria.ru/20210312/shtraf-1600939181.html

Суд подтвердил штраф депутату Бондаренко за участие в незаконной акции

Суд подтвердил штраф депутату Бондаренко за участие в незаконной акции

Саратовский областной суд в пятницу оставил в силе постановление об административном штрафе депутату областной думы от КПРФ Николаю Бондаренко за участие в... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T14:26

2021-03-12T14:26

2021-03-12T14:26

николай бондаренко

госдума рф

саратовский областной суд

саратовская областная дума

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САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости. Саратовский областной суд в пятницу оставил в силе постановление об административном штрафе депутату областной думы от КПРФ Николаю Бондаренко за участие в несогласованной акции, сообщила пресс-служба суда.Бондаренко в YouTube 8 февраля опубликовал видео, на котором сотрудник полиции сообщает, что депутат доставлен в отдел полиции для составления административного протокола за участие в несогласованной акции 31 января. Фрунзенский райсуд Саратова в тот же день оштрафовал депутата на 20 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Депутат и его представитель обжаловали это постановление, попросив его отменить и прекратить производство по делу."Поскольку судом первой инстанции установлено, что публичные мероприятия не были в установленном порядке согласованы с администрацией города, участие в них Бондаренко независимо от его статуса является незаконным. Изучив имеющиеся в деле доказательства, Саратовский областной суд определил постановление судьи Фрунзенского районного суда города Саратова оставить без изменения, жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что сам Бондаренко не отрицал, что находился на митинге, его активное участие в несогласованной акции "выразилось также в том, что он возглавил часть митингующих, следующую в Мирный переулок к отделению полиции №6". Уточняется, что среди доводов защиты была ссылка на то, что Бондаренко присутствовал на мероприятии не как участник, а как депутат облдумы "для проверки законности действий сотрудников полиции в случае задержания участников мероприятия"."Права, обязанности и полномочия депутатов Саратовской областной думы закреплены в законе Саратовской области "О статусе депутата Саратовской областной думы". Согласно статье 7 указанного закона, депутат не вправе использовать свой статус для деятельности, не связанной с осуществлением депутатских полномочий. Кроме того, обеспечение безопасности и правопорядка при проведении публичных мероприятий не является формой депутатской деятельности, предусмотренной законом", - пояснили в суде.Саратовская областная дума 17 февраля признала участие Бондаренко в акции 31 января нарушением депутатской этики.Ранее Бондаренко на своем канале в YouTube объявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы следующего созыва, если КПРФ поддержит его выдвижение на выборы.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля.

https://ria.ru/20210310/srok-1600599542.html

https://ria.ru/20210225/protokol-1599018429.html

саратовская область

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