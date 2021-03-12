Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210312/shtraf-1600939181.html
Суд подтвердил штраф депутату Бондаренко за участие в незаконной акции
Суд подтвердил штраф депутату Бондаренко за участие в незаконной акции
Саратовский областной суд в пятницу оставил в силе постановление об административном штрафе депутату областной думы от КПРФ Николаю Бондаренко за участие в... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T14:26
2021-03-12T14:26
николай бондаренко
госдума рф
саратовский областной суд
саратовская областная дума
саратовская область
саратов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596474101_0:0:1112:625_1920x0_80_0_0_3bf53b385f0974dd058b18d146d8fbe8.jpg
САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости. Саратовский областной суд в пятницу оставил в силе постановление об административном штрафе депутату областной думы от КПРФ Николаю Бондаренко за участие в несогласованной акции, сообщила пресс-служба суда.Бондаренко в YouTube 8 февраля опубликовал видео, на котором сотрудник полиции сообщает, что депутат доставлен в отдел полиции для составления административного протокола за участие в несогласованной акции 31 января. Фрунзенский райсуд Саратова в тот же день оштрафовал депутата на 20 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Депутат и его представитель обжаловали это постановление, попросив его отменить и прекратить производство по делу."Поскольку судом первой инстанции установлено, что публичные мероприятия не были в установленном порядке согласованы с администрацией города, участие в них Бондаренко независимо от его статуса является незаконным. Изучив имеющиеся в деле доказательства, Саратовский областной суд определил постановление судьи Фрунзенского районного суда города Саратова оставить без изменения, жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что сам Бондаренко не отрицал, что находился на митинге, его активное участие в несогласованной акции "выразилось также в том, что он возглавил часть митингующих, следующую в Мирный переулок к отделению полиции №6". Уточняется, что среди доводов защиты была ссылка на то, что Бондаренко присутствовал на мероприятии не как участник, а как депутат облдумы "для проверки законности действий сотрудников полиции в случае задержания участников мероприятия"."Права, обязанности и полномочия депутатов Саратовской областной думы закреплены в законе Саратовской области "О статусе депутата Саратовской областной думы". Согласно статье 7 указанного закона, депутат не вправе использовать свой статус для деятельности, не связанной с осуществлением депутатских полномочий. Кроме того, обеспечение безопасности и правопорядка при проведении публичных мероприятий не является формой депутатской деятельности, предусмотренной законом", - пояснили в суде.Саратовская областная дума 17 февраля признала участие Бондаренко в акции 31 января нарушением депутатской этики.Ранее Бондаренко на своем канале в YouTube объявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы следующего созыва, если КПРФ поддержит его выдвижение на выборы.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля.
https://ria.ru/20210310/srok-1600599542.html
https://ria.ru/20210225/protokol-1599018429.html
саратовская область
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596474101_95:0:928:625_1920x0_80_0_0_a367f2382dd5d0edeb73708a113a2396.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай бондаренко, госдума рф, саратовский областной суд , саратовская областная дума, саратовская область, саратов, происшествия

Суд подтвердил штраф депутату Бондаренко за участие в незаконной акции

14:26 12.03.2021
 
© Фото : КПРФ СаратовСаратовский депутат облдумы от КПРФ Николай Бондаренко в полиции
Саратовский депутат облдумы от КПРФ Николай Бондаренко в полиции - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Фото : КПРФ Саратов
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 12 мар - РИА Новости. Саратовский областной суд в пятницу оставил в силе постановление об административном штрафе депутату областной думы от КПРФ Николаю Бондаренко за участие в несогласованной акции, сообщила пресс-служба суда.
Бондаренко в YouTube 8 февраля опубликовал видео, на котором сотрудник полиции сообщает, что депутат доставлен в отдел полиции для составления административного протокола за участие в несогласованной акции 31 января. Фрунзенский райсуд Саратова в тот же день оштрафовал депутата на 20 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Депутат и его представитель обжаловали это постановление, попросив его отменить и прекратить производство по делу.
Александр Мучаев (слева), обвиняемый в нападении на сотрудника полиции, на заседании Пресненского суда - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 13:09
Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве получил условный срок
"Поскольку судом первой инстанции установлено, что публичные мероприятия не были в установленном порядке согласованы с администрацией города, участие в них Бондаренко независимо от его статуса является незаконным. Изучив имеющиеся в деле доказательства, Саратовский областной суд определил постановление судьи Фрунзенского районного суда города Саратова оставить без изменения, жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что сам Бондаренко не отрицал, что находился на митинге, его активное участие в несогласованной акции "выразилось также в том, что он возглавил часть митингующих, следующую в Мирный переулок к отделению полиции №6". Уточняется, что среди доводов защиты была ссылка на то, что Бондаренко присутствовал на мероприятии не как участник, а как депутат облдумы "для проверки законности действий сотрудников полиции в случае задержания участников мероприятия".
"Права, обязанности и полномочия депутатов Саратовской областной думы закреплены в законе Саратовской области "О статусе депутата Саратовской областной думы". Согласно статье 7 указанного закона, депутат не вправе использовать свой статус для деятельности, не связанной с осуществлением депутатских полномочий. Кроме того, обеспечение безопасности и правопорядка при проведении публичных мероприятий не является формой депутатской деятельности, предусмотренной законом", - пояснили в суде.
Монумент воинской и трудовой славы в Пензе - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 23:55
На депутата в Пензе составили протокол за призывы на незаконную акцию
Саратовская областная дума 17 февраля признала участие Бондаренко в акции 31 января нарушением депутатской этики.
Ранее Бондаренко на своем канале в YouTube объявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы следующего созыва, если КПРФ поддержит его выдвижение на выборы.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля.
 
Николай БондаренкоГосдума РФСаратовский областной судСаратовская областная ДумаСаратовская областьСаратовПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Иммунолог Крючков заявил о клеточной защите организма от коронавируса
04:45Экс-премьер Украины Азаров сравнил пенсии в Киеве и Москве
04:32Актриса разделась на кинопремии "Сезар", протестуя против мер по COVID-19
03:48Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России
03:09Инфекционист оценил идею введения COVID-паспортов
02:29Эксперт рассказал о росте расистских настроений в США из-за COVID-19
02:26Минтруд назвал критерии для допвыплаты двум категориям пенсионеров
02:14Финансист рассказал, кому нужна анонимная банковская карта
02:11Как похудеть после ковида без ущерба для здоровья
01:53В Словакии учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca
01:42Китаец назвал самые вкусные российские сладости
01:35В результате пожара в жилой высотке в центре Москвы погиб один человек
01:21В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
01:13Специалист назвал баги, которые могут сломать смартфон за секунды
01:13Politico: в "Атлантическом совете" разгорелась "война" из-за России
01:02Ракете "Союз" впервые за полвека сменили дизайн
00:35СК показал кадры задержания зампредседателя правительства Ставрополья
23:56Во Франции число случаев COVID-19 превысило четыре миллиона
23:49Миннеаполис заплатит 27 миллионов долларов семье Флойда
23:49В ЛНР назвали причину обострения обстановки в Донбассе
Лента новостейМолния