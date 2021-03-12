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Сумма штрафов "Радио Свобода"* превысила 53 миллиона рублей
Сумма штрафов "Радио Свобода"* превысила 53 миллиона рублей
Общая сумма штрафов "Радио Свобода"* за отсутствие маркировки СМИ-иноагента превысила 53 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:11
2021-03-12T11:21
россия
свобода (радиостанция)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Общая сумма штрафов "Радио Свобода"* за отсутствие маркировки СМИ-иноагента превысила 53 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора."Роскомнадзором по состоянию на 11 марта в отношении ООО "РСЕ/РС"* и его гендиректора за неисполнение требований закона о маркировке информации иностранного СМИ-иноагента составлено 260 протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ", - рассказали в пресс-службе ведомства.По закону "О средствах массовой информации", как напомнили в Роскомнадзоре, материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.Как сообщает ведомство, "Радио Свобода"* обжаловало 150 постановлений о штрафах за отсутствие маркировки, по 26 обращениям вынесен отказ."Представители ООО "РСЕ/РС"* обжаловали в Тверском районном суде г. Москвы 150 постановлений мирового судьи. На сегодня судом вынесены решения об отказе по 26 обращениям в удовлетворении жалобы и об оставлении в силе постановлений мирового судьи", - рассказали в пресс-службе.Роскомнадзор также отметил, что на все поступающие со стороны ООО "РСЕ/РС"* вопросы о порядке размещения маркировки иностранного СМИ-иноагента и ее содержания, в том числе устные, профильными специалистами давались детальные разъяснения.* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС включены в России в список СМИ-иноагентов.
https://ria.ru/20201214/tsenzura-1589213263.html
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россия, свобода (радиостанция), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва

Сумма штрафов "Радио Свобода"* превысила 53 миллиона рублей

11:11 12.03.2021 (обновлено: 11:21 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВывеска на здании штаб-квартиры "Радио „Свободная Европа“/Радио „Свобода“ в Праге
Вывеска на здании штаб-квартиры Радио „Свободная Европа“/Радио „Свобода“ в Праге - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Общая сумма штрафов "Радио Свобода"* за отсутствие маркировки СМИ-иноагента превысила 53 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
"Роскомнадзором по состоянию на 11 марта в отношении ООО "РСЕ/РС"* и его гендиректора за неисполнение требований закона о маркировке информации иностранного СМИ-иноагента составлено 260 протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Штаб-квартира радиовещательной организации Радио „Свободная Европа“/Радио „Свобода“ в Праге - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
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Экс-сотрудник "Радио Свобода" рассказал о цензуре в холдинге
По закону "О средствах массовой информации", как напомнили в Роскомнадзоре, материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.
"На текущий момент мировым судьей рассмотрено 196 дел. Судом вынесены постановления о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа. Общая сумма назначенных штрафов составила 53,9 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.
Как сообщает ведомство, "Радио Свобода"* обжаловало 150 постановлений о штрафах за отсутствие маркировки, по 26 обращениям вынесен отказ.
"Представители ООО "РСЕ/РС"* обжаловали в Тверском районном суде г. Москвы 150 постановлений мирового судьи. На сегодня судом вынесены решения об отказе по 26 обращениям в удовлетворении жалобы и об оставлении в силе постановлений мирового судьи", - рассказали в пресс-службе.
Роскомнадзор также отметил, что на все поступающие со стороны ООО "РСЕ/РС"* вопросы о порядке размещения маркировки иностранного СМИ-иноагента и ее содержания, в том числе устные, профильными специалистами давались детальные разъяснения.
* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС включены в России в список СМИ-иноагентов.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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СФ одобрил закон о штрафах для СМИ за отсутствие маркировки иноагентов
 
РоссияСвобода (радиостанция)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Москва
 
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