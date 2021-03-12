https://ria.ru/20210312/shtraf-1600895573.html

Сумма штрафов "Радио Свобода"* превысила 53 миллиона рублей

Сумма штрафов "Радио Свобода"* превысила 53 миллиона рублей

Общая сумма штрафов "Радио Свобода"* за отсутствие маркировки СМИ-иноагента превысила 53 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T11:11

2021-03-12T11:11

2021-03-12T11:21

россия

свобода (радиостанция)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Общая сумма штрафов "Радио Свобода"* за отсутствие маркировки СМИ-иноагента превысила 53 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора."Роскомнадзором по состоянию на 11 марта в отношении ООО "РСЕ/РС"* и его гендиректора за неисполнение требований закона о маркировке информации иностранного СМИ-иноагента составлено 260 протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ", - рассказали в пресс-службе ведомства.По закону "О средствах массовой информации", как напомнили в Роскомнадзоре, материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.Как сообщает ведомство, "Радио Свобода"* обжаловало 150 постановлений о штрафах за отсутствие маркировки, по 26 обращениям вынесен отказ."Представители ООО "РСЕ/РС"* обжаловали в Тверском районном суде г. Москвы 150 постановлений мирового судьи. На сегодня судом вынесены решения об отказе по 26 обращениям в удовлетворении жалобы и об оставлении в силе постановлений мирового судьи", - рассказали в пресс-службе.Роскомнадзор также отметил, что на все поступающие со стороны ООО "РСЕ/РС"* вопросы о порядке размещения маркировки иностранного СМИ-иноагента и ее содержания, в том числе устные, профильными специалистами давались детальные разъяснения.* "Радио Свобода" и его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС включены в России в список СМИ-иноагентов.

https://ria.ru/20201214/tsenzura-1589213263.html

https://ria.ru/20210217/inoagenty-1597803288.html

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россия, свобода (радиостанция), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва