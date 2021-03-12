https://ria.ru/20210312/shkola-1600870301.html
На Сахалине семиклассник получил ножевое ранение
На Сахалине семиклассник получил ножевое ранение
В городе Невельск на Сахалине ученика седьмого класса ранили ножом в школьной драке, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T08:11
2021-03-12T08:11
2021-03-12T11:00
следственный комитет россии (ск рф)
невельск
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мар — РИА Новости. В городе Невельск на Сахалине ученика седьмого класса ранили ножом в школьной драке, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.По данным областного Министерства образования, драка произошла в школе № 3, у мальчика рассечена кожа. В управлении Следственного комитета уточнили, что пострадавшего ранил в грудь плоскогубцами другой подросток, у которого был портативный набор инструментов. Мальчика осмотрели врачи, его жизни ничто не угрожает. Министерство образования направило в школу комиссию. Городская прокуратура, со своей стороны, начала проверку.
https://ria.ru/20201204/shkola-1587620782.html
невельск
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следственный комитет россии (ск рф), невельск, сахалинская область, происшествия