https://ria.ru/20210312/shkola-1600870301.html

На Сахалине семиклассник получил ножевое ранение

На Сахалине семиклассник получил ножевое ранение

В городе Невельск на Сахалине ученика седьмого класса ранили ножом в школьной драке, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T08:11

2021-03-12T08:11

2021-03-12T11:00

следственный комитет россии (ск рф)

невельск

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 мар — РИА Новости. В городе Невельск на Сахалине ученика седьмого класса ранили ножом в школьной драке, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.По данным областного Министерства образования, драка произошла в школе № 3, у мальчика рассечена кожа. В управлении Следственного комитета уточнили, что пострадавшего ранил в грудь плоскогубцами другой подросток, у которого был портативный набор инструментов. Мальчика осмотрели врачи, его жизни ничто не угрожает. Министерство образования направило в школу комиссию. Городская прокуратура, со своей стороны, начала проверку.

https://ria.ru/20201204/shkola-1587620782.html

невельск

сахалинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), невельск, сахалинская область, происшествия