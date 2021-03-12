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Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
СМИ узнали, что обладательницы премии "Оскар" Натали Портман и Лупита Нионго снимутся в мини-сериале для платформы Apple TV + под названием "Lady in the lake"... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T05:10
2021-03-12T05:10
2021-03-12T05:10
шайа лабаф
apple
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сша
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кино и сериалы
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что обладательницы премии "Оскар" Натали Портман и Лупита Нионго снимутся в мини-сериале для платформы Apple TV + под названием "Lady in the lake" ("Леди в озере"), сообщает Empire. Проект будет основан на одноименном романе 2019 года Лауры Липпман, действие которого происходит в Балтиморе (США) в 1960-х годах. Нераскрытое убийство подталкивает домохозяйку Мэдди Шварц (Портман) стать журналисткой и расследовать это дело. В какой-то момент ее путь пересекается с Клео Шервуд (Нионго) — матерью-активисткой, борющейся за права темнокожих. В издании отмечают, что для платформы Apple TV + это большой успех, поскольку Портман и Нионго ранее не снимались в сериалах. Режиссером проекта выбрали Альму Харель, снявшую драму "Милый мальчик" (2019) со звездой "Трансформеров" Шайей Лабафом в главной роли. Она также будет соавтором сценария вместе с Дре Райан, принимавшей участие в создании сериала Amazon Studios "Человек в высоком замке". Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока неизвестны. По информации Empire, сериал находится на ранней стадии разработки.
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шайа лабаф, apple, балтимор, сша, кино и сериалы, новости культуры, натали портман
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
СМИ узнали, что обладательницы премии "Оскар" Натали Портман и Лупита Нионго снимутся в мини-сериале для платформы Apple TV + под названием "Lady in the lake" ("Леди в озере"), сообщает
Empire.
Проект будет основан на одноименном романе 2019 года Лауры Липпман, действие которого происходит в Балтиморе (США) в 1960-х годах.
Нераскрытое убийство подталкивает домохозяйку Мэдди Шварц (Портман) стать журналисткой и расследовать это дело. В какой-то момент ее путь пересекается с Клео Шервуд (Нионго) — матерью-активисткой, борющейся за права темнокожих.
В издании отмечают, что для платформы Apple TV + это большой успех, поскольку Портман и Нионго ранее не снимались в сериалах.
Режиссером проекта выбрали Альму Харель, снявшую драму "Милый мальчик" (2019) со звездой "Трансформеров" Шайей Лабафом в главной роли. Она также будет соавтором сценария вместе с Дре Райан, принимавшей участие в создании сериала Amazon Studios "Человек в высоком замке".
Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока неизвестны. По информации Empire, сериал находится на ранней стадии разработки.