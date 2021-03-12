https://ria.ru/20210312/serial-1600805152.html

Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ

Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ

СМИ узнали, что обладательницы премии "Оскар" Натали Портман и Лупита Нионго снимутся в мини-сериале для платформы Apple TV + под названием "Lady in the lake"... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T05:10

2021-03-12T05:10

2021-03-12T05:10

шайа лабаф

apple

балтимор

сша

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кино и сериалы

новости культуры

натали портман

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что обладательницы премии "Оскар" Натали Портман и Лупита Нионго снимутся в мини-сериале для платформы Apple TV + под названием "Lady in the lake" ("Леди в озере"), сообщает Empire. Проект будет основан на одноименном романе 2019 года Лауры Липпман, действие которого происходит в Балтиморе (США) в 1960-х годах. Нераскрытое убийство подталкивает домохозяйку Мэдди Шварц (Портман) стать журналисткой и расследовать это дело. В какой-то момент ее путь пересекается с Клео Шервуд (Нионго) — матерью-активисткой, борющейся за права темнокожих. В издании отмечают, что для платформы Apple TV + это большой успех, поскольку Портман и Нионго ранее не снимались в сериалах. Режиссером проекта выбрали Альму Харель, снявшую драму "Милый мальчик" (2019) со звездой "Трансформеров" Шайей Лабафом в главной роли. Она также будет соавтором сценария вместе с Дре Райан, принимавшей участие в создании сериала Amazon Studios "Человек в высоком замке". Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока неизвестны. По информации Empire, сериал находится на ранней стадии разработки.

https://ria.ru/20210304/gainsbourg-1599713990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шайа лабаф, apple, балтимор, сша, кино и сериалы, новости культуры, натали портман