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Сбросившая за год почти 40 килограммов женщина раскрыла секрет похудения
Сбросившая за год почти 40 килограммов женщина раскрыла секрет похудения
Британка Эми Мэннс, похудевшая почти на 40 килограммов за год, раскрыла в беседе с изданием StokeonTrent Live секрет своего успеха. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T06:02
2021-03-12T12:21
великобритания
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Британка Эми Мэннс, похудевшая почти на 40 килограммов за год, раскрыла в беседе с изданием StokeonTrent Live секрет своего успеха.Жительница Ньюкасла, страдавшая от лишнего веса, присоединилась к группе по похудению в феврале 2020 года. По словам 31-летней женщины, она решилась на это ради своей полуторогодовалой дочери.Мэннс сильно изменила свой рацион, при этом не отказываясь полностью от некоторых угощений. "Я практически не употребляю хлеб, разве что цельнозерновой, также я люблю делать салаты", — отметила она, добавив, что для похудения можно адаптировать много различных рецептов.Так, на завтрак британка обычно употребляет фрукты с нежирным йогуртом, на обед — часть вчерашнего ужина с салатом, на полдник — простое блюдо из макарон с большим количеством овощей."Я больше не ем "баночные" соусы. В них действительно много калорий, при этом их можно легко сделать самостоятельно — и они всегда намного свежее", — рассказала Мэннс. На воскресные обеды она позволяет себе традиционный йоркширский пудинг, время от времени может съесть шоколад.После достижения первых результатов Мэннс также решила заняться физическими упражнениями, чего ранее никогда не делала. Как призналась британка, с прогрессом в похудении ее уверенность в себе сильно выросла, она начала чувствовать себя здоровее, кроме того, у нее появилось гораздо больше энергии.
https://ria.ru/20210307/zhir-1600252135.html
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великобритания, в мире

Сбросившая за год почти 40 килограммов женщина раскрыла секрет похудения

06:02 12.03.2021 (обновлено: 12:21 12.03.2021)
 
© @Amy MannsЭми Мэннс
Эми Мэннс - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© @Amy Manns
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Британка Эми Мэннс, похудевшая почти на 40 килограммов за год, раскрыла в беседе с изданием StokeonTrent Live секрет своего успеха.
Жительница Ньюкасла, страдавшая от лишнего веса, присоединилась к группе по похудению в феврале 2020 года. По словам 31-летней женщины, она решилась на это ради своей полуторогодовалой дочери.
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Мэннс сильно изменила свой рацион, при этом не отказываясь полностью от некоторых угощений. "Я практически не употребляю хлеб, разве что цельнозерновой, также я люблю делать салаты", — отметила она, добавив, что для похудения можно адаптировать много различных рецептов.
Так, на завтрак британка обычно употребляет фрукты с нежирным йогуртом, на обед — часть вчерашнего ужина с салатом, на полдник — простое блюдо из макарон с большим количеством овощей.
"Я больше не ем "баночные" соусы. В них действительно много калорий, при этом их можно легко сделать самостоятельно — и они всегда намного свежее", — рассказала Мэннс. На воскресные обеды она позволяет себе традиционный йоркширский пудинг, время от времени может съесть шоколад.
После достижения первых результатов Мэннс также решила заняться физическими упражнениями, чего ранее никогда не делала.
Как призналась британка, с прогрессом в похудении ее уверенность в себе сильно выросла, она начала чувствовать себя здоровее, кроме того, у нее появилось гораздо больше энергии.
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