https://ria.ru/20210312/sekret-1600866836.html

Сбросившая за год почти 40 килограммов женщина раскрыла секрет похудения

Сбросившая за год почти 40 килограммов женщина раскрыла секрет похудения

Британка Эми Мэннс, похудевшая почти на 40 килограммов за год, раскрыла в беседе с изданием StokeonTrent Live секрет своего успеха. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T06:02

2021-03-12T06:02

2021-03-12T12:21

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600905134_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_53bab5a54fedc5bcbf6d806ab6944c4b.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Британка Эми Мэннс, похудевшая почти на 40 килограммов за год, раскрыла в беседе с изданием StokeonTrent Live секрет своего успеха.Жительница Ньюкасла, страдавшая от лишнего веса, присоединилась к группе по похудению в феврале 2020 года. По словам 31-летней женщины, она решилась на это ради своей полуторогодовалой дочери.Мэннс сильно изменила свой рацион, при этом не отказываясь полностью от некоторых угощений. "Я практически не употребляю хлеб, разве что цельнозерновой, также я люблю делать салаты", — отметила она, добавив, что для похудения можно адаптировать много различных рецептов.Так, на завтрак британка обычно употребляет фрукты с нежирным йогуртом, на обед — часть вчерашнего ужина с салатом, на полдник — простое блюдо из макарон с большим количеством овощей."Я больше не ем "баночные" соусы. В них действительно много калорий, при этом их можно легко сделать самостоятельно — и они всегда намного свежее", — рассказала Мэннс. На воскресные обеды она позволяет себе традиционный йоркширский пудинг, время от времени может съесть шоколад.После достижения первых результатов Мэннс также решила заняться физическими упражнениями, чего ранее никогда не делала. Как призналась британка, с прогрессом в похудении ее уверенность в себе сильно выросла, она начала чувствовать себя здоровее, кроме того, у нее появилось гораздо больше энергии.

https://ria.ru/20210307/zhir-1600252135.html

https://ria.ru/20210115/pokhudenie-1593125894.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, в мире