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СБУ возбудила дело из-за подписания "харьковских соглашений" с Россией
СБУ возбудила дело из-за подписания "харьковских соглашений" с Россией
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело и расследует обстоятельства подписания и ратификации в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T19:48
2021-03-12T21:13
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алексей данилов
служба безопасности украины
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КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело и расследует обстоятельства подписания и ратификации в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота в Крыму.Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СБУ поручили проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений, и отметил, что против голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить дело по статье "Госизмена".В рамках этих договоренностей Украина получила скидку на газ в обмен на продление пребывания российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет.За ратификацию голосовали 236 депутатов (в основном "Партия регионов" Виктора Януковича и коммунисты), против — 226 (большинство членов "Блока Юлии Тимошенко" и "Нашей Украины" Виктора Ющенко).Подписавшего их экс-президента Януковича на Украине уже подозревают из-за этого в госизмене.
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россия, алексей данилов, служба безопасности украины, украина, в мире

СБУ возбудила дело из-за подписания "харьковских соглашений" с Россией

19:48 12.03.2021 (обновлено: 21:13 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоКорабли Черноморского флота России в Крыму
Корабли Черноморского флота России в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело и расследует обстоятельства подписания и ратификации в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота в Крыму.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СБУ поручили проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений, и отметил, что против голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить дело по статье "Госизмена".

"Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года", — говорится в сообщении на сайте СБУ.

В рамках этих договоренностей Украина получила скидку на газ в обмен на продление пребывания российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет.
За ратификацию голосовали 236 депутатов (в основном "Партия регионов" Виктора Януковича и коммунисты), против — 226 (большинство членов "Блока Юлии Тимошенко" и "Нашей Украины" Виктора Ющенко).
Подписавшего их экс-президента Януковича на Украине уже подозревают из-за этого в госизмене.
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