СБУ возбудила дело из-за подписания "харьковских соглашений" с Россией
19:48 12.03.2021 (обновлено: 21:13 12.03.2021)
КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело и расследует обстоятельства подписания и ратификации в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота в Крыму.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СБУ поручили проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений, и отметил, что против голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить дело по статье "Госизмена".
"Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года", — говорится в сообщении на сайте СБУ.
В рамках этих договоренностей Украина получила скидку на газ в обмен на продление пребывания российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет.
За ратификацию голосовали 236 депутатов (в основном "Партия регионов" Виктора Януковича и коммунисты), против — 226 (большинство членов "Блока Юлии Тимошенко" и "Нашей Украины" Виктора Ющенко).
Подписавшего их экс-президента Януковича на Украине уже подозревают из-за этого в госизмене.