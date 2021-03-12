https://ria.ru/20210312/sbu-1601014437.html

СБУ возбудила дело из-за подписания "харьковских соглашений" с Россией

СБУ возбудила дело из-за подписания "харьковских соглашений" с Россией

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело и расследует обстоятельства подписания и ратификации в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T19:48

2021-03-12T19:48

2021-03-12T21:13

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алексей данилов

служба безопасности украины

украина

в мире

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КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело и расследует обстоятельства подписания и ратификации в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота в Крыму.Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что СБУ поручили проверить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений, и отметил, что против голосовавших по этому вопросу депутатов могут возбудить дело по статье "Госизмена".В рамках этих договоренностей Украина получила скидку на газ в обмен на продление пребывания российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года на 25 лет.За ратификацию голосовали 236 депутатов (в основном "Партия регионов" Виктора Януковича и коммунисты), против — 226 (большинство членов "Блока Юлии Тимошенко" и "Нашей Украины" Виктора Ющенко).Подписавшего их экс-президента Януковича на Украине уже подозревают из-за этого в госизмене.

https://ria.ru/20210312/poroshenko-1600953716.html

россия

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россия, алексей данилов, служба безопасности украины, украина, в мире