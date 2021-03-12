https://ria.ru/20210312/sanktsii-1600957236.html

Евросоюз продлил персональные санкции по Украине

Евросоюз продлил персональные санкции по Украине

Европейский союз продлил до 15 сентября действующие санкции против ряда российских и украинских граждан и компаний, говорится в заявлении ЕС. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T16:00

2021-03-12T16:00

2021-03-12T16:51

россия

евросоюз

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политика

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БРЮССЕЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Европейский союз продлил до 15 сентября действующие санкции против ряда российских и украинских граждан и компаний, говорится в заявлении ЕС.Индивидуальные ограничения наложили в марте 2014 года "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины" и с тех пор регулярно продлевают каждые полгода.Сейчас в черном списке 177 граждан и 48 организаций. В октябре прошлого года Евросоюз добавил туда два физлица и четыре компании за строительство Крымского моста.Санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС.Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России.В Москве, в свою очередь, подчеркивают, что этот вопрос окончательно закрыт.Помимо европейских персональных санкций, действуют также секторальные экономические ограничения, которые увязаны с выполнением Минских соглашений.

https://ria.ru/20210304/zanaves-1599789181.html

https://ria.ru/20210311/ogranicheniya-1600801253.html

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2021

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россия, евросоюз, украина, политика