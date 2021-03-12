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Евросоюз продлил персональные санкции по Украине
Евросоюз продлил персональные санкции по Украине
Европейский союз продлил до 15 сентября действующие санкции против ряда российских и украинских граждан и компаний, говорится в заявлении ЕС. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:00
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россия
евросоюз
украина
политика
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БРЮССЕЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Европейский союз продлил до 15 сентября действующие санкции против ряда российских и украинских граждан и компаний, говорится в заявлении ЕС.Индивидуальные ограничения наложили в марте 2014 года "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины" и с тех пор регулярно продлевают каждые полгода.Сейчас в черном списке 177 граждан и 48 организаций. В октябре прошлого года Евросоюз добавил туда два физлица и четыре компании за строительство Крымского моста.Санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС.Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России.В Москве, в свою очередь, подчеркивают, что этот вопрос окончательно закрыт.Помимо европейских персональных санкций, действуют также секторальные экономические ограничения, которые увязаны с выполнением Минских соглашений.
https://ria.ru/20210304/zanaves-1599789181.html
https://ria.ru/20210311/ogranicheniya-1600801253.html
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россия, евросоюз, украина, политика

Евросоюз продлил персональные санкции по Украине

16:00 12.03.2021 (обновлено: 16:51 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Европейский союз продлил до 15 сентября действующие санкции против ряда российских и украинских граждан и компаний, говорится в заявлении ЕС.
Индивидуальные ограничения наложили в марте 2014 года "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины" и с тех пор регулярно продлевают каждые полгода.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 08:00
Новыми санкциями Запад опускает железный занавес
Сейчас в черном списке 177 граждан и 48 организаций. В октябре прошлого года Евросоюз добавил туда два физлица и четыре компании за строительство Крымского моста.
Санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС.
Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России.
В Москве, в свою очередь, подчеркивают, что этот вопрос окончательно закрыт.
Помимо европейских персональных санкций, действуют также секторальные экономические ограничения, которые увязаны с выполнением Минских соглашений.
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