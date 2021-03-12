https://ria.ru/20210312/sanktsii-1600957236.html
Евросоюз продлил персональные санкции по Украине
Евросоюз продлил персональные санкции по Украине
Европейский союз продлил до 15 сентября действующие санкции против ряда российских и украинских граждан и компаний, говорится в заявлении ЕС. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:00
2021-03-12T16:00
2021-03-12T16:51
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БРЮССЕЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Европейский союз продлил до 15 сентября действующие санкции против ряда российских и украинских граждан и компаний, говорится в заявлении ЕС.Индивидуальные ограничения наложили в марте 2014 года "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины" и с тех пор регулярно продлевают каждые полгода.Сейчас в черном списке 177 граждан и 48 организаций. В октябре прошлого года Евросоюз добавил туда два физлица и четыре компании за строительство Крымского моста.Санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС.Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России.В Москве, в свою очередь, подчеркивают, что этот вопрос окончательно закрыт.Помимо европейских персональных санкций, действуют также секторальные экономические ограничения, которые увязаны с выполнением Минских соглашений.
https://ria.ru/20210304/zanaves-1599789181.html
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россия, евросоюз, украина, политика
БРЮССЕЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Европейский союз продлил до 15 сентября действующие санкции против ряда российских и украинских граждан и компаний, говорится в заявлении ЕС.
Индивидуальные ограничения наложили в марте 2014 года "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины" и с тех пор регулярно продлевают каждые полгода.
Сейчас в черном списке 177 граждан и 48 организаций. В октябре прошлого года Евросоюз
добавил туда два физлица и четыре компании за строительство Крымского моста.
Санкции предусматривают ограничения на поездки и замораживание активов в ЕС.
Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России.
В Москве, в свою очередь, подчеркивают, что этот вопрос окончательно закрыт.
Помимо европейских персональных санкций, действуют также секторальные экономические ограничения, которые увязаны с выполнением Минских соглашений.