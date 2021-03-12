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Евросоюз расширит санкции за нарушения прав человека
Евросоюз расширит санкции за нарушения прав человека
Европейский союз в кратчайшие сроки расширит санкционный список в рамках режима за серьезные нарушения прав человека, в настоящее время идет работа по... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T14:26
2021-03-12T14:36
россия
ливия
кндр (северная корея)
эритрея
южный судан
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Европейский союз в кратчайшие сроки расширит санкционный список в рамках режима за серьезные нарушения прав человека, в настоящее время идет работа по дополнительным фигурантам, сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе.При этом он не стал сообщать подробности о новом санкционном списке. "Мы не обсуждаем и не комментируем текущую работу. Поэтому я не могу подтвердить или прокомментировать информацию в прессе", - добавил он.Накануне СМИ сообщили, что ЕС обсуждает расширение санкционного списка за нарушение прав человека, в него могут войти около десяти граждан Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана. Сообщалось, что предварительная договоренность о расширении списков была достигнута на встрече постпредов стран ЕС в Брюсселе в четверг вечером.Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза. Как ожидается, список может быть утвержден на заседании министров иностранных дел Евросоюза 22 марта.Ранее представители ЕС неоднократно заявляли, что при внесении новых фигурантов в списки необходимо разработать достаточное обоснование, чтобы эти решения не были позже опротестовано в Суде ЕС.Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.Новый санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.В МИД РФ санкции ЕС в связи с делом Навального назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.
https://ria.ru/20210311/sanktsii-1600854346.html
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россия, ливия, кндр (северная корея), эритрея, южный судан, евросоюз, в мире

Евросоюз расширит санкции за нарушения прав человека

14:26 12.03.2021 (обновлено: 14:36 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг у здания представительства Европейского Союза в Москве
Флаг у здания представительства Европейского Союза в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БРЮССЕЛЬ, 12 мар - РИА Новости. Европейский союз в кратчайшие сроки расширит санкционный список в рамках режима за серьезные нарушения прав человека, в настоящее время идет работа по дополнительным фигурантам, сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе.

"Санкции, принятые 2 марта, были первыми, но не последними в рамках глобального режима за нарушения в области прав человека. Совет ЕС работает над включением новых фигурантов в рамках этого режима санкций, которые будут утверждены так скоро, как это возможно", - сказал собеседник агентства.

При этом он не стал сообщать подробности о новом санкционном списке. "Мы не обсуждаем и не комментируем текущую работу. Поэтому я не могу подтвердить или прокомментировать информацию в прессе", - добавил он.
Накануне СМИ сообщили, что ЕС обсуждает расширение санкционного списка за нарушение прав человека, в него могут войти около десяти граждан Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана. Сообщалось, что предварительная договоренность о расширении списков была достигнута на встрече постпредов стран ЕС в Брюсселе в четверг вечером.
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Ранее представители ЕС неоднократно заявляли, что при внесении новых фигурантов в списки необходимо разработать достаточное обоснование, чтобы эти решения не были позже опротестовано в Суде ЕС.
Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.
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В МИД РФ санкции ЕС в связи с делом Навального назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели.
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