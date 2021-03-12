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Кравчук заявил о планах провести встречу в "нормандском формате" в апреле
Кравчук заявил о планах провести встречу в "нормандском формате" в апреле
Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что встреча в "нормандском формате" пройдет в апреле. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T18:48
2021-03-12T18:48
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид кравчук
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
в мире
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что встреча в "нормандском формате" пройдет в апреле.Ранее о подготовке переговоров заявлял президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, если саммит не состоится, то он готов встретиться с лидерами Германии, Франции и России отдельно.Кравчук поддержал решимость Зеленского."Есть разные мысли по этому поводу, якобы с Россией не о чем разговаривать. Я считаю, что когда речь идет о таких вопросах, как война, жизнь и мир, жизнь и смерть, когда речь идет об Украине, ее территориальной целостности и суверенитете, необходимо обязательно встречаться и договариваться", — сказал Кравчук.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина саммита нет.Источник РИА Новости в Кремле также подтвердил, что российская сторона не получала предложений по встрече в "нормандском формате". При этом он добавил, что проведение саммита в отсутствие выполнения решений предыдущей встречи бессмысленно."Нормандский формат" переговоров по ситуации в Донбассе существует с 2014 года. В них принимают участие лидеры России, Франции, Германии и Украины. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца, однако этого не случилось, стороны на разных уровнях готовят новый саммит.Обострение ситуации в ДонбассеКонфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, погибли около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов о прекращении огня, но перестрелки продолжаются.С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
https://ria.ru/20210312/donbass-1600903082.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире

Кравчук заявил о планах провести встречу в "нормандском формате" в апреле

18:48 12.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что встреча в "нормандском формате" пройдет в апреле.
Ранее о подготовке переговоров заявлял президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, если саммит не состоится, то он готов встретиться с лидерами Германии, Франции и России отдельно.
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Кравчук поддержал решимость Зеленского.
"Есть разные мысли по этому поводу, якобы с Россией не о чем разговаривать. Я считаю, что когда речь идет о таких вопросах, как война, жизнь и мир, жизнь и смерть, когда речь идет об Украине, ее территориальной целостности и суверенитете, необходимо обязательно встречаться и договариваться", — сказал Кравчук.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина саммита нет.
Источник РИА Новости в Кремле также подтвердил, что российская сторона не получала предложений по встрече в "нормандском формате". При этом он добавил, что проведение саммита в отсутствие выполнения решений предыдущей встречи бессмысленно.
"Нормандский формат" переговоров по ситуации в Донбассе существует с 2014 года. В них принимают участие лидеры России, Франции, Германии и Украины. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца, однако этого не случилось, стороны на разных уровнях готовят новый саммит.
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Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, погибли около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов о прекращении огня, но перестрелки продолжаются.
С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.
В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
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