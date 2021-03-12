https://ria.ru/20210312/sammit-1601002098.html

Кравчук заявил о планах провести встречу в "нормандском формате" в апреле

Кравчук заявил о планах провести встречу в "нормандском формате" в апреле

Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что встреча в "нормандском формате" пройдет в апреле. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T18:48

2021-03-12T18:48

2021-03-12T18:48

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид кравчук

владимир зеленский

дмитрий песков

украина

в мире

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что встреча в "нормандском формате" пройдет в апреле.Ранее о подготовке переговоров заявлял президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, если саммит не состоится, то он готов встретиться с лидерами Германии, Франции и России отдельно.Кравчук поддержал решимость Зеленского."Есть разные мысли по этому поводу, якобы с Россией не о чем разговаривать. Я считаю, что когда речь идет о таких вопросах, как война, жизнь и мир, жизнь и смерть, когда речь идет об Украине, ее территориальной целостности и суверенитете, необходимо обязательно встречаться и договариваться", — сказал Кравчук.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина саммита нет.Источник РИА Новости в Кремле также подтвердил, что российская сторона не получала предложений по встрече в "нормандском формате". При этом он добавил, что проведение саммита в отсутствие выполнения решений предыдущей встречи бессмысленно."Нормандский формат" переговоров по ситуации в Донбассе существует с 2014 года. В них принимают участие лидеры России, Франции, Германии и Украины. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца, однако этого не случилось, стороны на разных уровнях готовят новый саммит.Обострение ситуации в ДонбассеКонфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, погибли около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов о прекращении огня, но перестрелки продолжаются.С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.

https://ria.ru/20210312/donbass-1600903082.html

https://ria.ru/20210305/donbass-1599953373.html

https://ria.ru/20210304/uslovie-1599937062.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире