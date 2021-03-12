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https://ria.ru/20210312/sammit-1600962181.html
Источник прокомментировал слова Кравчука о саммите "нормандской четверки"
Источник прокомментировал слова Кравчука о саммите "нормандской четверки"
Никаких предложений, приглашений и других официальных документов по поводу саммита в "нормандском формате" (РФ, Украина, ФРГ, Франция) по урегулированию... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:12
2021-03-12T16:30
леонид кравчук
париж
украина
в мире
москва
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Никаких предложений, приглашений и других официальных документов по поводу саммита в "нормандском формате" (РФ, Украина, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта в Донбассе российской стороне не поступало, если поступят, Москва их рассмотрит, но проводить встречу лидеров в отсутствие решений предыдущего саммита бессмысленно, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.Ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил журналистам, что саммит планируется провести в апреле."Когда поступят, будем рассматривать, но считаем, что созыв саммита в отсутствие выполнения решений предыдущей встречи является бессмысленным" , - подчеркнул собеседник агентства.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20210204/ssha-1596055326.html
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леонид кравчук, париж, украина, в мире, москва

Источник прокомментировал слова Кравчука о саммите "нормандской четверки"

16:12 12.03.2021 (обновлено: 16:30 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Никаких предложений, приглашений и других официальных документов по поводу саммита в "нормандском формате" (РФ, Украина, ФРГ, Франция) по урегулированию конфликта в Донбассе российской стороне не поступало, если поступят, Москва их рассмотрит, но проводить встречу лидеров в отсутствие решений предыдущего саммита бессмысленно, заявил РИА Новости информированный источник в Москве.
Ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил журналистам, что саммит планируется провести в апреле.
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"Никаких предложений, приглашений и других официальных документов по поводу саммита в "нормандском формате" российской стороне не поступало", - сказал источник.

"Когда поступят, будем рассматривать, но считаем, что созыв саммита в отсутствие выполнения решений предыдущей встречи является бессмысленным" , - подчеркнул собеседник агентства.
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Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
 
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