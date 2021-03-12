https://ria.ru/20210312/samara-1600910469.html

В Самаре ликвидировали пожар в торгово-офисном центре

В Самаре ликвидировали пожар в торгово-офисном центре

Открытое горение в торгово-офисном центре "Скала" в Самаре ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T12:17

2021-03-12T12:17

2021-03-12T12:17

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

октябрьский район

самара

самарская область

происшествия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Открытое горение в торгово-офисном центре "Скала" в Самаре ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Ранее ведомство сообщило о возгорании в Октябрьском районе. Прибывшие на место пожарные установили, что горит фасад на втором и третьем этажах торгово-офисного центра на площади 150 квадратных метров. По уточненной информации ГУМЧС, горит фасадный утеплитель с 1 по 8 этаж и офисная мебель отдельными очагами. Погибших и пострадавших нет.По уточненным данным ГУМЧС по Самарской области, из здания эвакуировали 300 человек.

октябрьский район

самара

самарская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), октябрьский район, самара, самарская область, происшествия