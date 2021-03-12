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В Самаре ликвидировали пожар в торгово-офисном центре
В Самаре ликвидировали пожар в торгово-офисном центре
Открытое горение в торгово-офисном центре "Скала" в Самаре ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T12:17
2021-03-12T12:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
октябрьский район
самара
самарская область
происшествия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Открытое горение в торгово-офисном центре "Скала" в Самаре ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС РФ.Ранее ведомство сообщило о возгорании в Октябрьском районе. Прибывшие на место пожарные установили, что горит фасад на втором и третьем этажах торгово-офисного центра на площади 150 квадратных метров. По уточненной информации ГУМЧС, горит фасадный утеплитель с 1 по 8 этаж и офисная мебель отдельными очагами. Погибших и пострадавших нет.По уточненным данным ГУМЧС по Самарской области, из здания эвакуировали 300 человек.
октябрьский район
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), октябрьский район, самара, самарская область, происшествия

В Самаре ликвидировали пожар в торгово-офисном центре

12:17 12.03.2021
 
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области Пожар в торгово-офисном центре "Скала" в Самаре
Пожар в торгово-офисном центре Скала в Самаре - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Самарской области
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Открытое горение в торгово-офисном центре "Скала" в Самаре ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Ранее ведомство сообщило о возгорании в Октябрьском районе. Прибывшие на место пожарные установили, что горит фасад на втором и третьем этажах торгово-офисного центра на площади 150 квадратных метров. По уточненной информации ГУМЧС, горит фасадный утеплитель с 1 по 8 этаж и офисная мебель отдельными очагами. Погибших и пострадавших нет.
"В 11.47 объявлена ликвидация открытого горения на пожаре в Самаре", - говорится в сообщении.
По уточненным данным ГУМЧС по Самарской области, из здания эвакуировали 300 человек.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Октябрьский районСамараСамарская областьПроисшествия
 
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