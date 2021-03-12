https://ria.ru/20210312/rubl-1600861549.html

ЦБ допустил введение комиссии при переводе денег в цифровой рубль

ЦБ допустил введение комиссии при переводе денег в цифровой рубль

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возможно введение комиссии при переводе наличных или безналичных в цифровой рубль, однако внутри... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T01:13

2021-03-12T01:13

2021-03-12T01:13

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154891/51/1548915105_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_f2813d3d05522df11d8936893ddf0a3e.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возможно введение комиссии при переводе наличных или безналичных в цифровой рубль, однако внутри одного банка их быть не должно, но в целом решение о комиссиях еще не принято.В октябре прошлого года ЦБ РФ сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры, отмечали в регуляторе."Если вы снимаете сейчас деньги со своего счета в одном банке через банкомат другого банка, то есть переводите из безналичной формы в наличную, то может возникать комиссия. При переводе средств из одной кредитной организации в другую тоже могут возникать комиссии", - пояснила глава регулятора.При этом она подчеркнула, что решение о комиссиях еще не принято. "Внутри одного банка их быть не должно, как не должно быть и комиссий при C2C-переводах (переводы между физлицами – ред.) в цифровом рубле. В платежах С2В (переводы в пользу юридических лиц – ред.) комиссии можно обсуждать: какие дополнительные траты могут возникать при переводах цифровых рублей, тут нужно учитывать политику и банков, и платежной системы", - добавила Набиуллина.По ее словам, комиссии в любом случае "будут ниже существующих сейчас и будут снижать издержки граждан и бизнеса". В конце февраля первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор не исключает введение комиссий за пользование цифровым рублем, при этом считает, что они должны быть минимальными и едиными по всей стране.

https://ria.ru/20210312/dengi-1600860318.html

https://ria.ru/20210211/valyuta-1596980636.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика