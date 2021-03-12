Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210312/rubl-1600861549.html
ЦБ допустил введение комиссии при переводе денег в цифровой рубль
ЦБ допустил введение комиссии при переводе денег в цифровой рубль
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возможно введение комиссии при переводе наличных или безналичных в цифровой рубль, однако внутри... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T01:13
2021-03-12T01:13
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154891/51/1548915105_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_f2813d3d05522df11d8936893ddf0a3e.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возможно введение комиссии при переводе наличных или безналичных в цифровой рубль, однако внутри одного банка их быть не должно, но в целом решение о комиссиях еще не принято.В октябре прошлого года ЦБ РФ сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры, отмечали в регуляторе."Если вы снимаете сейчас деньги со своего счета в одном банке через банкомат другого банка, то есть переводите из безналичной формы в наличную, то может возникать комиссия. При переводе средств из одной кредитной организации в другую тоже могут возникать комиссии", - пояснила глава регулятора.При этом она подчеркнула, что решение о комиссиях еще не принято. "Внутри одного банка их быть не должно, как не должно быть и комиссий при C2C-переводах (переводы между физлицами – ред.) в цифровом рубле. В платежах С2В (переводы в пользу юридических лиц – ред.) комиссии можно обсуждать: какие дополнительные траты могут возникать при переводах цифровых рублей, тут нужно учитывать политику и банков, и платежной системы", - добавила Набиуллина.По ее словам, комиссии в любом случае "будут ниже существующих сейчас и будут снижать издержки граждан и бизнеса". В конце февраля первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор не исключает введение комиссий за пользование цифровым рублем, при этом считает, что они должны быть минимальными и едиными по всей стране.
https://ria.ru/20210312/dengi-1600860318.html
https://ria.ru/20210211/valyuta-1596980636.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/154891/51/1548915105_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_623b99a72eac493feb7ed6070d51ec0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ допустил введение комиссии при переводе денег в цифровой рубль

01:13 12.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возможно введение комиссии при переводе наличных или безналичных в цифровой рубль, однако внутри одного банка их быть не должно, но в целом решение о комиссиях еще не принято.
В октябре прошлого года ЦБ РФ сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры, отмечали в регуляторе.

"Мы получили достаточно большой отклик на наш доклад по цифровому рублю... Одна из тем, которые надо обсуждать, — это вопрос комиссии. Речь идет не столько о комиссии при переводе из одной формы (денег – ред.) в другую, хотя это возможно", - заявила Набиуллина в интервью газете "Известия"

"Если вы снимаете сейчас деньги со своего счета в одном банке через банкомат другого банка, то есть переводите из безналичной формы в наличную, то может возникать комиссия. При переводе средств из одной кредитной организации в другую тоже могут возникать комиссии", - пояснила глава регулятора.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
00:45
Глава ЦБ оценила возможность выпуска банкноты в десять тысяч рублей
При этом она подчеркнула, что решение о комиссиях еще не принято. "Внутри одного банка их быть не должно, как не должно быть и комиссий при C2C-переводах (переводы между физлицами – ред.) в цифровом рубле. В платежах С2В (переводы в пользу юридических лиц – ред.) комиссии можно обсуждать: какие дополнительные траты могут возникать при переводах цифровых рублей, тут нужно учитывать политику и банков, и платежной системы", - добавила Набиуллина.
По ее словам, комиссии в любом случае "будут ниже существующих сейчас и будут снижать издержки граждан и бизнеса". В конце февраля первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор не исключает введение комиссий за пользование цифровым рублем, при этом считает, что они должны быть минимальными и едиными по всей стране.
Рубль в киберпространстве - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 13:55
В Минфине заявили, что цифровой рубль усилит позиции нацвалюты в мире
 
РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:25В ВОЗ рекомендовали продолжить использование вакцины AstraZeneca
13:25Рогозин рассказал о конкуренции с США и Китаем в космосе
13:21"Радио Свобода"* планирует обратиться в ЕСПЧ из-за штрафов
13:20Уралец, убивший отца троих детей за замечание, получил 9,5 года колонии
13:18В Дагестане более 111 тысяч человек остались без электричества
13:10Турция не уступит США по С-400, считает глава ФСВТС
13:06При назначении выплат на детей планируют учитывать имущество и вклады
13:05Болгария приостановила использование вакцины AstraZeneca
13:05Яровая разработала проект о правовом статусе детской онкологии
13:03Ъ: в России нашли более шести тысяч камер наблюдения с уязвимостью
13:01На Камчатке будут судить родителей, моривших голодом двойняшек
12:58В Омске будут судить студентку, убившую пенсионерку табуреткой
12:57В МИД оценили заявление Минобороны Германии о "российской угрозе"
12:57В Ивановской области пьяная мать напала на полицейского в детсаду
12:49В компьютерах Apple Mac найдена серьезная уязвимость для хакерских атак
12:49В Совфеде оценили стратегию Украины по "деоккупации" Крыма
12:43Астрономы нашли экзопланету со второй атмосферой
12:42В ВКС поступили новые истребители МиГ-35С
12:41Инфекционист назвал возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа
12:38МИД осудил действия Литвы в ситуации с россиянином Мелем
Лента новостейМолния