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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210312/rpts-1601011310.html
Протоиерей РПЦ лишился должности из-за ареста за участие в акции протеста
Протоиерей РПЦ лишился должности из-за ареста за участие в акции протеста
Протоиерей Андрей Винарский освобожден от должности в двух приходах Смидовичского района Еврейской автономии из-за ареста, сообщается на сайте Биробиджанской... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T19:34
2021-03-12T19:35
религия и мировоззрение
религия
смидовичский район
хабаровск
хабаровский край
справки
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ХАБАРОВСК, 12 мар — РИА Новости. Протоиерей Андрей Винарский освобожден от должности в двух приходах Смидовичского района Еврейской автономии из-за ареста, сообщается на сайте Биробиджанской епархии."В связи с осуждением в Центральном районном суде Хабаровска настоятеля Прихода Свято-Никольского храма посёлка Николаевка протоиерея Андрея Винарского и вынесением постановления о назначении ему административного наказания в виде ареста на 20 суток, Архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем освободил данного клирика от занимаемой должности", - говорится в сообщении.Уточняется, что Винарский также освобожден от должности настоятеля Прихода блаженной Матроны Московской села Ключевое Смидовичского района. Временно исполняющим обязанности настоятеля указанных приходов назначен штатный клирик Биробиджанской епархии священник Михаил Михайлов.Ранее сообщалось, что протоиерей Винарский арестован на 20 суток из-за встречи с активистами на площади Ленина в Хабаровске 18 января. Его адвокат Татьяна Титкова, говорила, что "по версии сотрудников полиции, он участвовал в несогласованном митинге в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и политика Алексея Навального". Защита собирается обжаловать решение суда.Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь Биробиджанской епархии Татьяна Машкина, архиепископ Ефрем (Просянок) после первого задержания "категорически запретил протоиерею участвовать в мероприятиях в поддержку бывшего губернатора". Она отметила, что ни один служитель церкви не должен участвовать в политических акциях, потому что "это противоречит присяге при принятии священного сана".Священник Андрей Винарский 1967 года рождения, имеет два высших образования. Окончил Дальневосточную академию госслужбы и Хабаровскую духовную семинарию. Винарский регулярно выступает в поддержку Фургала, что следует из видеороликов в соцсетях. Из-за этого его неоднократно задерживали на акциях протеста, назначили крупные штрафы и административные аресты.
https://ria.ru/20210311/tserkov-1600795576.html
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религия, смидовичский район, хабаровск, хабаровский край, справки

Протоиерей РПЦ лишился должности из-за ареста за участие в акции протеста

19:34 12.03.2021 (обновлено: 19:35 12.03.2021)
 
© Фото : администрация ХабаровскаУчастники акции в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала в Хабаровске
Участники акции в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Фото : администрация Хабаровска
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ХАБАРОВСК, 12 мар — РИА Новости. Протоиерей Андрей Винарский освобожден от должности в двух приходах Смидовичского района Еврейской автономии из-за ареста, сообщается на сайте Биробиджанской епархии.
"В связи с осуждением в Центральном районном суде Хабаровска настоятеля Прихода Свято-Никольского храма посёлка Николаевка протоиерея Андрея Винарского и вынесением постановления о назначении ему административного наказания в виде ареста на 20 суток, Архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем освободил данного клирика от занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Винарский также освобожден от должности настоятеля Прихода блаженной Матроны Московской села Ключевое Смидовичского района. Временно исполняющим обязанности настоятеля указанных приходов назначен штатный клирик Биробиджанской епархии священник Михаил Михайлов.
Ранее сообщалось, что протоиерей Винарский арестован на 20 суток из-за встречи с активистами на площади Ленина в Хабаровске 18 января. Его адвокат Татьяна Титкова, говорила, что "по версии сотрудников полиции, он участвовал в несогласованном митинге в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и политика Алексея Навального". Защита собирается обжаловать решение суда.
Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь Биробиджанской епархии Татьяна Машкина, архиепископ Ефрем (Просянок) после первого задержания "категорически запретил протоиерею участвовать в мероприятиях в поддержку бывшего губернатора". Она отметила, что ни один служитель церкви не должен участвовать в политических акциях, потому что "это противоречит присяге при принятии священного сана".
Священник Андрей Винарский 1967 года рождения, имеет два высших образования. Окончил Дальневосточную академию госслужбы и Хабаровскую духовную семинарию. Винарский регулярно выступает в поддержку Фургала, что следует из видеороликов в соцсетях. Из-за этого его неоднократно задерживали на акциях протеста, назначили крупные штрафы и административные аресты.
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