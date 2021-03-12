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Росгвардия пресекла пять случаев беспорядков в колониях в 2020 году
Росгвардия пресекла пять случаев беспорядков в колониях в 2020 году
Военнослужащие Росгвардии в прошлом году принимали участие в пресечении пяти массовых беспорядков в колониях, заявил директор ведомства Виктор Золотов. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T14:23
2021-03-12T14:23
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
виктор золотов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии в прошлом году принимали участие в пресечении пяти массовых беспорядков в колониях, заявил директор ведомства Виктор Золотов."Анализ участия войск в пресечении массовых беспорядков на объектах уголовно-исполнительной системы позволяет сделать вывод о высокой степени готовности подразделений к совместным действиям", - добавил Золотов.По его словам, для содействия органам ФСИН Росгвардия содержит в готовности к применению "более 6,5 тысяч военнослужащих и сотрудников".
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия

Росгвардия пресекла пять случаев беспорядков в колониях в 2020 году

14:23 12.03.2021
 
© РИА Новости / Олег ЛасточкинКолония
Колония - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии в прошлом году принимали участие в пресечении пяти массовых беспорядков в колониях, заявил директор ведомства Виктор Золотов.

"Войска принимали участие в пресечении пяти массовых беспорядков в исправительных учреждениях в Волгоградской, Омской, Саратовской, Иркутской областях и в республике Дагестан", - сказал он на заседании коллегии ФСИН по итогам прошлого года.

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"Анализ участия войск в пресечении массовых беспорядков на объектах уголовно-исполнительной системы позволяет сделать вывод о высокой степени готовности подразделений к совместным действиям", - добавил Золотов.
По его словам, для содействия органам ФСИН Росгвардия содержит в готовности к применению "более 6,5 тысяч военнослужащих и сотрудников".
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Виктор ЗолотовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Происшествия
 
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