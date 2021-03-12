https://ria.ru/20210312/rosgvardiya-1600938158.html

Росгвардия пресекла пять случаев беспорядков в колониях в 2020 году

Росгвардия пресекла пять случаев беспорядков в колониях в 2020 году

Военнослужащие Росгвардии в прошлом году принимали участие в пресечении пяти массовых беспорядков в колониях, заявил директор ведомства Виктор Золотов. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T14:23

2021-03-12T14:23

2021-03-12T14:23

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

виктор золотов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

происшествия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии в прошлом году принимали участие в пресечении пяти массовых беспорядков в колониях, заявил директор ведомства Виктор Золотов."Анализ участия войск в пресечении массовых беспорядков на объектах уголовно-исполнительной системы позволяет сделать вывод о высокой степени готовности подразделений к совместным действиям", - добавил Золотов.По его словам, для содействия органам ФСИН Росгвардия содержит в готовности к применению "более 6,5 тысяч военнослужащих и сотрудников".

https://ria.ru/20201021/oruzhie-1580904933.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия