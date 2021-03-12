https://ria.ru/20210312/rosgvardiya-1600938158.html
Росгвардия пресекла пять случаев беспорядков в колониях в 2020 году
Росгвардия пресекла пять случаев беспорядков в колониях в 2020 году
Военнослужащие Росгвардии в прошлом году принимали участие в пресечении пяти массовых беспорядков в колониях, заявил директор ведомства Виктор Золотов. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T14:23
2021-03-12T14:23
2021-03-12T14:23
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
виктор золотов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581913994_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_7f1ab6275179548e711d373a79e87d79.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Военнослужащие Росгвардии в прошлом году принимали участие в пресечении пяти массовых беспорядков в колониях, заявил директор ведомства Виктор Золотов."Анализ участия войск в пресечении массовых беспорядков на объектах уголовно-исполнительной системы позволяет сделать вывод о высокой степени готовности подразделений к совместным действиям", - добавил Золотов.По его словам, для содействия органам ФСИН Росгвардия содержит в готовности к применению "более 6,5 тысяч военнослужащих и сотрудников".
https://ria.ru/20201021/oruzhie-1580904933.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581913994_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3577675314cda2838874f47595de98be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), виктор золотов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия