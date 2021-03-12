https://ria.ru/20210312/revizorro-1600909785.html

Ведущая "Ревизорро" рассказала о драке на съемках в Геленджике

Ведущая "Ревизорро" рассказала о драке на съемках в Геленджике

Ксения Милас, ведущая передачи "Ревизорро" на телеканале "Пятница", на YouTube-канале "Петя любит выпить" рассказала, как однажды пострадала во время проверки... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T18:39

2021-03-12T18:39

2021-03-12T18:39

кафе

краснодарский край

шоубиз

ревизорро

пятница! (телеканал)

геленджик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600915912_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e4e93e24b735420e7761fdee8e497c87.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ксения Милас, ведущая передачи "Ревизорро" на телеканале "Пятница", на YouTube-канале "Петя любит выпить" рассказала, как однажды пострадала во время проверки одного из кафе в Геленджике. По ее словам, это произошло во время драки в одном из очень популярных заведений курортного города в Краснодарском крае. Ведущая приехала туда, чтобы рассказать, как работают кафе и рестораны в период пандемии коронавируса, осуществляя доставку блюд на дом. Ксения уточнила, что рекламные брошюры висели по всему городу. Цены на доставку установили "космические", но на деле оказалось все иначе. "Важно, из каких продуктов они все это готовили, и в каких санитарных условиях. В данном случае это были максимально антисанитарные условия", — вспомнила Милас.Сотрудники заведения всячески препятствовали деятельности журналистов, но "ловкая" Милас, как она сама себя называет, все-таки попала внутрь. Ведущей не помешала и "жгучая женщина", вставшая на пути. На вопрос ведущего о том, что она испытывает в моменты, когда ее начинают атаковать, Милас ответила: "Адреналин!""Даже в этом случае я не теряю свое лицо и не перехожу грани. Я это делаю ради людей, для того, чтобы их глаза были открыты на те вещи, которые от них очень уверенно скрывают", — пояснила телеведущая.

https://ria.ru/20200209/1564447870.html

краснодарский край

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кафе, краснодарский край, ревизорро, пятница! (телеканал), геленджик