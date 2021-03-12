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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20210312/repost-1600912106.html
В тюрьму за репост: как работают законы о фейках в РФ и других странах
В тюрьму за репост: как работают законы о фейках в РФ и других странах
Новый закон о фейках: о чем он и как его не нарушить. Могут ли наказать за старые посты? Лайфхак от эксперта: как безопасно сделать репост. Почему современные законы почти всех государств часто не способны контролировать соцсети. Комментарии по паспорту и борьба с Deep Fake на уровне Пентагона. Рассказывает директор факультета права ВШЭ.
2021-03-12T13:25
2021-03-12T13:34
юрий дудь
высшая школа экономики (вшэ)
не верю!
обман
россия
подкаст
великобритания
германия
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В тюрьму за репост: как работают законы о фейках в РФ и других странах
Новый закон о фейках: о чем он и как его не нарушить. Могут ли наказать за старые посты? Лайфхак от эксперта: как безопасно сделать репост. Почему современные законы почти всех государств часто не способны контролировать соцсети. Комментарии по паспорту и борьба с Deep Fake на уровне Пентагона. Рассказывает директор факультета права ВШЭ.
audio/mpeg
В тюрьму за репост: как работают законы о фейках в РФ и других странах
Новый закон о фейках: о чем он и как его не нарушить. Могут ли наказать за старые посты? Лайфхак от эксперта: как безопасно сделать репост. Почему современные законы почти всех государств часто не способны контролировать соцсети. Комментарии по паспорту и борьба с Deep Fake на уровне Пентагона. Рассказывает директор факультета права ВШЭ.
audio/mpeg
Об особенностях законодательства разных государств, мерах по борьбе с фейками и многом другом рассказала руководитель Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан. 1:00 Какая страна первой начала бороться с фейками на законодательном уровне и почему старые законы не работают. Когда в России обратили внимание на проблему. 5:50 Как работает закон РФ о борьбе с распространением фейков. Добровольно-принудительное саморегулирование на примере Германии. 12:35 Если пользователь не знал, что он репостит фейковую информацию, его накажут? Как отличаются наказания за фейки в разных странах: история про бедного туриста в Малайзии. 19:25 Если соцсеть международная, должна ли она подчиняться законам каждого государства, или только того, где юридически находится? Пример с Европейским судом. 23:46 “Несколько лет назад я репостнул пост с фейковой новостью. Меня посадят?”. Могут ли привлечь к ответственности за старые посты. 26:15 Как обезопасить себя и не нарушить новый закон о фейках. Почему важно не путать его с кибербуллингом и законом о ложной информации, связанной с коронавирусом.28:20 Кибердружины, тюремный срок за посещение запрещенных сайтов, комментарии по паспорту, смс-идентификация и другие примеры борьбы с фейками в разных странах мира. 37:01 Пентагона против Deep Fake. Международные конкурсы для разработчиков и боты в Telegram, способные раздеть любую женщину (виртуально).39:26 Мошеннический розыгрыш, в который привлекали фейковым видео с Дудем и сервис для бесплатной проверки изображений на подлинность.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, юрий дудь, высшая школа экономики (вшэ), обман, россия, подкаст, великобритания, германия, китай, сша, пентагон, интернет, общество

В тюрьму за репост: как работают законы о фейках в РФ и других странах

13:25 12.03.2021 (обновлено: 13:34 12.03.2021)
 
Не верю!
В тюрьму за репост: как работают законы о фейках в РФ и других странах
Вчера, 13:25
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Новый закон о фейках: о чем он и как его не нарушить. Могут ли наказать за старые посты? Лайфхак от эксперта: как безопасно сделать репост. Почему современные законы почти всех государств часто не способны контролировать соцсети. Комментарии по паспорту и борьба с Deep Fake на уровне Пентагона. Рассказывает директор факультета права ВШЭ.
Об особенностях законодательства разных государств, мерах по борьбе с фейками и многом другом рассказала руководитель Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан.
1:00 Какая страна первой начала бороться с фейками на законодательном уровне и почему старые законы не работают. Когда в России обратили внимание на проблему.
5:50 Как работает закон РФ о борьбе с распространением фейков. Добровольно-принудительное саморегулирование на примере Германии.
12:35 Если пользователь не знал, что он репостит фейковую информацию, его накажут? Как отличаются наказания за фейки в разных странах: история про бедного туриста в Малайзии.
19:25 Если соцсеть международная, должна ли она подчиняться законам каждого государства, или только того, где юридически находится? Пример с Европейским судом.
23:46 “Несколько лет назад я репостнул пост с фейковой новостью. Меня посадят?”. Могут ли привлечь к ответственности за старые посты.
26:15 Как обезопасить себя и не нарушить новый закон о фейках. Почему важно не путать его с кибербуллингом и законом о ложной информации, связанной с коронавирусом.
28:20 Кибердружины, тюремный срок за посещение запрещенных сайтов, комментарии по паспорту, смс-идентификация и другие примеры борьбы с фейками в разных странах мира.
37:01 Пентагона против Deep Fake. Международные конкурсы для разработчиков и боты в Telegram, способные раздеть любую женщину (виртуально).
39:26 Мошеннический розыгрыш, в который привлекали фейковым видео с Дудем и сервис для бесплатной проверки изображений на подлинность.
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