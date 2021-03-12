https://ria.ru/20210312/repost-1600912106.html

В тюрьму за репост: как работают законы о фейках в РФ и других странах

В тюрьму за репост: как работают законы о фейках в РФ и других странах

Новый закон о фейках: о чем он и как его не нарушить. Могут ли наказать за старые посты? Лайфхак от эксперта: как безопасно сделать репост. Почему современные законы почти всех государств часто не способны контролировать соцсети. Комментарии по паспорту и борьба с Deep Fake на уровне Пентагона. Рассказывает директор факультета права ВШЭ.

2021-03-12T13:25

2021-03-12T13:25

2021-03-12T13:34

юрий дудь

высшая школа экономики (вшэ)

не верю!

обман

россия

подкаст

великобритания

германия

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В тюрьму за репост: как работают законы о фейках в РФ и других странах Новый закон о фейках: о чем он и как его не нарушить. Могут ли наказать за старые посты? Лайфхак от эксперта: как безопасно сделать репост. Почему современные законы почти всех государств часто не способны контролировать соцсети. Комментарии по паспорту и борьба с Deep Fake на уровне Пентагона. Рассказывает директор факультета права ВШЭ. audio/mpeg

В тюрьму за репост: как работают законы о фейках в РФ и других странах Новый закон о фейках: о чем он и как его не нарушить. Могут ли наказать за старые посты? Лайфхак от эксперта: как безопасно сделать репост. Почему современные законы почти всех государств часто не способны контролировать соцсети. Комментарии по паспорту и борьба с Deep Fake на уровне Пентагона. Рассказывает директор факультета права ВШЭ. audio/mpeg

Об особенностях законодательства разных государств, мерах по борьбе с фейками и многом другом рассказала руководитель Института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Дупан. 1:00 Какая страна первой начала бороться с фейками на законодательном уровне и почему старые законы не работают. Когда в России обратили внимание на проблему. 5:50 Как работает закон РФ о борьбе с распространением фейков. Добровольно-принудительное саморегулирование на примере Германии. 12:35 Если пользователь не знал, что он репостит фейковую информацию, его накажут? Как отличаются наказания за фейки в разных странах: история про бедного туриста в Малайзии. 19:25 Если соцсеть международная, должна ли она подчиняться законам каждого государства, или только того, где юридически находится? Пример с Европейским судом. 23:46 “Несколько лет назад я репостнул пост с фейковой новостью. Меня посадят?”. Могут ли привлечь к ответственности за старые посты. 26:15 Как обезопасить себя и не нарушить новый закон о фейках. Почему важно не путать его с кибербуллингом и законом о ложной информации, связанной с коронавирусом.28:20 Кибердружины, тюремный срок за посещение запрещенных сайтов, комментарии по паспорту, смс-идентификация и другие примеры борьбы с фейками в разных странах мира. 37:01 Пентагона против Deep Fake. Международные конкурсы для разработчиков и боты в Telegram, способные раздеть любую женщину (виртуально).39:26 Мошеннический розыгрыш, в который привлекали фейковым видео с Дудем и сервис для бесплатной проверки изображений на подлинность.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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