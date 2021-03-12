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"Прямая угроза России": что Пентагон спешно возводит на Аляске
"Прямая угроза России": что Пентагон спешно возводит на Аляске
Увеличенная дальность, обнаружение ракетных пусков за тысячи километров, селекция боевых блоков и ложных целей — США вводят в строй очередной элемент системы... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T08:00
2021-03-12T10:19
россия
система предупреждения о ракетном нападении
константин сивков
министерство обороны сша
аляска
сша
безопасность
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. Увеличенная дальность, обнаружение ракетных пусков за тысячи километров, селекция боевых блоков и ложных целей — США вводят в строй очередной элемент системы противоракетной обороны. Новая мощная радиолокационная станция заработает на Аляске уже в этом году. Вашингтон, как и ранее, утверждает, что это нужно для отражения возможного ракетного удара с территории Ирана или Северной Кореи. Однако специалисты уверены: РЛС предназначена совсем для другого.Тотальный контрольРадиолокационную станцию большой дальности (Long Range Discrimination Radar, LRDR) американцы начали строить в 2018-м на авиабазе Clear Air Force. Этот военный объект функционирует с середины прошлого века и считается одним из важнейших в системе ПРО США. РЛС планировали ввести в строй еще в прошлом году, однако из-за пандемии сроки сдвинули вправо. На днях стало известно, что проект вышел на финишную прямую.Как утверждают разработчики, LRDR в 25 раз больше, чем многофункциональная РЛС AN/SPY — основной элемент боевой информационно-управляющей системы "Иджис", которой оснащают в том числе крейсеры и эсминцы ВМС США.Станция работает в S-диапазоне. Изготовлена с применением нитрида галлия, что существенно повышает технические характеристики. РЛС сможет обнаруживать не только межконтинентальные баллистические и гиперзвуковые ракеты, но и выявлять ложные цели, сопровождающие боевые блоки МБР.Другая особенность — радар не нужно выключать даже во время технического обслуживания. Конструкция представляет собой комплекс твердотельных блоков, которые легко комбинировать и добавлять дополнительные "соты", чтобы увеличить мощность.Официально LRDR защищает континентальную часть США от ракетного нападения Ирана и Северной Кореи. Однако эксперты склоняются к мнению, что главным объектом для РЛС будут все же российские ракеты."Когда американцы развертывали систему ПРО в Европе, они тоже уверяли, что это для сдерживания Ирана, — отмечает в беседе с РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. — На самом деле новый радар направлен исключительно против России. Траектория полета баллистических ракет Северной Кореи проходит над Тихим океаном. Чтобы их отслеживать, нужны РЛС, скажем, в районе Гавайев".А кратчайшие маршруты российских МБР, запущенных из Сибири, с Северного флота и даже с Тихого океана, со стратегических подлодок, пролегают как раз над Аляской, добавляет эксперт.Рукой податьСивков подчеркнул, что хотя на Аляске уже имеются компоненты глобальной системы ПРО, "дальнобойная" РЛС заметно расширит ее возможности и повысит шансы Пентагона на быстрый перехват МБР."Да, неприятный для нас момент, но сказать, что ситуация кардинально изменится, нельзя, — считает специалист. — В ответ России надо создавать средства радиоэлектронной борьбы, способные подавить этот и другие радары. Думаю, такие средства уже есть и вскоре будут развернуты. Кроме того, необходимо предусмотреть возможность быстрого уничтожения этой РЛС в случае начала военных действий".Аляска для американцев — стратегически важный регион. Главным образом из-за того, что оттуда до российских военных баз — считанные километры, Берингов пролив. Пентагон не только ставит на Аляске радары, но и наращивает ударные силы.Так, в ближайшее время на двух авиабазах разместят крупнейшую в США группировку истребителей пятого поколения F-35 и F-22 Raptor — порядка 150 машин. Цель — потеснить Россию в Арктике.При этом, что примечательно, сухопутных войск на Аляске немного: всего две пехотные бригады с артиллерией и бронетранспортерами. Флота как такового тоже нет — лишь береговая охрана.Впрочем, Пентагон запустил кампанию по вербовке военнослужащих для службы на Аляске. Солдат и офицеров заманивают повышенной зарплатой и особым бытовым комфортом.Щит страныРадары уровня LRDR имеются и у России. Причем не один и не два. За последние годы Система предупреждения о ракетном нападении заметно обновилась, надежно прикрыв границы.А ведь после распада СССР под давлением Вашингтона многие станции попросту разрушили, строительство новых РЛС приостановили. Долго не получалось закрыть бреши на северо-восточном направлении, со стороны северной части Тихого океана и частично Аляски, что оставалось нерешенной проблемой даже в советское время.В декабре 2020-го завершились государственные испытания новой СПРН. Сегодня она успешно получает и выдает данные для предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, обеспечивает необходимой информацией систему противоракетной обороны Москвы, мониторит космическое пространство.Первый эшелон СПРН состоит из группировки спутников единой космической системы, второй — из наземных радиолокационных систем. Это, в частности, новейшие станции "Воронеж". РЛС развернуты практически по всему периметру страны: в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. В 2021-м достроят станцию в Республике Коми, еще одну возводят под Мурманском."Воронеж" — это последнее поколение дециметровых надгоризонтных РЛС, которые держат под контролем все ракетоопасные направления. Станции обнаруживают баллистические, аэродинамические и космические цели на расстоянии до шести тысяч километров по горизонту и до восьми тысяч по вертикали. Одна РЛС способна одновременно сопровождать до 500 объектов, просчитывать траекторию, время и место падения боевых блоков."Воронеж" работает полностью в автоматическом режиме и засекает ракеты сразу после старта. В случае атаки информация поступает на командный пункт СПРН, за несколько минут ее анализируют, обрабатывают и передают высшему руководству для принятия решения об ответном или встречном ударе.
https://ria.ru/20210226/archer-1598975178.html
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россия, система предупреждения о ракетном нападении, константин сивков, министерство обороны сша, аляска, сша, безопасность

"Прямая угроза России": что Пентагон спешно возводит на Аляске

08:00 12.03.2021 (обновлено: 10:19 12.03.2021)
 
CC0 / U.S. Army Corps of Engineers / Радиолокационная станция ВВС США Clear Air Force Station на Аляске
Радиолокационная станция ВВС США Clear Air Force Station на Аляске - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
CC0 / U.S. Army Corps of Engineers /
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. Увеличенная дальность, обнаружение ракетных пусков за тысячи километров, селекция боевых блоков и ложных целей — США вводят в строй очередной элемент системы противоракетной обороны. Новая мощная радиолокационная станция заработает на Аляске уже в этом году. Вашингтон, как и ранее, утверждает, что это нужно для отражения возможного ракетного удара с территории Ирана или Северной Кореи. Однако специалисты уверены: РЛС предназначена совсем для другого.

Тотальный контроль

Радиолокационную станцию большой дальности (Long Range Discrimination Radar, LRDR) американцы начали строить в 2018-м на авиабазе Clear Air Force. Этот военный объект функционирует с середины прошлого века и считается одним из важнейших в системе ПРО США.
РЛС планировали ввести в строй еще в прошлом году, однако из-за пандемии сроки сдвинули вправо. На днях стало известно, что проект вышел на финишную прямую.
Как утверждают разработчики, LRDR в 25 раз больше, чем многофункциональная РЛС AN/SPY — основной элемент боевой информационно-управляющей системы "Иджис", которой оснащают в том числе крейсеры и эсминцы ВМС США.
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Станция работает в S-диапазоне. Изготовлена с применением нитрида галлия, что существенно повышает технические характеристики. РЛС сможет обнаруживать не только межконтинентальные баллистические и гиперзвуковые ракеты, но и выявлять ложные цели, сопровождающие боевые блоки МБР.
Другая особенность — радар не нужно выключать даже во время технического обслуживания. Конструкция представляет собой комплекс твердотельных блоков, которые легко комбинировать и добавлять дополнительные "соты", чтобы увеличить мощность.
Официально LRDR защищает континентальную часть США от ракетного нападения Ирана и Северной Кореи. Однако эксперты склоняются к мнению, что главным объектом для РЛС будут все же российские ракеты.
© Фото : Lockheed Martin CorporationСтроительство конструкции на базе ВВС США Clear Air Force, где будет размещена радиолокационная станция Long Range Discrimination Radar (LRDR)
Строительство конструкции на станции ВВС США Clear Air Force, в которой будет размещен радиолокационная станция Long range discrimination radar (LRDR) - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : Lockheed Martin Corporation
Строительство конструкции на базе ВВС США Clear Air Force, где будет размещена радиолокационная станция Long Range Discrimination Radar (LRDR)
"Когда американцы развертывали систему ПРО в Европе, они тоже уверяли, что это для сдерживания Ирана, — отмечает в беседе с РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. — На самом деле новый радар направлен исключительно против России. Траектория полета баллистических ракет Северной Кореи проходит над Тихим океаном. Чтобы их отслеживать, нужны РЛС, скажем, в районе Гавайев".
А кратчайшие маршруты российских МБР, запущенных из Сибири, с Северного флота и даже с Тихого океана, со стратегических подлодок, пролегают как раз над Аляской, добавляет эксперт.
CC BY 4.0 / Минобороны России / Пуск ракеты РС-20Б из позиционного района Домбаровский Ясненского ракетного соединения
Успешный пуск ракеты РС-20Б из позиционного района Домбаровский Ясненского ракетного соединения - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
CC BY 4.0 / Минобороны России /
Пуск ракеты РС-20Б из позиционного района Домбаровский Ясненского ракетного соединения

Рукой подать

Сивков подчеркнул, что хотя на Аляске уже имеются компоненты глобальной системы ПРО, "дальнобойная" РЛС заметно расширит ее возможности и повысит шансы Пентагона на быстрый перехват МБР.
"Да, неприятный для нас момент, но сказать, что ситуация кардинально изменится, нельзя, — считает специалист. — В ответ России надо создавать средства радиоэлектронной борьбы, способные подавить этот и другие радары. Думаю, такие средства уже есть и вскоре будут развернуты. Кроме того, необходимо предусмотреть возможность быстрого уничтожения этой РЛС в случае начала военных действий".
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Аляска для американцев — стратегически важный регион. Главным образом из-за того, что оттуда до российских военных баз — считанные километры, Берингов пролив. Пентагон не только ставит на Аляске радары, но и наращивает ударные силы.
Так, в ближайшее время на двух авиабазах разместят крупнейшую в США группировку истребителей пятого поколения F-35 и F-22 Raptor — порядка 150 машин. Цель — потеснить Россию в Арктике.
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Andrew LeeТренировочный полет американских малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35
Тренировочный полет американских малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Andrew Lee
Тренировочный полет американских малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35
При этом, что примечательно, сухопутных войск на Аляске немного: всего две пехотные бригады с артиллерией и бронетранспортерами. Флота как такового тоже нет — лишь береговая охрана.
Впрочем, Пентагон запустил кампанию по вербовке военнослужащих для службы на Аляске. Солдат и офицеров заманивают повышенной зарплатой и особым бытовым комфортом.
CC0 / U.S. Air Force photo by Alejandro Pena / Американские военные во время учений на Аляске
Американские военные во время учений на Аляске - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
CC0 / U.S. Air Force photo by Alejandro Pena /
Американские военные во время учений на Аляске

Щит страны

Радары уровня LRDR имеются и у России. Причем не один и не два. За последние годы Система предупреждения о ракетном нападении заметно обновилась, надежно прикрыв границы.
А ведь после распада СССР под давлением Вашингтона многие станции попросту разрушили, строительство новых РЛС приостановили. Долго не получалось закрыть бреши на северо-восточном направлении, со стороны северной части Тихого океана и частично Аляски, что оставалось нерешенной проблемой даже в советское время.
В декабре 2020-го завершились государственные испытания новой СПРН. Сегодня она успешно получает и выдает данные для предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, обеспечивает необходимой информацией систему противоракетной обороны Москвы, мониторит космическое пространство.
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Первый эшелон СПРН состоит из группировки спутников единой космической системы, второй — из наземных радиолокационных систем. Это, в частности, новейшие станции "Воронеж". РЛС развернуты практически по всему периметру страны: в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях. В 2021-м достроят станцию в Республике Коми, еще одну возводят под Мурманском.
© РИА Новости / Гирфанов РусланРЛС "Воронеж-М" заступила на опытное боевое дежурство под Иркутском
РЛС Воронеж-М заступила на опытное боевое дежурство под Иркутском - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Гирфанов Руслан
РЛС "Воронеж-М" заступила на опытное боевое дежурство под Иркутском
"Воронеж" — это последнее поколение дециметровых надгоризонтных РЛС, которые держат под контролем все ракетоопасные направления. Станции обнаруживают баллистические, аэродинамические и космические цели на расстоянии до шести тысяч километров по горизонту и до восьми тысяч по вертикали. Одна РЛС способна одновременно сопровождать до 500 объектов, просчитывать траекторию, время и место падения боевых блоков.
"Воронеж" работает полностью в автоматическом режиме и засекает ракеты сразу после старта. В случае атаки информация поступает на командный пункт СПРН, за несколько минут ее анализируют, обрабатывают и передают высшему руководству для принятия решения об ответном или встречном ударе.
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время боевого дежурства на радиолокационной станции "Воронеж-ДМ" в поселке Дунаевка в Калининградской области
Военнослужащие во время боевого дежурства на радиолокационной станции Воронеж-ДМ в посёлке Дунаевка в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Военнослужащие во время боевого дежурства на радиолокационной станции "Воронеж-ДМ" в поселке Дунаевка в Калининградской области
 
РоссияСистема предупреждения о ракетном нападенииКонстантин СивковМинистерство обороны СШААляскаСШАБезопасность
 
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