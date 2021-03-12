https://ria.ru/20210312/putin-1600910272.html

В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса

Глава государства Владимир Путин сам сообщит о том, когда он сделает прививку от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T12:16

2021-03-12T12:16

2021-03-12T12:16

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава государства Владимир Путин сам сообщит о том, когда он сделает прививку от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я не могу ответить на этот вопрос. Президент обещал сам сообщить, когда он привьется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, значит ли готовящийся сценарий послания Путина в очном режиме, что президент сделал вакцинацию или в ближайшее время ее сделает.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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