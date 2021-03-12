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В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса
В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса
Глава государства Владимир Путин сам сообщит о том, когда он сделает прививку от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T12:16
2021-03-12T12:16
2021-03-12T12:16
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава государства Владимир Путин сам сообщит о том, когда он сделает прививку от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я не могу ответить на этот вопрос. Президент обещал сам сообщить, когда он привьется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, значит ли готовящийся сценарий послания Путина в очном режиме, что президент сделал вакцинацию или в ближайшее время ее сделает.
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