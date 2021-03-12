https://ria.ru/20210312/puteshestviya-1600815627.html
Блогер показал, как попасть по суше из России в США за 20 минут
Блогер показал, как попасть по суше из России в США за 20 минут
Блогер с ником laubandrew разместил в TikTok видео, которое объясняет, как можно быстро попасть из России в США, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T03:31
2021-03-12T03:31
2021-03-12T03:31
туризм
россия
туризм
чукотка
берингово море
аляска
сша
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Блогер с ником laubandrew разместил в TikTok видео, которое объясняет, как можно быстро попасть из России в США, сообщает Travel and Leisure.Авто видео рассказывает о близости двух островов в Беринговом море — Большого и Малого Диомида. Оба они расположены в 35 километрах от Чукотки и Аляски. Первый архипелаг — часть территории России, второй — США, расстояние между ними — четыре километра. "Это означает, что зимой, когда вода замерзает, вы можете дойти пешком из России в США всего за 20 минут", — сообщил блогер.Поскольку острова принадлежат двум странам, то находятся в разных часовых поясах."Это безумие, но по времени Большой Диомид на 21 час опережает Малый. Это означает, что если вы пройдете по льду с американского на российский архипелаг, то попадете в будущее", — объяснил тиктокер. Поэтому Малый Диомид иногда называют "Yesterdayland", а Большой — "Tomorrowland".
https://ria.ru/20210306/armeniya-1599630283.html
россия
чукотка
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россия, туризм, чукотка, берингово море, аляска, сша
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Блогер с ником laubandrew разместил
в TikTok видео, которое объясняет, как можно быстро попасть из России в США, сообщает
Travel and Leisure.
Авто видео рассказывает о близости двух островов в Беринговом море — Большого и Малого Диомида. Оба они расположены в 35 километрах от Чукотки и Аляски.
Первый архипелаг — часть территории России, второй — США, расстояние между ними — четыре километра. "Это означает, что зимой, когда вода замерзает, вы можете дойти пешком из России в США всего за 20 минут", — сообщил блогер.
Поскольку острова принадлежат двум странам, то находятся в разных часовых поясах.
"Это безумие, но по времени Большой Диомид на 21 час опережает Малый. Это означает, что если вы пройдете по льду с американского на российский архипелаг, то попадете в будущее", — объяснил тиктокер. Поэтому Малый Диомид иногда называют "Yesterdayland", а Большой — "Tomorrowland".