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Хабаровский край
Хабаровский край
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В Хабаровском крае более 200 проектов ТОС получат сто миллионов рублей
В Хабаровском крае более 200 проектов ТОС получат сто миллионов рублей
Более 200 проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) Хабаровского края в этом году получат финансовую поддержку из регионального бюджета, на... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:27
2021-03-12T11:27
хабаровский край
солнечный
вяземский
хабаровск
общество
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ХАБАРОВСК, 12 мар — РИА Новости. Более 200 проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) Хабаровского края в этом году получат финансовую поддержку из регионального бюджета, на обустройство территорий направят 100 миллионов рублей, сообщает правительство края.Отмечается, что наибольшее количество победителей (53) представляют район имени Лазо. Еще 26 ТОС реализуют свои проекты в Хабаровском районе, 23 – Комсомольском районе. Кроме этого с краевым участием будут реализованы проекты в Амурском, Верхнебуреинском, Николаевском, Бикинском, Аяно-Майском, Вяземском, Ванинском, Советско-Гаванском, Солнечном, Нанайском, Охотском, имени Полины Осипенко районах. Также поддержку получат ТОСы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.Впервые 5 миллионов рублей будут распределены между ТОС юридическими лицами. Помимо краевых средств, на реализацию проектов будут дополнительно направлены средства граждан (свыше 70 миллионов рублей), а также средства муниципальных образований края (свыше 6 миллионов рублей).Всего в этом году на конкурс ТОС поступило 528 заявок, 6 из которых были представлены в статусе юридических лиц. Большинство инициатив направлены на строительство детских площадок, благоустройство территории, установку спортивных объектов, реконструкцию памятников, восстановление скверов и колодцев, организацию освещения и водоотведения.По данным правительства региона, конкурсы среди территориальных общественных самоуправлений проводятся в Хабаровском крае с 2016 года. За это время уже реализовано более 800 инициатив граждан.Кроме того, в 2020 году на конкурсы молодежных проектов на предоставление грантов губернатора края поддержано 42 проекта. По инициативе Дегтярёва молодежному образовательному форуму "Амур" присвоен в 2021 году статус "Окружной".В период с июля по октябрь 2020 года порядка 160 лучших представителей молодежи края приняли участие в международных, всероссийских, окружных форумах. Победителями всероссийского конкурса молодежных проектов стали 10 представителей региона. Общая сумма поддержки составила более 5,5 миллиона рублей. Также распоряжением Дегтярева утвержден шестой состав Молодежного правительства.
https://ria.ru/20210312/minirovanie-1600865494.html
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солнечный, вяземский, хабаровск, общество

В Хабаровском крае более 200 проектов ТОС получат сто миллионов рублей

11:27 12.03.2021
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовМост через реку Амур в Хабаровске
Мост через реку Амур в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ХАБАРОВСК, 12 мар — РИА Новости. Более 200 проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) Хабаровского края в этом году получат финансовую поддержку из регионального бюджета, на обустройство территорий направят 100 миллионов рублей, сообщает правительство края.
"Подведены итоги конкурса проектов ТОС. Решением комиссии отобран 201 проект, который получит финансовую поддержку. Из региональной казны на эти цели будет выделено 100 миллионов рублей. Финансирование на реализацию своих инициатив получат 79 муниципальных образований края", - сообщает ведомство.
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Отмечается, что наибольшее количество победителей (53) представляют район имени Лазо. Еще 26 ТОС реализуют свои проекты в Хабаровском районе, 23 – Комсомольском районе. Кроме этого с краевым участием будут реализованы проекты в Амурском, Верхнебуреинском, Николаевском, Бикинском, Аяно-Майском, Вяземском, Ванинском, Советско-Гаванском, Солнечном, Нанайском, Охотском, имени Полины Осипенко районах. Также поддержку получат ТОСы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.
Впервые 5 миллионов рублей будут распределены между ТОС юридическими лицами. Помимо краевых средств, на реализацию проектов будут дополнительно направлены средства граждан (свыше 70 миллионов рублей), а также средства муниципальных образований края (свыше 6 миллионов рублей).
"Инициативы земляков надо стимулировать и обеспечивать финансами. Очень важно, когда люди сами принимают участие в разработке и реализации социально значимых проектов. Убедился в этом, общаясь с жителями Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, районов края" - считает врио губернатора края Михаил Дегтярёв.
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Всего в этом году на конкурс ТОС поступило 528 заявок, 6 из которых были представлены в статусе юридических лиц. Большинство инициатив направлены на строительство детских площадок, благоустройство территории, установку спортивных объектов, реконструкцию памятников, восстановление скверов и колодцев, организацию освещения и водоотведения.
"В настоящее время на территории края осуществляет свою деятельность 977 ТОС. Только за квартал текущего года их количество увеличилось на 121 единицу. Такой стремительный рост обусловлен в первую очередь решением врио губернатора края увеличить грантовую поддержку данного направления на 25 миллионов рублей в ноябре 2020 года", - проинформировал начальник главного управления внутренней политики Хабаровского края Алексей Сапа.
По данным правительства региона, конкурсы среди территориальных общественных самоуправлений проводятся в Хабаровском крае с 2016 года. За это время уже реализовано более 800 инициатив граждан.
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Кроме того, в 2020 году на конкурсы молодежных проектов на предоставление грантов губернатора края поддержано 42 проекта. По инициативе Дегтярёва молодежному образовательному форуму "Амур" присвоен в 2021 году статус "Окружной".
В период с июля по октябрь 2020 года порядка 160 лучших представителей молодежи края приняли участие в международных, всероссийских, окружных форумах. Победителями всероссийского конкурса молодежных проектов стали 10 представителей региона. Общая сумма поддержки составила более 5,5 миллиона рублей. Также распоряжением Дегтярева утвержден шестой состав Молодежного правительства.
"Дегтярёв последовательно выстраивает диалог с гражданским обществом региона. Большинство решений по важным вопросам принимается им после консультаций с общественностью. Он верит в потенциал жителей края и намерен стимулировать его, начиная с молодых лет. Именно поэтому значительная часть грантов, выделяемых по линии краевого правительства, ориентирована на молодёжь", - отметили в управлении внутренней политики региона.
 
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