https://ria.ru/20210312/proekt-1600898386.html

В Хабаровском крае более 200 проектов ТОС получат сто миллионов рублей

В Хабаровском крае более 200 проектов ТОС получат сто миллионов рублей

Более 200 проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) Хабаровского края в этом году получат финансовую поддержку из регионального бюджета, на... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T11:27

2021-03-12T11:27

2021-03-12T11:27

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ХАБАРОВСК, 12 мар — РИА Новости. Более 200 проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) Хабаровского края в этом году получат финансовую поддержку из регионального бюджета, на обустройство территорий направят 100 миллионов рублей, сообщает правительство края.Отмечается, что наибольшее количество победителей (53) представляют район имени Лазо. Еще 26 ТОС реализуют свои проекты в Хабаровском районе, 23 – Комсомольском районе. Кроме этого с краевым участием будут реализованы проекты в Амурском, Верхнебуреинском, Николаевском, Бикинском, Аяно-Майском, Вяземском, Ванинском, Советско-Гаванском, Солнечном, Нанайском, Охотском, имени Полины Осипенко районах. Также поддержку получат ТОСы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.Впервые 5 миллионов рублей будут распределены между ТОС юридическими лицами. Помимо краевых средств, на реализацию проектов будут дополнительно направлены средства граждан (свыше 70 миллионов рублей), а также средства муниципальных образований края (свыше 6 миллионов рублей).Всего в этом году на конкурс ТОС поступило 528 заявок, 6 из которых были представлены в статусе юридических лиц. Большинство инициатив направлены на строительство детских площадок, благоустройство территории, установку спортивных объектов, реконструкцию памятников, восстановление скверов и колодцев, организацию освещения и водоотведения.По данным правительства региона, конкурсы среди территориальных общественных самоуправлений проводятся в Хабаровском крае с 2016 года. За это время уже реализовано более 800 инициатив граждан.Кроме того, в 2020 году на конкурсы молодежных проектов на предоставление грантов губернатора края поддержано 42 проекта. По инициативе Дегтярёва молодежному образовательному форуму "Амур" присвоен в 2021 году статус "Окружной".В период с июля по октябрь 2020 года порядка 160 лучших представителей молодежи края приняли участие в международных, всероссийских, окружных форумах. Победителями всероссийского конкурса молодежных проектов стали 10 представителей региона. Общая сумма поддержки составила более 5,5 миллиона рублей. Также распоряжением Дегтярева утвержден шестой состав Молодежного правительства.

https://ria.ru/20210312/minirovanie-1600865494.html

https://ria.ru/20210311/obrazovanie-1600705950.html

https://ria.ru/20210309/pozhar-1600395794.html

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солнечный, вяземский, хабаровск, общество