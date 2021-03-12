https://ria.ru/20210312/prizyv-1600989271.html

СК завел дело против Ахмеда Закаева за призывы к терроризму

СК завел дело против Ахмеда Закаева за призывы к терроризму

СК в Чечне возбудил уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму на укрывшегося в Лондоне эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, сообщили РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T17:46

2021-03-12T17:46

2021-03-12T17:46

россия

ахмед закаев

нурди нухажиев

чеченская республика (чечня)

следственный комитет россии (ск рф)

великобритания

лондон

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 12 мар – РИА Новости. СК в Чечне возбудил уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму на укрывшегося в Лондоне эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.Ранее омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев призвал ООН обратить внимание Великобритании на Закаева, подозреваемого в совершении тяжких преступлений, отметив, что после проведенной в Чечне спецоперации по уничтожению террористической группы Закаев выступил с заявлением, в котором оправдывал терроризм."Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении Ахмеда Закаева по признакам преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 205 УК РФ "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", - отметил представитель ведомства.По данным следствия, в январе 2021 года подозреваемый на видеохостинге You Tube разместил обращение, в котором он, по заключению эксперта, допустил высказывания, выражающие побуждения к совершению действий, связанных с насилием.Глава Чечни Рамзан Кадыров 20 января рассказал об уничтожении бандгруппы во главе с Бютукаевым, после чего он объявил, что "с бандподпольем в республике полностью покончено". Национальный антитеррористический комитет отмечал, что в ходе спецоперации были ликвидированы пять бандитов, а их главарь Бютукаев был причастен к теракту в "Домодедово" в 2011 году. На следующий день Кадыров призвал ООН, ОБСЕ и другие международные организации выдать проживающего в Европе Закаева, чтобы предать правосудию.

https://ria.ru/20210121/zakaev-1594077515.html

https://ria.ru/20210217/terakt-1597789323.html

россия

великобритания

лондон

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россия, ахмед закаев, нурди нухажиев, чеченская республика (чечня), следственный комитет россии (ск рф), великобритания, лондон, происшествия