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СК завел дело против Ахмеда Закаева за призывы к терроризму
СК завел дело против Ахмеда Закаева за призывы к терроризму
СК в Чечне возбудил уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму на укрывшегося в Лондоне эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, сообщили РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T17:46
2021-03-12T17:46
россия
ахмед закаев
нурди нухажиев
чеченская республика (чечня)
следственный комитет россии (ск рф)
великобритания
лондон
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 12 мар – РИА Новости. СК в Чечне возбудил уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму на укрывшегося в Лондоне эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.Ранее омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев призвал ООН обратить внимание Великобритании на Закаева, подозреваемого в совершении тяжких преступлений, отметив, что после проведенной в Чечне спецоперации по уничтожению террористической группы Закаев выступил с заявлением, в котором оправдывал терроризм."Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении Ахмеда Закаева по признакам преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 205 УК РФ "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", - отметил представитель ведомства.По данным следствия, в январе 2021 года подозреваемый на видеохостинге You Tube разместил обращение, в котором он, по заключению эксперта, допустил высказывания, выражающие побуждения к совершению действий, связанных с насилием.Глава Чечни Рамзан Кадыров 20 января рассказал об уничтожении бандгруппы во главе с Бютукаевым, после чего он объявил, что "с бандподпольем в республике полностью покончено". Национальный антитеррористический комитет отмечал, что в ходе спецоперации были ликвидированы пять бандитов, а их главарь Бютукаев был причастен к теракту в "Домодедово" в 2011 году. На следующий день Кадыров призвал ООН, ОБСЕ и другие международные организации выдать проживающего в Европе Закаева, чтобы предать правосудию.
https://ria.ru/20210121/zakaev-1594077515.html
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россия, ахмед закаев, нурди нухажиев, чеченская республика (чечня), следственный комитет россии (ск рф), великобритания, лондон, происшествия

СК завел дело против Ахмеда Закаева за призывы к терроризму

17:46 12.03.2021
 
© РИА Новости / Александр СмотровАхмед Закаев
Ахмед Закаев - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Александр Смотров
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 12 мар – РИА Новости. СК в Чечне возбудил уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму на укрывшегося в Лондоне эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.
Ранее омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев призвал ООН обратить внимание Великобритании на Закаева, подозреваемого в совершении тяжких преступлений, отметив, что после проведенной в Чечне спецоперации по уничтожению террористической группы Закаев выступил с заявлением, в котором оправдывал терроризм.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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Кадыров призвал ООН и ОБСЕ выдать Ахмеда Закаева
"Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении Ахмеда Закаева по признакам преступления, предусмотренного ч. 2, ст. 205 УК РФ "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма", - отметил представитель ведомства.
По данным следствия, в январе 2021 года подозреваемый на видеохостинге You Tube разместил обращение, в котором он, по заключению эксперта, допустил высказывания, выражающие побуждения к совершению действий, связанных с насилием.
Глава Чечни Рамзан Кадыров 20 января рассказал об уничтожении бандгруппы во главе с Бютукаевым, после чего он объявил, что "с бандподпольем в республике полностью покончено". Национальный антитеррористический комитет отмечал, что в ходе спецоперации были ликвидированы пять бандитов, а их главарь Бютукаев был причастен к теракту в "Домодедово" в 2011 году. На следующий день Кадыров призвал ООН, ОБСЕ и другие международные организации выдать проживающего в Европе Закаева, чтобы предать правосудию.
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РоссияАхмед ЗакаевНурди НухажиевЧеченская республика (Чечня)Следственный комитет России (СК РФ)ВеликобританияЛондонПроисшествия
 
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