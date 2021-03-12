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https://ria.ru/20210312/prigozhin-1601024065.html
Пригожин раскритиковал белорусских участников Евровидения
Пригожин раскритиковал белорусских участников Евровидения
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что не видит художественной ценности в песне белорусских участников "Евровидения — 2021" "Я научу тебя". РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T20:53
2021-03-12T21:26
культура
евровидение-2021
иосиф пригожин
евровидение
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что не видит художественной ценности в песне белорусских участников "Евровидения — 2021" "Я научу тебя".В четверг организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" предложили Белоруссии заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места", усмотрев в ней политический подтекст, о чем сообщил Европейский вещательный союз. В припеве песни есть такие слова: "Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему". Отмечается, что песня уже удалена с YouTube-канала конкурса."Честно признаюсь, мне что наша песня (Russian woman певицы Манижи - ред.) "не зашла", что их песня "не зашла". Я не считаю это песнями. Я сейчас это не политизирую. Правда, мы пытаемся что-то из себя выдавливать все время, но не понимаю, зачем. Нужно оставаться самим собой, петь то, что нам нравится. Вопрос заключается в том, что это попытка повторить то, что сделала Джамала на "Евровидении". Это глупость какая-то. Я считаю, что самое важное и самое главное, что нужно - это делать музыкальный материал", - сказал Пригожин РИА Новости.Собеседник агентства добавил, что не видит художественной ценности в песне представителей Белорусии, а конкурс "Евровидение" считает политизированным."Если вы спрашиваете меня, политизированный ли конкурс "Евровидение"? Конечно, политизированный... Это (песня - ред.) не совпадает с их интересами, взгляд не европейский. Если вы не смотрите в одном направлении с ними, вы им не интересны. Либо вы делаете музыку такую, за которую стыдно будет убрать с конкурса, чтобы народ возмущался, либо вы не играйте в то, во что вы не умеете играть так, как они", - заключил Пригожин.Ранее Пригожин рассказал РИА Новости, что певица Манижа Сангин (Manizha) ему нравится, но конкурсную песню Russian woman продюсер с музыкальной точки зрения "не понял".
https://ria.ru/20210312/ptitsa-1600942696.html
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евровидение-2021, иосиф пригожин, евровидение, белоруссия, в мире

Пригожин раскритиковал белорусских участников Евровидения

20:53 12.03.2021 (обновлено: 21:26 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПродюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что не видит художественной ценности в песне белорусских участников "Евровидения — 2021" "Я научу тебя".
В четверг организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" предложили Белоруссии заменить песню "Я научу тебя" группы "Галасы 3Места", усмотрев в ней политический подтекст, о чем сообщил Европейский вещательный союз. В припеве песни есть такие слова: "Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке, ты будешь всем доволен, рад всему". Отмечается, что песня уже удалена с YouTube-канала конкурса.
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"Честно признаюсь, мне что наша песня (Russian woman певицы Манижи - ред.) "не зашла", что их песня "не зашла". Я не считаю это песнями. Я сейчас это не политизирую. Правда, мы пытаемся что-то из себя выдавливать все время, но не понимаю, зачем. Нужно оставаться самим собой, петь то, что нам нравится. Вопрос заключается в том, что это попытка повторить то, что сделала Джамала на "Евровидении". Это глупость какая-то. Я считаю, что самое важное и самое главное, что нужно - это делать музыкальный материал", - сказал Пригожин РИА Новости.
Собеседник агентства добавил, что не видит художественной ценности в песне представителей Белорусии, а конкурс "Евровидение" считает политизированным.
"Если вы спрашиваете меня, политизированный ли конкурс "Евровидение"? Конечно, политизированный... Это (песня - ред.) не совпадает с их интересами, взгляд не европейский. Если вы не смотрите в одном направлении с ними, вы им не интересны. Либо вы делаете музыку такую, за которую стыдно будет убрать с конкурса, чтобы народ возмущался, либо вы не играйте в то, во что вы не умеете играть так, как они", - заключил Пригожин.
Ранее Пригожин рассказал РИА Новости, что певица Манижа Сангин (Manizha) ему нравится, но конкурсную песню Russian woman продюсер с музыкальной точки зрения "не понял".
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