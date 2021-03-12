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Суд оставил в силе приговор экс-сотрудникам ярославского УФСИН
Суд оставил в силе приговор экс-сотрудникам ярославского УФСИН
Ярославский областной суд оставил без изменения приговор 13 бывшим сотрудникам регионального УФСИН по делу об избиении осужденного Евгения Макарова, согласно... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:40
2021-03-12T16:52
дело о пытках в ярославской колонии
россия
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Ярославский областной суд оставил без изменения приговор 13 бывшим сотрудникам регионального УФСИН по делу об избиении осужденного Евгения Макарова, согласно которому двое были признаны невиновными, ещё 11 получили сроки в колонии, передает корреспондент РИА Новости.Отмены приговора, в частности, требовали защитник потерпевшего Ирина Бирюкова и представитель гособвинения. Бирюкова, в частности, ходатайствовала о признании виновными ранее оправданных двух экс-руководителей колонии – бывшего замначальника колонии по вопросам безопасности Игита Михайлова и занимавшего на момент инцидента должность врио начальника колонии Дмитрия Николаева, а остальным осужденным, по мнению адвоката, должны быть увеличены сроки лишения свободы. Ряд осужденных, а также оправданные, в свою очередь заявляли, что согласны с приговором, еще несколько осужденных просили смягчить им наказание или оправдать.В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео массового избиения сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова в колонии №1 Ярославля. По данным газеты, инцидент произошел летом 2017 года. Он вызвал огромный общественный резонанс. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, были задержаны 15 человек.Бывший замначальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Сергей Ефремов пошел на сделку со следствием и получил 4 года колонии общего режима. В ноябре 2020 года Заволжский суд Ярославля вынес приговоры еще 13 бывшим работникам колонии. Суд оправдал двух из них - бывшего замначальника колонии по вопросам безопасности Игита Михайлова и занимавшего на момент инцидента должность врио начальника колонии Дмитрия Николаева, а остальным назначил сроки от трех лет до четырех лет и трех месяцев колонии. Шестеро осужденных уже отбыли назначенные сроки, находясь под стражей, и их освободили в зале заседаний. Суд запретил фигурантам устраиваться в силовые структуры в течение 2,5 лет после освобождения, но не стал лишать их званий.Рассмотрение уголовного дела в отношении еще одного обвиняемого, бывшего замначальника колонии №1 Ивана Калашникова, было временно приостановлено из-за его тяжелого заболевания, недавно он скончался.
https://ria.ru/20210227/pytki-1599233227.html
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дело о пытках в ярославской колонии, россия, ярославль, происшествия

Суд оставил в силе приговор экс-сотрудникам ярославского УФСИН

16:40 12.03.2021 (обновлено: 16:52 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Анна Соловьева / Перейти в фотобанкЗаседание в Дзержинском районном суде Ярославля по уголовному делу против 14 обвиняемых об избиении заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии
Заседание в Дзержинском районном суде Ярославля по уголовному делу против 14 обвиняемых об избиении заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Анна Соловьева
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Ярославский областной суд оставил без изменения приговор 13 бывшим сотрудникам регионального УФСИН по делу об избиении осужденного Евгения Макарова, согласно которому двое были признаны невиновными, ещё 11 получили сроки в колонии, передает корреспондент РИА Новости.

"Приговор Заволжского районного суда... оставить без изменения, апелляционные жалобы... без удовлетворения", - решила судебная коллегия.

Колючая проволока на ограждении следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 15:17
Умер обвиняемый в пытках экс-замначальника ярославской колонии
Отмены приговора, в частности, требовали защитник потерпевшего Ирина Бирюкова и представитель гособвинения. Бирюкова, в частности, ходатайствовала о признании виновными ранее оправданных двух экс-руководителей колонии – бывшего замначальника колонии по вопросам безопасности Игита Михайлова и занимавшего на момент инцидента должность врио начальника колонии Дмитрия Николаева, а остальным осужденным, по мнению адвоката, должны быть увеличены сроки лишения свободы. Ряд осужденных, а также оправданные, в свою очередь заявляли, что согласны с приговором, еще несколько осужденных просили смягчить им наказание или оправдать.
В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео массового избиения сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова в колонии №1 Ярославля. По данным газеты, инцидент произошел летом 2017 года. Он вызвал огромный общественный резонанс. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, были задержаны 15 человек.
Заседание в Дзержинском районном суде Ярославля по уголовному делу против 14 обвиняемых об избиении заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
19 ноября 2020, 15:05
Суд не стал лишать спецзваний осужденных по делу о пытках в Ярославле
Бывший замначальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Сергей Ефремов пошел на сделку со следствием и получил 4 года колонии общего режима. В ноябре 2020 года Заволжский суд Ярославля вынес приговоры еще 13 бывшим работникам колонии. Суд оправдал двух из них - бывшего замначальника колонии по вопросам безопасности Игита Михайлова и занимавшего на момент инцидента должность врио начальника колонии Дмитрия Николаева, а остальным назначил сроки от трех лет до четырех лет и трех месяцев колонии. Шестеро осужденных уже отбыли назначенные сроки, находясь под стражей, и их освободили в зале заседаний. Суд запретил фигурантам устраиваться в силовые структуры в течение 2,5 лет после освобождения, но не стал лишать их званий.
Рассмотрение уголовного дела в отношении еще одного обвиняемого, бывшего замначальника колонии №1 Ивана Калашникова, было временно приостановлено из-за его тяжелого заболевания, недавно он скончался.
 
Дело о пытках в ярославской колонииРоссияЯрославльПроисшествия
 
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