В Приамурье охотник убил человека, перепутав его с косулей
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Житель Белогорска, незаконно охотившийся на косулю, случайно застрелил человека, сообщается на сайте СУСК РФ по Амурской области.
По данным ведомства, в феврале в лесополосе около автодороги в селе Поздеевка было обнаружено тело 60-летнего мужчины с огнестрельным ранением.
3 февраля, 08:12В Хабаровском крае застрелили тигрицу-людоеда, убившую охотника
"По данному факту следственным отделом по городу Белогорск возбуждено уголовное дело по признакам преступления... убийство... В ходе проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 33-летний житель Белогорска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на допросе подозреваемый признал свою вину и выдал орудие преступления – охотничий карабин. По словам подозреваемого, он в ночь на 14 февраля в селе Поздеевка незаконно охотился на косулю и в темноте, приняв мужчину за животное, застрелил его.
Следователи провели проверку показаний на месте преступления, где задержанный воспроизвел последовательность своих действий.
"По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.