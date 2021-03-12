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В Приамурье охотник убил человека, перепутав его с косулей
В Приамурье охотник убил человека, перепутав его с косулей
Житель Белогорска, незаконно охотившийся на косулю, случайно застрелил человека, сообщается на сайте СУСК РФ по Амурской области. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T11:59
2021-03-12T11:59
амурская область
белогорск
происшествия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Житель Белогорска, незаконно охотившийся на косулю, случайно застрелил человека, сообщается на сайте СУСК РФ по Амурской области.По данным ведомства, в феврале в лесополосе около автодороги в селе Поздеевка было обнаружено тело 60-летнего мужчины с огнестрельным ранением.Отмечается, что на допросе подозреваемый признал свою вину и выдал орудие преступления – охотничий карабин. По словам подозреваемого, он в ночь на 14 февраля в селе Поздеевка незаконно охотился на косулю и в темноте, приняв мужчину за животное, застрелил его.Следователи провели проверку показаний на месте преступления, где задержанный воспроизвел последовательность своих действий.
https://ria.ru/20210203/tigritsa-1595785476.html
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амурская область
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амурская область, белогорск, происшествия

В Приамурье охотник убил человека, перепутав его с косулей

11:59 12.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Житель Белогорска, незаконно охотившийся на косулю, случайно застрелил человека, сообщается на сайте СУСК РФ по Амурской области.
По данным ведомства, в феврале в лесополосе около автодороги в селе Поздеевка было обнаружено тело 60-летнего мужчины с огнестрельным ранением.
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"По данному факту следственным отделом по городу Белогорск возбуждено уголовное дело по признакам преступления... убийство... В ходе проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 33-летний житель Белогорска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на допросе подозреваемый признал свою вину и выдал орудие преступления – охотничий карабин. По словам подозреваемого, он в ночь на 14 февраля в селе Поздеевка незаконно охотился на косулю и в темноте, приняв мужчину за животное, застрелил его.
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Следователи провели проверку показаний на месте преступления, где задержанный воспроизвел последовательность своих действий.
"По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.
 
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