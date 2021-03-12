https://ria.ru/20210312/priamure-1600906368.html

В Приамурье охотник убил человека, перепутав его с косулей

В Приамурье охотник убил человека, перепутав его с косулей

Житель Белогорска, незаконно охотившийся на косулю, случайно застрелил человека, сообщается на сайте СУСК РФ по Амурской области. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T11:59

2021-03-12T11:59

2021-03-12T11:59

амурская область

белогорск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Житель Белогорска, незаконно охотившийся на косулю, случайно застрелил человека, сообщается на сайте СУСК РФ по Амурской области.По данным ведомства, в феврале в лесополосе около автодороги в селе Поздеевка было обнаружено тело 60-летнего мужчины с огнестрельным ранением.Отмечается, что на допросе подозреваемый признал свою вину и выдал орудие преступления – охотничий карабин. По словам подозреваемого, он в ночь на 14 февраля в селе Поздеевка незаконно охотился на косулю и в темноте, приняв мужчину за животное, застрелил его.Следователи провели проверку показаний на месте преступления, где задержанный воспроизвел последовательность своих действий.

https://ria.ru/20210203/tigritsa-1595785476.html

https://ria.ru/20210121/okhota-1594079086.html

амурская область

белогорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, белогорск, происшествия