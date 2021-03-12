https://ria.ru/20210312/prevoskhodstvo-1600864970.html
В Швеции признали превосходство России в случае крупномасштабной войны
В Швеции признали превосходство России в случае крупномасштабной войны
У России будет преимущество над странами — членами НАТО в случае крупномасштабного конфликта на севере Европы. Такие выводы содержатся в докладе... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T03:35
2021-03-12T03:35
2021-03-12T09:15
россия
нато
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155709/04/1557090414_0:217:2869:1830_1920x0_80_0_0_3e93cfe9ca73133a16a8afd27dc396a5.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. У России будет преимущество над странами — членами НАТО в случае крупномасштабного конфликта на севере Европы. Такие выводы содержатся в докладе государственного Шведского агентства оборонных исследований (FOI), передает SVT.Аналитики выявили ряд ключевых недостатков, которые могут оказать существенное влияние при возникновении серьезного противостояния. Это малое число проводимых учений, разнящиеся боевые возможности стран, входящих в Североатлантический альянс, и рассредоточение подразделений НАТО.Авторы доклада провели военную игру, чтобы оценить баланс сил НАТО и союзников блока по отношению к России. Среди прочего эксперты FOI сымитировали нападение России на Прибалтику через Белоруссию без применения ядерного оружия и пришли к выводу, что в таком случае у Москвы "есть неплохие шансы на успех".В документе сказано, что наращивание сил альянса не возымеет должного эффекта, вместо этого НАТО необходимо научиться действовать оперативнее.Ранее польский журнал Gazeta Polska заявил, что Россия желает вступить в вооруженный конфликт со странами НАТО. Издание утверждает, что Москва "не исключает возможности применения самого смертоносного оружия" с целью нейтрализации сил, размещенных на восточном фланге альянса.Экс-командующий сухопутными военными силами Польши генерал Вальдемар Скшипчак, в свою очередь, утверждал, что России потребуется "на захват стран Балтии от двух до четырех суток".Заявления о "российской угрозе" звучат на Западе не первый раз. В Москве неоднократно подчеркивали, что не намерены нападать на какую-либо из стран НАТО.
https://ria.ru/20210302/voyna-1599631163.html
https://ria.ru/20210307/nato-1600299395.html
россия
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155709/04/1557090414_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_a816901ea464b002b87353992c8c51a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, швеция