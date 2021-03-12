https://ria.ru/20210312/prevoskhodstvo-1600864970.html

В Швеции признали превосходство России в случае крупномасштабной войны

В Швеции признали превосходство России в случае крупномасштабной войны

У России будет преимущество над странами — членами НАТО в случае крупномасштабного конфликта на севере Европы. Такие выводы содержатся в докладе... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T03:35

2021-03-12T03:35

2021-03-12T09:15

россия

нато

швеция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155709/04/1557090414_0:217:2869:1830_1920x0_80_0_0_3e93cfe9ca73133a16a8afd27dc396a5.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. У России будет преимущество над странами — членами НАТО в случае крупномасштабного конфликта на севере Европы. Такие выводы содержатся в докладе государственного Шведского агентства оборонных исследований (FOI), передает SVT.Аналитики выявили ряд ключевых недостатков, которые могут оказать существенное влияние при возникновении серьезного противостояния. Это малое число проводимых учений, разнящиеся боевые возможности стран, входящих в Североатлантический альянс, и рассредоточение подразделений НАТО.Авторы доклада провели военную игру, чтобы оценить баланс сил НАТО и союзников блока по отношению к России. Среди прочего эксперты FOI сымитировали нападение России на Прибалтику через Белоруссию без применения ядерного оружия и пришли к выводу, что в таком случае у Москвы "есть неплохие шансы на успех".В документе сказано, что наращивание сил альянса не возымеет должного эффекта, вместо этого НАТО необходимо научиться действовать оперативнее.Ранее польский журнал Gazeta Polska заявил, что Россия желает вступить в вооруженный конфликт со странами НАТО. Издание утверждает, что Москва "не исключает возможности применения самого смертоносного оружия" с целью нейтрализации сил, размещенных на восточном фланге альянса.Экс-командующий сухопутными военными силами Польши генерал Вальдемар Скшипчак, в свою очередь, утверждал, что России потребуется "на захват стран Балтии от двух до четырех суток".Заявления о "российской угрозе" звучат на Западе не первый раз. В Москве неоднократно подчеркивали, что не намерены нападать на какую-либо из стран НАТО.

https://ria.ru/20210302/voyna-1599631163.html

https://ria.ru/20210307/nato-1600299395.html

россия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, швеция