Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210312/prevoskhodstvo-1600864970.html
В Швеции признали превосходство России в случае крупномасштабной войны
В Швеции признали превосходство России в случае крупномасштабной войны
У России будет преимущество над странами — членами НАТО в случае крупномасштабного конфликта на севере Европы. Такие выводы содержатся в докладе... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T03:35
2021-03-12T09:15
россия
нато
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155709/04/1557090414_0:217:2869:1830_1920x0_80_0_0_3e93cfe9ca73133a16a8afd27dc396a5.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. У России будет преимущество над странами — членами НАТО в случае крупномасштабного конфликта на севере Европы. Такие выводы содержатся в докладе государственного Шведского агентства оборонных исследований (FOI), передает SVT.Аналитики выявили ряд ключевых недостатков, которые могут оказать существенное влияние при возникновении серьезного противостояния. Это малое число проводимых учений, разнящиеся боевые возможности стран, входящих в Североатлантический альянс, и рассредоточение подразделений НАТО.Авторы доклада провели военную игру, чтобы оценить баланс сил НАТО и союзников блока по отношению к России. Среди прочего эксперты FOI сымитировали нападение России на Прибалтику через Белоруссию без применения ядерного оружия и пришли к выводу, что в таком случае у Москвы "есть неплохие шансы на успех".В документе сказано, что наращивание сил альянса не возымеет должного эффекта, вместо этого НАТО необходимо научиться действовать оперативнее.Ранее польский журнал Gazeta Polska заявил, что Россия желает вступить в вооруженный конфликт со странами НАТО. Издание утверждает, что Москва "не исключает возможности применения самого смертоносного оружия" с целью нейтрализации сил, размещенных на восточном фланге альянса.Экс-командующий сухопутными военными силами Польши генерал Вальдемар Скшипчак, в свою очередь, утверждал, что России потребуется "на захват стран Балтии от двух до четырех суток".Заявления о "российской угрозе" звучат на Западе не первый раз. В Москве неоднократно подчеркивали, что не намерены нападать на какую-либо из стран НАТО.
https://ria.ru/20210302/voyna-1599631163.html
https://ria.ru/20210307/nato-1600299395.html
россия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155709/04/1557090414_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_a816901ea464b002b87353992c8c51a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, нато, швеция

В Швеции признали превосходство России в случае крупномасштабной войны

03:35 12.03.2021 (обновлено: 09:15 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВыброска десанта
Выброска десанта - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. У России будет преимущество над странами — членами НАТО в случае крупномасштабного конфликта на севере Европы. Такие выводы содержатся в докладе государственного Шведского агентства оборонных исследований (FOI), передает SVT.
Аналитики выявили ряд ключевых недостатков, которые могут оказать существенное влияние при возникновении серьезного противостояния. Это малое число проводимых учений, разнящиеся боевые возможности стран, входящих в Североатлантический альянс, и рассредоточение подразделений НАТО.
Авторы доклада провели военную игру, чтобы оценить баланс сил НАТО и союзников блока по отношению к России. Среди прочего эксперты FOI сымитировали нападение России на Прибалтику через Белоруссию без применения ядерного оружия и пришли к выводу, что в таком случае у Москвы "есть неплохие шансы на успех".
В документе сказано, что наращивание сил альянса не возымеет должного эффекта, вместо этого НАТО необходимо научиться действовать оперативнее.
Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer в сопровождении истребителей F-35 ВВС Норвегии - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 17:10
Forbes: Россия и НАТО отрепетировали войну у берегов Норвегии
Ранее польский журнал Gazeta Polska заявил, что Россия желает вступить в вооруженный конфликт со странами НАТО. Издание утверждает, что Москва "не исключает возможности применения самого смертоносного оружия" с целью нейтрализации сил, размещенных на восточном фланге альянса.
Экс-командующий сухопутными военными силами Польши генерал Вальдемар Скшипчак, в свою очередь, утверждал, что России потребуется "на захват стран Балтии от двух до четырех суток".
Заявления о "российской угрозе" звучат на Западе не первый раз. В Москве неоднократно подчеркивали, что не намерены нападать на какую-либо из стран НАТО.
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 19:35
В России ответили на заявление польского генерала о войне с НАТО
 
РоссияНАТОШвеция
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:25В ВОЗ рекомендовали продолжить использование вакцины AstraZeneca
13:25Рогозин рассказал о конкуренции с США и Китаем в космосе
13:21"Радио Свобода"* планирует обратиться в ЕСПЧ из-за штрафов
13:20Уралец, убивший отца троих детей за замечание, получил 9,5 года колонии
13:18В Дагестане более 111 тысяч человек остались без электричества
13:10Турция не уступит США по С-400, считает глава ФСВТС
13:06При назначении выплат на детей планируют учитывать имущество и вклады
13:05Болгария приостановила использование вакцины AstraZeneca
13:05Яровая разработала проект о правовом статусе детской онкологии
13:03Ъ: в России нашли более шести тысяч камер наблюдения с уязвимостью
13:01На Камчатке будут судить родителей, моривших голодом двойняшек
12:58В Омске будут судить студентку, убившую пенсионерку табуреткой
12:57В МИД оценили заявление Минобороны Германии о "российской угрозе"
12:57В Ивановской области пьяная мать напала на полицейского в детсаду
12:49В компьютерах Apple Mac найдена серьезная уязвимость для хакерских атак
12:49В Совфеде оценили стратегию Украины по "деоккупации" Крыма
12:43Астрономы нашли экзопланету со второй атмосферой
12:42В ВКС поступили новые истребители МиГ-35С
12:41Инфекционист назвал возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа
12:38МИД осудил действия Литвы в ситуации с россиянином Мелем
Лента новостейМолния